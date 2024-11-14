إعلام عبري: بايدن امتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

إعلام عبري: بايدن امتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
التاريخ
11/14/2024 11:27:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية
عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن درست فرض عقوبات على وزير الأمن القومي
الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لكنها
امتنعت.
وبحسب المسؤولين، فإن 88 نائبا ديمقراطيا
دعوا بايدن في رسالة إلى فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش قبل مغادرته منصبه.
وأضافوا أن بايدن شعر بأن واشنطن لا ينبغي أن
تفرض عقوبات على مسؤولين من "دولة حليفة".
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