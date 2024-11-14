Sunday, 17 November 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسواق الأسرة تطلق أسبوعها البريطاني.. ومنتجات جديدة لويتروز

11/14/2024 11:29:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أطلقت‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬مهرجان‭ ‬الأسبوع‭ ‬البريطاني‮
‬بفرع
أسواق
الأسرة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬المركادو‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجنبية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‮
‬بحضور
سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‮
‬أليستر‭ ‬لونج‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‭ ‬عباس‭ ‬رضي‭ ‬وأحمد‭ ‬يتيم‭ ‬وفريق‭ ‬إدارة‭ ‬الأسرة‭.‬

ويقدم‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ -‬خصمًا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬20 % ‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬البريطانية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ظهور‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬ويتروز‭ (‬ Waitrose ‭).‬


‬يقدم‭ ‬أسبوع‭ ‬الأسرة‭ ‬البريطاني‭ ‬عروضًا‭ ‬ترويجية‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أفضل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المحبوبة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بها‭ ‬لجودتها‭ ‬الاستثنائية‭ ‬وحرفيتها‭.‬‮
‬‭ ‬وتشمل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المميزة‭ ‬جيمي‭ ‬أوليفر،‭ ‬باكسترز،‭ ‬روبنسونز،‭ ‬بينز‭ ‬أوريجينال،‭ ‬بارت،‭ ‬دولميو،‭ ‬ووكرز،‭ ‬كادبوري،‭ ‬بيديجري،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير،‭ ‬مما‭ ‬يقدم‭ ‬للمتسوقين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مذاق‭ ‬المأكولات‭ ‬والوجبات‭ ‬البريطانية‭ ‬الفاخرة‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬للصحفيين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المهرجان‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬المنتجات‭ ‬البريطانية‭ ‬تقدمها‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة،‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الجودة،‭ ‬وهو‭ ‬بالتحديد‭ ‬ما‭ ‬يبحث‭ ‬عنه‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬تقدم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬خطوط‭ ‬إنتاج‭ ‬متشعبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأغذية‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تصديرها‭ ‬منتجاتها‭ ‬لمختلف‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يفضل‭ ‬البحرينيون‭ ‬المنتجات‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المأكولات‭ ‬مثل‭ ‬البسكويت‭ ‬والشوكولاته‭ ‬والحلويات‭ ‬والمخبوزات،‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬تلك‭ ‬المنتجات‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التصنيع‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تفضيلهم‭ ‬للأجبان،‭ ‬وأكثرها‭ ‬انتشاراً‭ ‬جبن‭ ‬الشيدر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الجبن‭ ‬الوطني‭ ‬الأكثر‭ ‬جودة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬


‬يعدّ‭ ‬المهرجان‮
‬جزءا‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬الأسابيع‭ ‬العالمية‭ ‬لأسواق‭ ‬لأسرة،‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بالمأكولات‭ ‬والثقافات‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬تزويد‭ ‬العملاء‭ ‬بأسعار‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬الدولية‭. ‬وقد‭ ‬تميزت‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بالمنتجات‭ ‬الألمانية‭ ‬والإيطالية‭ ‬والفرنسية‭ ‬والأيرلندية،‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬لعملاء‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬باستكشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬النكهات‭ ‬والمنتجات‭ ‬العالمية‭.‬


‬وقال‭ ‬عياشي‭ ‬جمعة‭ ‬رئيس‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إطلاق‭ ‬الأسبوع‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬لعملائنا‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬بعناية‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬البريطانية‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬الاستثنائية‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تحظى‭ ‬المنتجات‭ ‬البريطانية‭ ‬بتقدير‭ ‬كبير‭ ‬لجودتها‭ ‬المتميزة،‭ ‬وأصالتها،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬العناصر‭ ‬المرغوبة‭ ‬لدينا‮»‬‭. ‬


‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬المذاق‭ ‬البريطاني،‭ ‬يعد‭ ‬الأسبوع‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬بتجربة‭ ‬تسوق‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬عروض‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وعروض‭ ‬ترويجية‭ ‬جذابة‭.‬

MENAFN14112024000055011008ID1108889008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث