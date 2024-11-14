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الولايات المتحدة: نواصل الضغط من أجل الهدنة في غزة وإدخال المساعدات الكافية

11/14/2024 11:30:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 11 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها تواصل الضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من عام وادخال المزيد من المساعدات الإنسانية مع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وقالت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بالإنابة صابرينا سينغ للصحفيين إن الطريقة الوحيدة لإنهاء ذلك "هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهذا هو ما تتحرك الولايات المتحدة من أجله".
وأضافت سينغ أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقت لها أقل من 70 يوما "لكن هذا لا يعني أننا نستسلم، سنواصل العمل" من أجل وقف إطلاق النار و"الاستمرار في المطالبة بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأوضحت نائب المتحدث باسم البنتاغون أن واشنطن تدرك "كل يوم مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة"، وتواصل العمل مع الشركاء "للحصول على المزيد من المساعدات لأننا نعلم أنه لا يتم إدخال ما يكفي".
وتصف المنظمات الإنسانية الأممية الأوضاع في غزة بالكارثية جراء استمرار هجمات جيش الاحتلال ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر (النهاية)

ع س ج



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