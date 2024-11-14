العربي يواجه الكتة بدوري كرة اليد اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يسعى فريق العربي للبقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق الكتة عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في افتتاح الجولة التاسعة، والعربي قادر على تحقيق ذلك نظرا لفارق المستوى الفني الذي يميزه عن منافسه فريق الكتة.
وتستكمل لقاءات الجولة يوم غد من خلال إقامة مباراتين في ذات الصالة، حيث يلتقي فريقا السلط وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة السابعة مساء.
ويتصدر فريق الأهلي الترتيب العام برصيد 12 نقطة، يليه فريق السلط برصيد 10 نقاط، ثم فريقا العربي وساكب برصيد 9 نقاط، يليهما فريق كفرنجة برصيد 4 نقاط، ثم فريق الكتة برصيد نقطتين، وأخيرا فريق كفرسوم برصيد خال من النقاط.
والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط في ختام مرحلة الإياب يتوج بلقب الدوري.
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