موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزير
الخارجية عبدالله اليحيا يستعرض مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي استعدادات الكويت لاستضافة القمة الخليجية المقبلة.
الكويت - هيئة الخدمة الوطنية العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة تدعو المواطنين المكلفين بالخدمة العسكرية إلى الالتحاق بالدفعة رقم 51.
الكويت - وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يؤكد اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الخدمات الصحية الرقمية بتفعيل الربط الإلكتروني لملفات المرضى بين المراكز الصحية والمستشفيات.
عمان - مالا يقل عن 15 قتيلا و16 جريحا بقصف جوي إسرائيلي على مبان سكنية بالعاصمة السورية دمشق.
بيروت - الأمم المتحدة تبدي استعدادها لبذل الجهود اللازمة بهدف تسهيل التوصل إلى هدنة في لبنان وتطبيق القرار 1701.
واشنطن - عشرات الأعضاء بالكونغرس الأمريكي يطالبون الرئيس جو بايدن بمعاقبة وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بسبب عنف المستوطنين وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
بروكسل - المفوضية الأوروبية تقر ما يقدر بـ 3ر4 مليارات دولار دعما جديدا إلى أوكرانيا. 320157طهران - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يحذر من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية لتداعياتها وأضرارها بيولوجيا وبيئيا.
باريس - ارتفاعات قياسية لمعدلات الهجرة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصل إلى 6 ملايين ونصف المليون مهاجر في 2023 نظرا لتزايد الطلب على العمالة في الكثير من دول المنظمة.
نيويورك - الأسهم الأمريكية تكتسي باللون الأحمر عند الإغلاق في وول ستريت بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بـ"بعض الصبر في خفض أسعار الفائدة". (النهاية) ه س ص
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