أسواق الأسرة تطلق أسبوعها البريطاني.. ومنتجات جديدة لويتروز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب إسماعيل
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
أطلقت أسواق الأسرة مهرجان الأسبوع البريطاني
بفرع
أسواق
الأسرة في مجمع المركادو بمنطقة الجنبية أمس الخميس 14 نوفمبر 2024،
بحضور
سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين،
أليستر لونج وأعضاء مجلس إدارة شركة بي أم أم آي عباس رضي وأحمد يتيم وفريق إدارة الأسرة.
ويقدم المهرجان الذي يستمر حتى 20 نوفمبر -خصمًا يصل إلى 20 % على مجموعة مختارة من المنتجات البريطانية، إلى جانب ظهور منتجات جديدة من مجموعة ويتروز ( Waitrose ).
يقدم أسبوع الأسرة البريطاني عروضًا ترويجية حصرية على بعض أفضل العلامات التجارية المحبوبة في المملكة المتحدة، والتي يتم الاحتفال بها لجودتها الاستثنائية وحرفيتها.
وتشمل العلامات التجارية المميزة جيمي أوليفر، باكسترز، روبنسونز، بينز أوريجينال، بارت، دولميو، ووكرز، كادبوري، بيديجري، وغيرها الكثير، مما يقدم للمتسوقين في البحرين مذاق المأكولات والوجبات البريطانية الفاخرة.
وقال السفير البريطاني للصحفيين على هامش المهرجان «العديد من خيارات المنتجات البريطانية تقدمها أسواق الأسرة، والتي تتمتع بمستويات عالية من الجودة، وهو بالتحديد ما يبحث عنه السكان في البحرين. تقدم المملكة المتحدة خطوط إنتاج متشعبة في مجال الأغذية والتي يتم تصديرها منتجاتها لمختلف بلدان العالم».
وأضاف «يفضل البحرينيون المنتجات البريطانية في قطاع المأكولات مثل البسكويت والشوكولاته والحلويات والمخبوزات، حيث تتمتع تلك المنتجات بخبرة واسعة من حيث التصنيع. إلى جانب تفضيلهم للأجبان، وأكثرها انتشاراً جبن الشيدر الذي يعد الجبن الوطني الأكثر جودة على الإطلاق».
يعدّ المهرجان
جزءا من سلسلة الأسابيع العالمية لأسواق لأسرة، التي تحتفي بالمأكولات والثقافات العالمية مع تزويد العملاء بأسعار خاصة على المنتجات الدولية. وقد تميزت الأسابيع الماضية بالمنتجات الألمانية والإيطالية والفرنسية والأيرلندية، مما سمح لعملاء أسواق الأسرة باستكشاف مجموعة واسعة من النكهات والمنتجات العالمية.
وقال عياشي جمعة رئيس أسواق الأسرة: «يسعدنا إطلاق الأسبوع البريطاني في أسواق الأسرة، مما يمنح لعملائنا فرصة الاستمتاع بمجموعة مختارة بعناية من المنتجات البريطانية ذات القيمة الاستثنائية. وأضاف: «تحظى المنتجات البريطانية بتقدير كبير لجودتها المتميزة، وأصالتها، ولا تزال من أكثر العناصر المرغوبة لدينا».
بالنسبة إلى أولئك الذين يبحثون عن المذاق البريطاني، يعد الأسبوع البريطاني في أسواق الأسرة بتجربة تسوق لا مثيل لها مع عروض عالية الجودة وعروض ترويجية جذابة.
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