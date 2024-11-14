Sunday, 17 November 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستشار الامن القومي الأمريكي: جهود الهدنة في لبنان وغزة لن تعلق حتى تنصيب الإدارة الجديدة

11/14/2024 11:30:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14- 11 (كونا) -- أكد مستشار الامن القومي الامريكي جايك سوليفان اليوم الخميس أن العمل على وقف إطلاق نار في لبنان وغزة لن يكون معلقا حتى استلام ادارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة في 20 يناير المقبل بل سيتم الاستمرار في السعي لتحقيق اتفاقات في كلا الملفين.
وقال سوليفان في ايجاز للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة الى ليما: "أعتقد أنكم سترون نشاطا مستمرا على كلا المسأتين. لا شيء معلق بين الآن و20 يناير".
وأكد " نواصل العمل على الدبلوماسية فيما يتعلق بلبنان" وأن واشطن ستعمل من أجل إبرام صفقة للأسرى حتى لو خطوة أولى .
وشدد على أنه " فيما يتعلق بالشرق الأوسط سيجلب كل يوم عملا مستمرا ودبلوماسية من جانبنا حتى اللحظة الأخيرة التي يكون فيها الرئيس (الأمريكي جو) بايدن رئيسا."

وفي اجابة على سؤال صحفي بشأن ما اذا الشرق الاوسط محورا للنقاش في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في البرازيل قال سوليفان "لا أتوقع أن تكون مجموعة العشرين مكانا مثمرا بشكل خاص لهذا النوع من العمل على الأقل ليس على مستوى الجلسات العامة."

وفي المقابل أشار إلى أنه "لكن من الواضح أنه في المحادثات الجانبية مع نظرائنا الأوروبيين ونظرائنا في الشرق الأوسط وغيرهم سنواصل محاولة دفع الدبلوماسية إلى الأمام. " (النهاية)

ر س ر / ه س ص



MENAFN14112024000071011013ID1108889038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث