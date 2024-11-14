Sunday, 17 November 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

11/14/2024 11:30:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية عبدالله اليحيا يستعرض مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي استعدادات الكويت لاستضافة القمة الخليجية المقبلة.

الكويت - هيئة الخدمة الوطنية العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة تدعو المواطنين المكلفين بالخدمة العسكرية إلى الالتحاق بالدفعة رقم 51.

الكويت - وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يؤكد اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الخدمات الصحية الرقمية بتفعيل الربط الإلكتروني لملفات المرضى بين المراكز الصحية والمستشفيات.

عمان - مالا يقل عن 15 قتيلا و16 جريحا بقصف جوي إسرائيلي على مبان سكنية بالعاصمة السورية دمشق.

بيروت - الأمم المتحدة تبدي استعدادها لبذل الجهود اللازمة بهدف تسهيل التوصل إلى هدنة في لبنان وتطبيق القرار 1701.

واشنطن - عشرات الأعضاء بالكونغرس الأمريكي يطالبون الرئيس جو بايدن بمعاقبة وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بسبب عنف المستوطنين وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

بروكسل - المفوضية الأوروبية تقر ما يقدر بـ 3ر4 مليارات دولار دعما جديدا إلى أوكرانيا. 320157طهران - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يحذر من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية لتداعياتها وأضرارها بيولوجيا وبيئيا.

باريس - ارتفاعات قياسية لمعدلات الهجرة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصل إلى 6 ملايين ونصف المليون مهاجر في 2023 نظرا لتزايد الطلب على العمالة في الكثير من دول المنظمة.

نيويورك - الأسهم الأمريكية تكتسي باللون الأحمر عند الإغلاق في وول ستريت بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بـ"بعض الصبر في خفض أسعار الفائدة". (النهاية) ه س ص

MENAFN14112024000071011013ID1108889039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث