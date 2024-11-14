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العربي يواجه الكتة بدوري كرة اليد اليوم

11/14/2024 11:27:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يسعى فريق العربي للبقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق الكتة عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في افتتاح الجولة التاسعة، والعربي قادر على تحقيق ذلك نظرا لفارق المستوى الفني الذي يميزه عن منافسه فريق الكتة.
وتستكمل لقاءات الجولة يوم غد من خلال إقامة مباراتين في ذات الصالة، حيث يلتقي فريقا السلط وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة السابعة مساء.
ويتصدر فريق الأهلي الترتيب العام برصيد 12 نقطة، يليه فريق السلط برصيد 10 نقاط، ثم فريقا العربي وساكب برصيد 9 نقاط، يليهما فريق كفرنجة برصيد 4 نقاط، ثم فريق الكتة برصيد نقطتين، وأخيرا فريق كفرسوم برصيد خال من النقاط.
والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط في ختام مرحلة الإياب يتوج بلقب الدوري.

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