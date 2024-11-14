أسواق الأسرة تطلق أسبوعها البريطاني.. ومنتجات جديدة لويتروز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أطلقت‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬مهرجان‭ ‬الأسبوع‭ ‬البريطاني‮

‬بفرع

أسواق

الأسرة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬المركادو‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجنبية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‮

‬بحضور

سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‮

‬أليستر‭ ‬لونج‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‭ ‬عباس‭ ‬رضي‭ ‬وأحمد‭ ‬يتيم‭ ‬وفريق‭ ‬إدارة‭ ‬الأسرة‭.‬

ويقدم‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ -‬خصمًا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬20 % ‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬البريطانية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ظهور‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬ويتروز‭ (‬ Waitrose ‭).‬

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‬يقدم‭ ‬أسبوع‭ ‬الأسرة‭ ‬البريطاني‭ ‬عروضًا‭ ‬ترويجية‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أفضل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المحبوبة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بها‭ ‬لجودتها‭ ‬الاستثنائية‭ ‬وحرفيتها‭.‬‮

‬‭ ‬وتشمل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المميزة‭ ‬جيمي‭ ‬أوليفر،‭ ‬باكسترز،‭ ‬روبنسونز،‭ ‬بينز‭ ‬أوريجينال،‭ ‬بارت،‭ ‬دولميو،‭ ‬ووكرز،‭ ‬كادبوري،‭ ‬بيديجري،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير،‭ ‬مما‭ ‬يقدم‭ ‬للمتسوقين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مذاق‭ ‬المأكولات‭ ‬والوجبات‭ ‬البريطانية‭ ‬الفاخرة‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬للصحفيين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المهرجان‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬المنتجات‭ ‬البريطانية‭ ‬تقدمها‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة،‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الجودة،‭ ‬وهو‭ ‬بالتحديد‭ ‬ما‭ ‬يبحث‭ ‬عنه‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬تقدم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬خطوط‭ ‬إنتاج‭ ‬متشعبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأغذية‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تصديرها‭ ‬منتجاتها‭ ‬لمختلف‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يفضل‭ ‬البحرينيون‭ ‬المنتجات‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المأكولات‭ ‬مثل‭ ‬البسكويت‭ ‬والشوكولاته‭ ‬والحلويات‭ ‬والمخبوزات،‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬تلك‭ ‬المنتجات‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التصنيع‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تفضيلهم‭ ‬للأجبان،‭ ‬وأكثرها‭ ‬انتشاراً‭ ‬جبن‭ ‬الشيدر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الجبن‭ ‬الوطني‭ ‬الأكثر‭ ‬جودة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

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‬يعدّ‭ ‬المهرجان‮

‬جزءا‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬الأسابيع‭ ‬العالمية‭ ‬لأسواق‭ ‬لأسرة،‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بالمأكولات‭ ‬والثقافات‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬تزويد‭ ‬العملاء‭ ‬بأسعار‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬الدولية‭. ‬وقد‭ ‬تميزت‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بالمنتجات‭ ‬الألمانية‭ ‬والإيطالية‭ ‬والفرنسية‭ ‬والأيرلندية،‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬لعملاء‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬باستكشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬النكهات‭ ‬والمنتجات‭ ‬العالمية‭.‬

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‬وقال‭ ‬عياشي‭ ‬جمعة‭ ‬رئيس‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إطلاق‭ ‬الأسبوع‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬لعملائنا‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬بعناية‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬البريطانية‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬الاستثنائية‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تحظى‭ ‬المنتجات‭ ‬البريطانية‭ ‬بتقدير‭ ‬كبير‭ ‬لجودتها‭ ‬المتميزة،‭ ‬وأصالتها،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬العناصر‭ ‬المرغوبة‭ ‬لدينا‮»‬‭. ‬

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‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬المذاق‭ ‬البريطاني،‭ ‬يعد‭ ‬الأسبوع‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬بتجربة‭ ‬تسوق‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬عروض‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وعروض‭ ‬ترويجية‭ ‬جذابة‭.‬