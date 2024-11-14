الولايات المتحدة: نواصل الضغط من أجل الهدنة في غزة وإدخال المساعدات الكافية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 14 - 11 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها تواصل الضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من عام وادخال المزيد من المساعدات الإنسانية مع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وقالت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بالإنابة صابرينا سينغ للصحفيين إن الطريقة الوحيدة لإنهاء ذلك "هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهذا هو ما تتحرك الولايات المتحدة من أجله".
وأضافت سينغ أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقت لها أقل من 70 يوما "لكن هذا لا يعني أننا نستسلم، سنواصل العمل" من أجل وقف إطلاق النار و"الاستمرار في المطالبة بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأوضحت نائب المتحدث باسم البنتاغون أن واشنطن تدرك "كل يوم مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة"، وتواصل العمل مع الشركاء "للحصول على المزيد من المساعدات لأننا نعلم أنه لا يتم إدخال ما يكفي".
وتصف المنظمات الإنسانية الأممية الأوضاع في غزة بالكارثية جراء استمرار هجمات جيش الاحتلال ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر (النهاية)
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