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6 شهداء بغارة إسرائيلية على عربصاليم جنوب لبنان

11/14/2024 11:27:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 6 أشخاص، بينهم 4 مسعفين إثر غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم، جنوبي البلاد.
وقال محافظ بعلبك – الهرمل من جهته، إن غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في محيط مدينة بعلبك أثناء وجود 20 عنصرا بداخله.

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