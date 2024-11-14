السلطات تتعاون.. نشطاء لإبعاد أجانب يساعدون الفلسطينيين بالضفة

بقلم: هاجر شيزاف



عندما تم اعتقال جاكسون شور، وهو ناشط حقوق انسان أميركي (22 سنة) في الضفة الغربية قبل شهر، أدرك ما الذي يجري. ذات صباح خرج مع نشطاء أجانب آخرين لمساعدة الفلسطينيين في قطف الزيتون قرب قرية قصرى في منطقة نابلس. عندها نادى الجنود عليه فجأة. "قالوا لي مرحبا وطلبوا جواز سفري"، يتذكر جاكسون. "أعطيتهم جواز السفر وسألت إذا كانت توجد مشكلة. الجنود قالوا لي إنه محظور أن أتواجد هناك. هذا كان أمرا سرياليا". وقد وصف ما حدث في ذلك اليوم الذي شمل تحقيقا في مركز الشرطة وإلقاء الاتهامات عليه بأنه "يؤيد حماس"، وتعرض للإهانة من رجال الشرطة وأجريت له جلسة استماع في سلطة الهجرة والسكان. بعد انتهاء هذه الملحمة الطويلة تأشيرة دخوله إلى البلاد وناشط آخر، الذي اعتقل معه، تم إلغاؤها. هكذا، فإن الأجنبيين عندما وصلا إلى إسرائيل بهدف التطوع لمساعدة الفلسطينيين وجدا نفسيهما مبعدين من الدولة.

هما ليسا الوحيدين. ففي السنة الماضية طرد الكثير من النشطاء الأجانب المتطوعين لمساعدة الفلسطينيين. بيانات وصلت إلى "هآرتس" أظهرت أنه منذ تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، تم طرد 16 ناشطا من اسرائيل بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة بتهم مختلفة. المحامية ميخال فومرنتس، التي مثلت عددا من النشطاء الذين طردوا، تحدثت عن ارتفاع عدد حالات الاعتقال لنشطاء أجانب بذرائع باطلة، في محاولة لاستخدام الضغط عليهم من أجل المغادرة. وقالت: "الوضع غير مفاجئ على خلفية طبيعة متخذي القرارات في الحكومة، لكنه يثير الغضب ويقوم على اعتبارات غريبة".

ارتفاع عدد حالات الطرد جاء نتيجة علنية لوزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير – التي يتم تطبيقها على الأرض من خلال التعاون بين الجيش والشرطة وسلطة السكان والهجرة. كجزء من هذه السياسة، أمر بن غفير في الأشهر الأخيرة بأن يتم التحقيق مع النشطاء الأجانب من الآن فصاعدا، في مركز شرطة شاي – وهي الوحدة المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في لواء الشرطة المسؤول عن منطقة الضفة الغربية. في موازاة ذلك، تقوم اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية في الكنيست برئاسة عضو الكنيست تسفي سوخوت بالضغط في هذا الشأن – مع الانشغال الكبير في هذه القضية. في الأشهر الأخيرة أجرت اللجنة خمسة نقاشات على الأقل في هذا الموضوع، تم استدعاء أيضا ممثلون عن الجيش والشرطة. وحسب عضو الكنيست سوخوت، فإنه في إطار هذه النقاشات أبلغ ممثلو الجيش بأن الجنود تم إصدار تعليمات لهم بتصوير النشطاء وجوازات السفر وإرسالها إلى الشرطة.

إن تعاون الجيش في الجهود هو أمر حاسم، حيث إن الجنود هم على الأغلب الذين ينفذون الاعتقال في الميدان. الوثيقة التي وصلت إلى "هآرتس"، تظهر أن الجيش لا يتردد في التعاون من أجل تطبيق حلم بن غفير وسوخوت. وقد جاء في الوثيقة، التي هي رسالة أرسلها قائد المنطقة الوسطى آفي بلوك، إلى ائتلاف منظمات يسارية باسم "منتدى المشاركين في قطف الزيتون"، بشكل صريح بأن "قيادة المنطقة الوسطى ستطبق منع دخول النشطاء الأجانب الذين يذهبون إلى حقول قطف الزيتون بهدف خلق الاحتكاك". وردا على سؤال لـ"هآرتس" نفى المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي وجود أي تعليمات للجنود من أجل اعتقال النشطاء الأجانب.

في هذه الأثناء يبدو أن التعاون مثمر. ففي الشرطة يتحدثون عن 30 ناشطا أجنبيا تم التحقيق معهم منذ بداية السنة. وحسب البيانات التي وصلت "هآرتس"، فإن معظم من تم إبعادهم تم التحقيق معهم للاشتباه بتنفيذ مخالفات صغيرة مثل، إزعاج شرطي أو جندي أثناء أداء مهمته، وخرق منطقة عسكرية مغلقة. ولكن هناك أيضا أشخاص تم قمعهم بسبب اشتباه أكثر خطورة مثل، دعم منظمات إرهابية أو التحريض. بعد التحقيق عدد من المعتقلين وصلوا إلى جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة وتم طردهم بعد ذلك – لأنه تم التحقيق معهم بسبب اشتباه جنائي وبذريعة أنهم خرقوا شروط تأشيرة دخولهم. آخرون لم يتم طردهم بشكل رسمي، لكن الشرطة أجبرتهم على المغادرة بالفعل عن طريق الاحتفاظ بجواز السفر إلى حين إحضار تذكرة سفر. في حالات أخرى وضعوا لهم إنذارا: إما الاعتقال أو المغادرة على الفور. بهذا الشكل أو غيره، في البيان الذي أصدرته الشرطة عن الاعتقالات، حرصت على تسميتهم بالـ"فوضويين" ونسب الفضل لسياسة الوزير بن غفير.

شور قال: "إن أساس نشاطه في الضفة منذ وصل إليها هو حضور للحماية "التواجد في التجمعات الفلسطينية بهدف الدفاع عنها من الجيش أو المستوطنين". وحسب قوله، فإن هذا ما فعله في الصيف عندما تم اعتقاله وأخذ جواز سفره. خلال ثلاث ساعات تم توقيفه في المكان، في حين أن نشطاء من اليمين وثقوا عملية التوقيف وقالوا للأجانب إنه محظور عليهم التصوير، وقالوا إنهم سيقومون "بطردهم" من اسرائيل. أحدهم كان بنياهو بن شبات من جمعية "اذا شئتم". في نهاية المطاف وصل رجال الشرطة وقاموا بتكبيل الناشطين. شور قال إنه قيل له إن أمر منطقة عسكرية مغلقة يسري على هذا المكان. في هذه المرحلة نقل إلى مركز الشرطة وهناك تم اخذ هاتفه وإبلاغه بأنه معتقل للاشتباه بازعاج جندي وخرق أمر منطقة عسكرية مغلقة، وتأييد منظمة ارهابية.

في التحقيق سئل ماذا فعل في الضفة، ومن يوجهه الى أين يذهب، ومن هو "سيد" قطف الزيتون. وأضاف أن المترجم في المكان قام بأداء عمله كهاو، وحتى أنه صرخ عليه. بعد ذلك سئل شور اذا شارك في مظاهرة لحماس ضد اسرائيل، واجاب بالنفي. "قالوا لي أنا كاذب وأنني جئت لمحاربة اليهود والعمل بالإرهاب، وأنهم سيقومون بطردي من الدولة"، قال واضاف. "سألوني مرات عدة، ما إذا كنت أحارب اليهود".

بعد ذلك، تم إطلاع شور على أربع صور له. وحسب قوله، فإن واحدة منها تم تصويرها من قبل جندي وأخرى من قبل مستوطن وثالثة تم أخذها من الشبكات الاجتماعية ورابعة من موقع للاخبار، الذي نشر توثيق لمظاهرة جرت في رام الله وشارك فيها قبل بضعة ايام من ذلك. هذا الامر اظهر وجود اشتباه بأن شور كان خاضع للرقابة حتى قبل اعتقاله. في نهاية التحقيق، قال، سأله شرطي ما إذا كان فوضويا أو يهوديا. وأجاب "نحن كنا هنا قبلك وسنكون بعدك، وسنطردك من إسرائيل الى الأبد".

من مركز الشرطة تم أخذ شور والناشط الآخر إلى جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة، وتم الغاء تأشيراتهما. اضافة اليهما ايضا ثلاثة نشطاء آخرين طردوا من اسرائيل في السنة الاخيرة باجراء مشابه بعد جلسة استماع رسمية في سلطة السكان والهجرة. الشرطة قامت بمصادرة جوازات سفر سبعة نشطاء آخرين – وافقت على اعادتها فقط بعد أن عرضوا على الشرطة تذاكر السفر، وتم عرض ثلاثة منهم في التحقيق اطلاق سراحهم شريطة مغادرة البلاد، واحد، بريطاني يهودي اسمه ليو فرانكس، لم يتم تمديد تأشيرته. بعد ذلك تم احتجاز جواز سفره، واوقفت اجراءات قدومه الى البلاد.

سلوك مشابه ظهر ايضا في جلسة الاستماع لناشط بريطاني تم طرده في شهر نيسان (أبريل) الماضي، بعد اعتقاله في مسافر يطا بتهمة خرق أمر منطقة عسكرية مغلقة، وازعاج جندي. في جلسة الاستماع التي اجريت له سئل لماذا جاء الى اسرائيل، اضافة الى اسئلة مثل: هل شاهدت أن اسرائيل تهاجم الفلسطينيين وجئت في اعقاب ذلك؟ لماذا تتجول وأنت تحمل كاميرا وتوثق الجنود، هل هناك سبب خاص لذلك؟ هل تريد توثيق الجنود الذين يعتدون على الفلسطينيين؟.

حسب اقوال المحامية بومرنتس، فإن سلطة السكان والهجرة لم يكن يجب عليها الحصول على موقف الشرطة فيما يتعلق بالنشطاء، باستثناء الحالات التي لا يتم فيها إحضارهم من أجل تمديد اعتقالهم، أو إذا تم تقديم لائحة اتهام ضدهم. لأن جلسة الاستماع في سلطة السكان والهجرة استهدفت تمكينهم من إسماع موقفهم، كي يكون ذلك مدخلا للتأثير على القرار، إذا كان سيتم طردهم أم لا.

النشطاء في الضفة يأتون من دول عدة، من بينها أميركا، بلجيكا وبريطانيا، البعض منهم في أعقاب منشورات في الشبكات الاجتماعية وبعضهم في أعقاب اصدقاء. بالإجمال عددهم قليل نسبيا وهو يقدر بالعشرات في كل سنة، لكنه يزداد قبل موسم قطف الزيتون الذي يعتبر موسم متفجر. في السنة الماضية، قال النشطاء، ازداد عددهم. كثيرون جاءوا مؤخرا في اعقاب دعوة من منظمة "فزعة" الفلسطينية، التي تربط بين النشطاء الأجانب والتجمعات الفلسطينية المهددة. آخرون يرتبطون بمنظمة "آي.اس.ام" (حركة التضامن الدولية)، المخضرمة والمعروفة، ضمن أمور أخرى، لأن إحدى الناشطات فيها وهي رتشيل كوري التي قتلت بسبب جرافة للجيش الإسرائيلي في غزة في العام 2003. ناشطة أخرى في المنظمة، أميركية تركية، اسمها عائشة نور عزكي، قتلت في أيلول (سبتمبر) بالنار الحية للجيش الإسرائيلي في قرية بيتا.

رغم أنهم يوجدون هنا منذ فترة قصيرة إلا أن بعض النشطاء تمكنوا من مشاهدة العنف المتطرف، مثلا فيفي تشن، وهي من سكان نيوجرسي، التي جاءت الى الضفة الغربية قالت إنها شاهدت هجومين للمستوطنين. "أنا كنت مصدومة لأنهم (المستوطنين)، كانوا من الشباب والفتيان الذين هاجموا بكل القوة النساء اللواتي في جيل أمهاتهم"، وقالت في حادثة أخرى، أكثر صعوبة، تم إطلاق النار الحية حسب قولها على خمسة فتيان فلسطينيين، من قبل الجيش.

ناشطة أخرى اسمها لو غريفن، أميركية قالت إنه بعد أسبوعين على قدومها الى الضفة، تمت مهاجمتها بشكل عنيف من قبل مستوطنين أثناء مرافقتها لراع في قرية قصرى. "بدأوا برشق الحجارة علينا. أنا ركضت وحجر أصاب رأسي وفتحه"، وحسب قولها، فانها عندما سقطت استمر المستوطنون برشق الحجارة وحتى رشوا عليها وعلى آخرين غاز الفلفل.

غريفن قالت إنها جاءت من أجل القيام بهذه النشاطات في الضفة بعد أن كانت في وقت سابق شاركت في الاحتجاجات ضد الحرب في جامعات الولايات المتحدة. "يصعب تفسير الغضب والعصبية ازاء الوضع السائد هنا"، قالت. ولأنها جاءت من منطقة حرب، فهي لم تتمكن من فعل أي شيء في حينه للشعب السوري. "الآن أنا ناضجة بما فيه الكفاية ولدي وقت وليس لدي أولاد أو مسؤولية تمنعني من القدوم".

من دون أدنى شك الحادثة التي سببت صدمة كبيرة بالنسبة للنشطاء هي حادثة قتل عائشة نور. "في البداية لم أصدق بأنها ماتت"، قالت تشن. "عندما سقطت شعرت بنبضها وقلت هي ستبقى على قيد الحياة. التجربة كانت صعبة جدا إزاء تشويه اسمها ونشاطها. موتها أثر علي، كثيرون منا كتبوا وصاياهم في أعقاب ذلك، كوسيلة حذر. نحن نريد التخفيف على عائلاتها، اذا حدث أي شيء".

تشن تربط بين موت عائشة نور وحادثة سابقة، إصابة ناشط أميركي بنار أصيب بها أثناء مشاركته في مظاهرة في قرية بيتا. "لو أن الإدارة الأميركية أدانت إطلاق النار على مواطن أميركي لما كانوا سيقتلون مواطنين آخرين"، لخصت قولها. في تحقيق الجيش الإسرائيلي في موت عائشة نور، جاء بأنه تم اطلاق النار عليها بشكل غير متعمد. وتم فتح ملف تحقيق في الشرطة العسكرية في هذا الموضوع.

في الكنيست هناك من يقوم بتصفية حساب طويل مع النشطاء الأجانب، بسبب أنهم يضرون بالدولة. مثلا، عضو الكنيست سوخوت، الذي يشارك في نشاطات ضدهم من خلال إطار اللجنة التي يترأسها. وقال للصحيفة: "القانون الجاف يقول إن من يدخل إلى البلاد ويخرق شروط التأشيرة يمكن طرده. هؤلاء الأشخاص يشكلون ضررا استراتيجيا. في نهاية المطاف الحملات ضد إسرائيل والعقوبات تأتي منهم، لذلك، فانهم عندما يزعجون الجنود أو يدخلون إلى منطقة عسكرية مغلقة أو يرتكبون أي مخالفة حتى لو كانت صغيرة، يجب على دولة إسرائيل أن تقول لهم وداعا".

خلال المحادثة مع "هآرتس" قال سوخوت إن مشكلته مع النشطاء هي أنهم يدفعون قدما مقاطعة إسرائيل. هذا من خلال استناده إلى قانون دخول إسرائيل الذي يحظر منح التأشيرة لمن يدعو إلى مقاطعة اسرائيل.

من سلطة السكان والهجرة جاء: "بشكل عام المواطن الأجنبي الذي يدخل إسرائيل بتأشيرة سائح مطلوب منه أن يتمسك بأسباب حصوله على التأشيرة. السائح الذي يستغل التأشيرة لنشاطات أخرى، بما في ذلك أعمال الشغب ضد السلطات، فإنه يخرق شرط تأشيرته، بالتالي، يمكن إلغاء التأشيرة والمطالبة بإخراجه من البلاد. عمليا، الحديث يدور حول بضع حالات، وفقط عندما يتم عرض أدلة من الشرطة حول مخالفات جنائية ارتكبها حامل التأشيرة".

من الشرطة جاء: "شرطة إسرائيل تنفذ تطبيق القانون بكل الوسائل القانونية ضد النشطاء الإسرائيليين والأجانب على حد سواء، الذين يعملون ضد القانون مع إزعاج النشاطات العملياتية لقوات الأمن ومظاهر الدعم والتماهي مع المنظمات الإرهابية. منذ بداية السنة تم التحقيق مع 30 ناشط أجنبي بسبب الإزعاج والاستفزاز لقوات الأمن والتحريض ودعم وتأييد منظمات (مقاومة) مثل حماس وحزب الله. بعضهم غادروا البلاد عند انتهاء التحقيق معهم، والآخرون أجريت لهم جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة، التي في نهايتها تم إلغاء تأشيرات دخولهم إلى البلاد وحظر دخولهم في المستقبل".