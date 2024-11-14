السلطات تتعاون.. نشطاء لإبعاد أجانب يساعدون الفلسطينيين بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: هاجر شيزاف
عندما تم اعتقال جاكسون شور، وهو ناشط حقوق انسان أميركي (22 سنة) في الضفة الغربية قبل شهر، أدرك ما الذي يجري. ذات صباح خرج مع نشطاء أجانب آخرين لمساعدة الفلسطينيين في قطف الزيتون قرب قرية قصرى في منطقة نابلس. عندها نادى الجنود عليه فجأة. "قالوا لي مرحبا وطلبوا جواز سفري"، يتذكر جاكسون. "أعطيتهم جواز السفر وسألت إذا كانت توجد مشكلة. الجنود قالوا لي إنه محظور أن أتواجد هناك. هذا كان أمرا سرياليا". وقد وصف ما حدث في ذلك اليوم الذي شمل تحقيقا في مركز الشرطة وإلقاء الاتهامات عليه بأنه "يؤيد حماس"، وتعرض للإهانة من رجال الشرطة وأجريت له جلسة استماع في سلطة الهجرة والسكان. بعد انتهاء هذه الملحمة الطويلة تأشيرة دخوله إلى البلاد وناشط آخر، الذي اعتقل معه، تم إلغاؤها. هكذا، فإن الأجنبيين عندما وصلا إلى إسرائيل بهدف التطوع لمساعدة الفلسطينيين وجدا نفسيهما مبعدين من الدولة.
هما ليسا الوحيدين. ففي السنة الماضية طرد الكثير من النشطاء الأجانب المتطوعين لمساعدة الفلسطينيين. بيانات وصلت إلى "هآرتس" أظهرت أنه منذ تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، تم طرد 16 ناشطا من اسرائيل بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة بتهم مختلفة. المحامية ميخال فومرنتس، التي مثلت عددا من النشطاء الذين طردوا، تحدثت عن ارتفاع عدد حالات الاعتقال لنشطاء أجانب بذرائع باطلة، في محاولة لاستخدام الضغط عليهم من أجل المغادرة. وقالت: "الوضع غير مفاجئ على خلفية طبيعة متخذي القرارات في الحكومة، لكنه يثير الغضب ويقوم على اعتبارات غريبة".
ارتفاع عدد حالات الطرد جاء نتيجة علنية لوزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير – التي يتم تطبيقها على الأرض من خلال التعاون بين الجيش والشرطة وسلطة السكان والهجرة. كجزء من هذه السياسة، أمر بن غفير في الأشهر الأخيرة بأن يتم التحقيق مع النشطاء الأجانب من الآن فصاعدا، في مركز شرطة شاي – وهي الوحدة المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في لواء الشرطة المسؤول عن منطقة الضفة الغربية. في موازاة ذلك، تقوم اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية في الكنيست برئاسة عضو الكنيست تسفي سوخوت بالضغط في هذا الشأن – مع الانشغال الكبير في هذه القضية. في الأشهر الأخيرة أجرت اللجنة خمسة نقاشات على الأقل في هذا الموضوع، تم استدعاء أيضا ممثلون عن الجيش والشرطة. وحسب عضو الكنيست سوخوت، فإنه في إطار هذه النقاشات أبلغ ممثلو الجيش بأن الجنود تم إصدار تعليمات لهم بتصوير النشطاء وجوازات السفر وإرسالها إلى الشرطة.
إن تعاون الجيش في الجهود هو أمر حاسم، حيث إن الجنود هم على الأغلب الذين ينفذون الاعتقال في الميدان. الوثيقة التي وصلت إلى "هآرتس"، تظهر أن الجيش لا يتردد في التعاون من أجل تطبيق حلم بن غفير وسوخوت. وقد جاء في الوثيقة، التي هي رسالة أرسلها قائد المنطقة الوسطى آفي بلوك، إلى ائتلاف منظمات يسارية باسم "منتدى المشاركين في قطف الزيتون"، بشكل صريح بأن "قيادة المنطقة الوسطى ستطبق منع دخول النشطاء الأجانب الذين يذهبون إلى حقول قطف الزيتون بهدف خلق الاحتكاك". وردا على سؤال لـ"هآرتس" نفى المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي وجود أي تعليمات للجنود من أجل اعتقال النشطاء الأجانب.
في هذه الأثناء يبدو أن التعاون مثمر. ففي الشرطة يتحدثون عن 30 ناشطا أجنبيا تم التحقيق معهم منذ بداية السنة. وحسب البيانات التي وصلت "هآرتس"، فإن معظم من تم إبعادهم تم التحقيق معهم للاشتباه بتنفيذ مخالفات صغيرة مثل، إزعاج شرطي أو جندي أثناء أداء مهمته، وخرق منطقة عسكرية مغلقة. ولكن هناك أيضا أشخاص تم قمعهم بسبب اشتباه أكثر خطورة مثل، دعم منظمات إرهابية أو التحريض. بعد التحقيق عدد من المعتقلين وصلوا إلى جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة وتم طردهم بعد ذلك – لأنه تم التحقيق معهم بسبب اشتباه جنائي وبذريعة أنهم خرقوا شروط تأشيرة دخولهم. آخرون لم يتم طردهم بشكل رسمي، لكن الشرطة أجبرتهم على المغادرة بالفعل عن طريق الاحتفاظ بجواز السفر إلى حين إحضار تذكرة سفر. في حالات أخرى وضعوا لهم إنذارا: إما الاعتقال أو المغادرة على الفور. بهذا الشكل أو غيره، في البيان الذي أصدرته الشرطة عن الاعتقالات، حرصت على تسميتهم بالـ"فوضويين" ونسب الفضل لسياسة الوزير بن غفير.
شور قال: "إن أساس نشاطه في الضفة منذ وصل إليها هو حضور للحماية "التواجد في التجمعات الفلسطينية بهدف الدفاع عنها من الجيش أو المستوطنين". وحسب قوله، فإن هذا ما فعله في الصيف عندما تم اعتقاله وأخذ جواز سفره. خلال ثلاث ساعات تم توقيفه في المكان، في حين أن نشطاء من اليمين وثقوا عملية التوقيف وقالوا للأجانب إنه محظور عليهم التصوير، وقالوا إنهم سيقومون "بطردهم" من اسرائيل. أحدهم كان بنياهو بن شبات من جمعية "اذا شئتم". في نهاية المطاف وصل رجال الشرطة وقاموا بتكبيل الناشطين. شور قال إنه قيل له إن أمر منطقة عسكرية مغلقة يسري على هذا المكان. في هذه المرحلة نقل إلى مركز الشرطة وهناك تم اخذ هاتفه وإبلاغه بأنه معتقل للاشتباه بازعاج جندي وخرق أمر منطقة عسكرية مغلقة، وتأييد منظمة ارهابية.
في التحقيق سئل ماذا فعل في الضفة، ومن يوجهه الى أين يذهب، ومن هو "سيد" قطف الزيتون. وأضاف أن المترجم في المكان قام بأداء عمله كهاو، وحتى أنه صرخ عليه. بعد ذلك سئل شور اذا شارك في مظاهرة لحماس ضد اسرائيل، واجاب بالنفي. "قالوا لي أنا كاذب وأنني جئت لمحاربة اليهود والعمل بالإرهاب، وأنهم سيقومون بطردي من الدولة"، قال واضاف. "سألوني مرات عدة، ما إذا كنت أحارب اليهود".
بعد ذلك، تم إطلاع شور على أربع صور له. وحسب قوله، فإن واحدة منها تم تصويرها من قبل جندي وأخرى من قبل مستوطن وثالثة تم أخذها من الشبكات الاجتماعية ورابعة من موقع للاخبار، الذي نشر توثيق لمظاهرة جرت في رام الله وشارك فيها قبل بضعة ايام من ذلك. هذا الامر اظهر وجود اشتباه بأن شور كان خاضع للرقابة حتى قبل اعتقاله. في نهاية التحقيق، قال، سأله شرطي ما إذا كان فوضويا أو يهوديا. وأجاب "نحن كنا هنا قبلك وسنكون بعدك، وسنطردك من إسرائيل الى الأبد".
من مركز الشرطة تم أخذ شور والناشط الآخر إلى جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة، وتم الغاء تأشيراتهما. اضافة اليهما ايضا ثلاثة نشطاء آخرين طردوا من اسرائيل في السنة الاخيرة باجراء مشابه بعد جلسة استماع رسمية في سلطة السكان والهجرة. الشرطة قامت بمصادرة جوازات سفر سبعة نشطاء آخرين – وافقت على اعادتها فقط بعد أن عرضوا على الشرطة تذاكر السفر، وتم عرض ثلاثة منهم في التحقيق اطلاق سراحهم شريطة مغادرة البلاد، واحد، بريطاني يهودي اسمه ليو فرانكس، لم يتم تمديد تأشيرته. بعد ذلك تم احتجاز جواز سفره، واوقفت اجراءات قدومه الى البلاد.
سلوك مشابه ظهر ايضا في جلسة الاستماع لناشط بريطاني تم طرده في شهر نيسان (أبريل) الماضي، بعد اعتقاله في مسافر يطا بتهمة خرق أمر منطقة عسكرية مغلقة، وازعاج جندي. في جلسة الاستماع التي اجريت له سئل لماذا جاء الى اسرائيل، اضافة الى اسئلة مثل: هل شاهدت أن اسرائيل تهاجم الفلسطينيين وجئت في اعقاب ذلك؟ لماذا تتجول وأنت تحمل كاميرا وتوثق الجنود، هل هناك سبب خاص لذلك؟ هل تريد توثيق الجنود الذين يعتدون على الفلسطينيين؟.
حسب اقوال المحامية بومرنتس، فإن سلطة السكان والهجرة لم يكن يجب عليها الحصول على موقف الشرطة فيما يتعلق بالنشطاء، باستثناء الحالات التي لا يتم فيها إحضارهم من أجل تمديد اعتقالهم، أو إذا تم تقديم لائحة اتهام ضدهم. لأن جلسة الاستماع في سلطة السكان والهجرة استهدفت تمكينهم من إسماع موقفهم، كي يكون ذلك مدخلا للتأثير على القرار، إذا كان سيتم طردهم أم لا.
النشطاء في الضفة يأتون من دول عدة، من بينها أميركا، بلجيكا وبريطانيا، البعض منهم في أعقاب منشورات في الشبكات الاجتماعية وبعضهم في أعقاب اصدقاء. بالإجمال عددهم قليل نسبيا وهو يقدر بالعشرات في كل سنة، لكنه يزداد قبل موسم قطف الزيتون الذي يعتبر موسم متفجر. في السنة الماضية، قال النشطاء، ازداد عددهم. كثيرون جاءوا مؤخرا في اعقاب دعوة من منظمة "فزعة" الفلسطينية، التي تربط بين النشطاء الأجانب والتجمعات الفلسطينية المهددة. آخرون يرتبطون بمنظمة "آي.اس.ام" (حركة التضامن الدولية)، المخضرمة والمعروفة، ضمن أمور أخرى، لأن إحدى الناشطات فيها وهي رتشيل كوري التي قتلت بسبب جرافة للجيش الإسرائيلي في غزة في العام 2003. ناشطة أخرى في المنظمة، أميركية تركية، اسمها عائشة نور عزكي، قتلت في أيلول (سبتمبر) بالنار الحية للجيش الإسرائيلي في قرية بيتا.
رغم أنهم يوجدون هنا منذ فترة قصيرة إلا أن بعض النشطاء تمكنوا من مشاهدة العنف المتطرف، مثلا فيفي تشن، وهي من سكان نيوجرسي، التي جاءت الى الضفة الغربية قالت إنها شاهدت هجومين للمستوطنين. "أنا كنت مصدومة لأنهم (المستوطنين)، كانوا من الشباب والفتيان الذين هاجموا بكل القوة النساء اللواتي في جيل أمهاتهم"، وقالت في حادثة أخرى، أكثر صعوبة، تم إطلاق النار الحية حسب قولها على خمسة فتيان فلسطينيين، من قبل الجيش.
ناشطة أخرى اسمها لو غريفن، أميركية قالت إنه بعد أسبوعين على قدومها الى الضفة، تمت مهاجمتها بشكل عنيف من قبل مستوطنين أثناء مرافقتها لراع في قرية قصرى. "بدأوا برشق الحجارة علينا. أنا ركضت وحجر أصاب رأسي وفتحه"، وحسب قولها، فانها عندما سقطت استمر المستوطنون برشق الحجارة وحتى رشوا عليها وعلى آخرين غاز الفلفل.
غريفن قالت إنها جاءت من أجل القيام بهذه النشاطات في الضفة بعد أن كانت في وقت سابق شاركت في الاحتجاجات ضد الحرب في جامعات الولايات المتحدة. "يصعب تفسير الغضب والعصبية ازاء الوضع السائد هنا"، قالت. ولأنها جاءت من منطقة حرب، فهي لم تتمكن من فعل أي شيء في حينه للشعب السوري. "الآن أنا ناضجة بما فيه الكفاية ولدي وقت وليس لدي أولاد أو مسؤولية تمنعني من القدوم".
من دون أدنى شك الحادثة التي سببت صدمة كبيرة بالنسبة للنشطاء هي حادثة قتل عائشة نور. "في البداية لم أصدق بأنها ماتت"، قالت تشن. "عندما سقطت شعرت بنبضها وقلت هي ستبقى على قيد الحياة. التجربة كانت صعبة جدا إزاء تشويه اسمها ونشاطها. موتها أثر علي، كثيرون منا كتبوا وصاياهم في أعقاب ذلك، كوسيلة حذر. نحن نريد التخفيف على عائلاتها، اذا حدث أي شيء".
تشن تربط بين موت عائشة نور وحادثة سابقة، إصابة ناشط أميركي بنار أصيب بها أثناء مشاركته في مظاهرة في قرية بيتا. "لو أن الإدارة الأميركية أدانت إطلاق النار على مواطن أميركي لما كانوا سيقتلون مواطنين آخرين"، لخصت قولها. في تحقيق الجيش الإسرائيلي في موت عائشة نور، جاء بأنه تم اطلاق النار عليها بشكل غير متعمد. وتم فتح ملف تحقيق في الشرطة العسكرية في هذا الموضوع.
في الكنيست هناك من يقوم بتصفية حساب طويل مع النشطاء الأجانب، بسبب أنهم يضرون بالدولة. مثلا، عضو الكنيست سوخوت، الذي يشارك في نشاطات ضدهم من خلال إطار اللجنة التي يترأسها. وقال للصحيفة: "القانون الجاف يقول إن من يدخل إلى البلاد ويخرق شروط التأشيرة يمكن طرده. هؤلاء الأشخاص يشكلون ضررا استراتيجيا. في نهاية المطاف الحملات ضد إسرائيل والعقوبات تأتي منهم، لذلك، فانهم عندما يزعجون الجنود أو يدخلون إلى منطقة عسكرية مغلقة أو يرتكبون أي مخالفة حتى لو كانت صغيرة، يجب على دولة إسرائيل أن تقول لهم وداعا".
خلال المحادثة مع "هآرتس" قال سوخوت إن مشكلته مع النشطاء هي أنهم يدفعون قدما مقاطعة إسرائيل. هذا من خلال استناده إلى قانون دخول إسرائيل الذي يحظر منح التأشيرة لمن يدعو إلى مقاطعة اسرائيل.
من سلطة السكان والهجرة جاء: "بشكل عام المواطن الأجنبي الذي يدخل إسرائيل بتأشيرة سائح مطلوب منه أن يتمسك بأسباب حصوله على التأشيرة. السائح الذي يستغل التأشيرة لنشاطات أخرى، بما في ذلك أعمال الشغب ضد السلطات، فإنه يخرق شرط تأشيرته، بالتالي، يمكن إلغاء التأشيرة والمطالبة بإخراجه من البلاد. عمليا، الحديث يدور حول بضع حالات، وفقط عندما يتم عرض أدلة من الشرطة حول مخالفات جنائية ارتكبها حامل التأشيرة".
من الشرطة جاء: "شرطة إسرائيل تنفذ تطبيق القانون بكل الوسائل القانونية ضد النشطاء الإسرائيليين والأجانب على حد سواء، الذين يعملون ضد القانون مع إزعاج النشاطات العملياتية لقوات الأمن ومظاهر الدعم والتماهي مع المنظمات الإرهابية. منذ بداية السنة تم التحقيق مع 30 ناشط أجنبي بسبب الإزعاج والاستفزاز لقوات الأمن والتحريض ودعم وتأييد منظمات (مقاومة) مثل حماس وحزب الله. بعضهم غادروا البلاد عند انتهاء التحقيق معهم، والآخرون أجريت لهم جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة، التي في نهايتها تم إلغاء تأشيرات دخولهم إلى البلاد وحظر دخولهم في المستقبل".
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