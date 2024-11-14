6 شهداء بغارة إسرائيلية على عربصاليم جنوب لبنان

6 شهداء بغارة إسرائيلية على عربصاليم جنوب لبنان
التاريخ
11/14/2024 11:27:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 6 أشخاص،
بينهم 4 مسعفين إثر غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم، جنوبي البلاد.
وقال محافظ بعلبك – الهرمل من جهته، إن
غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في محيط مدينة بعلبك أثناء وجود 20
عنصرا بداخله.
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