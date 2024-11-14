Sunday, 17 November 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: بايدن امتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

11/14/2024 11:27:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن درست فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لكنها امتنعت.
وبحسب المسؤولين، فإن 88 نائبا ديمقراطيا دعوا بايدن في رسالة إلى فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش قبل مغادرته منصبه.

وأضافوا أن بايدن شعر بأن واشنطن لا ينبغي أن تفرض عقوبات على مسؤولين من "دولة حليفة".

MENAFN14112024000072011014ID1108888990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث