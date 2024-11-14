موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الخارجية عبدالله اليحيا يستعرض مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي استعدادات الكويت لاستضافة القمة الخليجية المقبلة.

الكويت - هيئة الخدمة الوطنية العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة تدعو المواطنين المكلفين بالخدمة العسكرية إلى الالتحاق بالدفعة رقم 51.

الكويت - وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يؤكد اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الخدمات الصحية الرقمية بتفعيل الربط الإلكتروني لملفات المرضى بين المراكز الصحية والمستشفيات.

عمان - مالا يقل عن 15 قتيلا و16 جريحا بقصف جوي إسرائيلي على مبان سكنية بالعاصمة السورية دمشق.

بيروت - الأمم المتحدة تبدي استعدادها لبذل الجهود اللازمة بهدف تسهيل التوصل إلى هدنة في لبنان وتطبيق القرار 1701.

واشنطن - عشرات الأعضاء بالكونغرس الأمريكي يطالبون الرئيس جو بايدن بمعاقبة وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بسبب عنف المستوطنين وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

بروكسل - المفوضية الأوروبية تقر ما يقدر بـ 3ر4 مليارات دولار دعما جديدا إلى أوكرانيا. 320157طهران - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يحذر من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية لتداعياتها وأضرارها بيولوجيا وبيئيا.

باريس - ارتفاعات قياسية لمعدلات الهجرة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصل إلى 6 ملايين ونصف المليون مهاجر في 2023 نظرا لتزايد الطلب على العمالة في الكثير من دول المنظمة.

نيويورك - الأسهم الأمريكية تكتسي باللون الأحمر عند الإغلاق في وول ستريت بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بـ"بعض الصبر في خفض أسعار الفائدة". (النهاية) ه س ص