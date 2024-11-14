مستشار الامن القومي الأمريكي: جهود الهدنة في لبنان وغزة لن تعلق حتى تنصيب الإدارة الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 14- 11 (كونا) -- أكد مستشار الامن القومي الامريكي جايك سوليفان اليوم الخميس أن العمل على وقف إطلاق نار في لبنان وغزة لن يكون معلقا حتى استلام ادارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب
مقاليد السلطة في الولايات المتحدة في 20 يناير المقبل بل سيتم الاستمرار في السعي لتحقيق اتفاقات في كلا الملفين.
وقال سوليفان في ايجاز للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة الى ليما: "أعتقد أنكم سترون نشاطا مستمرا على كلا المسأتين. لا شيء معلق بين الآن و20 يناير".
وأكد " نواصل العمل على الدبلوماسية فيما يتعلق بلبنان" وأن واشطن ستعمل من أجل إبرام صفقة
للأسرى حتى لو خطوة أولى .
وشدد على أنه " فيما يتعلق بالشرق الأوسط سيجلب كل يوم عملا مستمرا ودبلوماسية من جانبنا حتى اللحظة الأخيرة التي يكون فيها الرئيس (الأمريكي جو) بايدن رئيسا."
وفي اجابة على سؤال صحفي بشأن ما اذا الشرق الاوسط محورا للنقاش في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في البرازيل قال سوليفان "لا أتوقع أن تكون مجموعة العشرين مكانا مثمرا بشكل خاص لهذا النوع من العمل على الأقل ليس على مستوى الجلسات العامة."
وفي المقابل أشار إلى أنه "لكن من الواضح أنه في المحادثات الجانبية مع نظرائنا الأوروبيين ونظرائنا في الشرق الأوسط وغيرهم سنواصل محاولة دفع الدبلوماسية إلى الأمام. " (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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