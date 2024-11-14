الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا غارات إسرائيلية عدة على البلاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد11 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر
غارات العدو الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور، جنوبي البلاد.
وأشارت الوزارة إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 13
آخرين في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في البقاع، شرقي البلاد.
ولفتت إلى استشهاد شخصين وإصابة 30 آخين في
غارات إسرائيلية على النبطية، جنوبي البلاد.
كما أعلنت "الصحة اللبنانية" استشهاد
12 شخصا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في محيط مدينة
بعلبك.
وأضافت أن هناك شهيدين في غارة إسرائيلية على
بلدة شمسطار في البقاع، شرقي لبنان.
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