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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من القيود الإسرائيلية على النشاط الاقتصادي الفلسطيني بالضفة

11/14/2024 11:30:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 14– 11 (كونا) -- عبرت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن قلقها إزاء "التقارير" حول فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا متزايدة على أنشطة الفلسطينيين الاقتصادية في الضفة الغربية مثل حصاد الزيتون وغيرها من الاعمال المدرة للدخل.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم البيت الأبيض فيدانت باتيل في ايجاز صحفي بمقر الوزارة: "لا يخفى على هذه الوزارة وهذه الإدارة مدى أهمية النشاط الاقتصادي في تمكين الضفة الغربية من البقاء والاستمرار ولا شك أن أمورا مثل حصاد الزيتون وغيره من المساعي الاقتصادية تشكل جزءا لا يتجزأ من ذلك".
وفي إجابة على سؤال صحفي بشأن تقارير حول تزايد القيود المفروضة على أنشطة الفلسطينيين المعيشية في مدينة الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية أكد باتيل "نحن على علم بهذه التقارير داعيا الاحتلال لتقديم معلومات اضافية في هذا الشأن.
وأضاف "نحن قلقون للغاية بشأن هذا النوع من التقارير وبالتأكيد نشعر بالقلق إزاء ما قد يعنيه ذلك للحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية".
وشدد على مواصلة حث الاحتلال على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين في الضفة الغربية ولكن ليس فقط حماية أرواح المدنيين بل السماح بما هو مطلوب حتى تتمكن الوظائف الاقتصادية الأساسية من الاستمرار دون عوائق".
وفيما يتعلق بحظر الاحتلال لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جدد باتيل على معارضة واشنطن للقرار وشعورها ب"القلق العميق" إزاءه.
وأضاف "سنواصل مع أعضاء آخرين من المجتمع الدولي الضغط على الإسرائيليين بشأن العواقب المترتبة على تنفيذ هذا القانون".
ونوه بأن الأونروا "أدت دوراً حاسما في توفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم الأساسي والغذاء وغير ذلك من الخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين. ومن الضروري ألا يكون هناك أي انقطاع في هذه الخدمات. (النهاية)
ر س ر / ه س ص



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