وول ستريت: الأسهم الأمريكية تهبط للمنطقة الحمراء بعد تصريحات الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 14 - 11 (كونا) -- اكتست مؤشرات الأسهم الأمريكية باللون الأحمر عند الإغلاق في وول ستريت خلال تعاملات يوم الخميس بعد أن أفادت تعليقات جديدة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن القوة الاقتصادية الأمريكية قد تستدعي بعض الصبر بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وانخفض مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 21ر36 نقطة أو 60ر0 بالمئة وهبط مؤشر (داو جونز الصناعي) 33ر207 نقطة أو47ر0 بالمئة كما انخفض مؤشر (ناسداك المركب) 70ر123 نقطة أو 46ر0 بالمئة.
وجاء الهبوط الجماعي بعد تصريح جيروم باول بأن البنك المركزي
لا يحتاج إلى "التسرع" لخفض أسعار الفائدة مشيرا إلى أن "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على التعامل مع قراراتنا بعناية".
ويبحث المستثمرون عن إشارات إلى ما إذا كان الصعود القوي الذي حدث بعد انتخابات الرئاسية مع إعلان فوز دونالد ترامب الأسبوع الماضي لا يزال لديه مجال للاستمرار أم لا بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
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