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وول ستريت: الأسهم الأمريكية تهبط للمنطقة الحمراء بعد تصريحات الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

11/14/2024 11:30:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 11 (كونا) -- اكتست مؤشرات الأسهم الأمريكية باللون الأحمر عند الإغلاق في وول ستريت خلال تعاملات يوم الخميس بعد أن أفادت تعليقات جديدة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن القوة الاقتصادية الأمريكية قد تستدعي بعض الصبر بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وانخفض مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 21ر36 نقطة أو 60ر0 بالمئة وهبط مؤشر (داو جونز الصناعي) 33ر207 نقطة أو47ر0 بالمئة كما انخفض مؤشر (ناسداك المركب) 70ر123 نقطة أو 46ر0 بالمئة.
وجاء الهبوط الجماعي بعد تصريح جيروم باول بأن البنك المركزي لا يحتاج إلى "التسرع" لخفض أسعار الفائدة مشيرا إلى أن "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على التعامل مع قراراتنا بعناية".
ويبحث المستثمرون عن إشارات إلى ما إذا كان الصعود القوي الذي حدث بعد انتخابات الرئاسية مع إعلان فوز دونالد ترامب الأسبوع الماضي لا يزال لديه مجال للاستمرار أم لا بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)

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