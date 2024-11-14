الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا غارات إسرائيلية عدة على البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد11 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر غارات العدو الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور، جنوبي البلاد.



وأشارت الوزارة إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في البقاع، شرقي البلاد.



ولفتت إلى استشهاد شخصين وإصابة 30 آخين في غارات إسرائيلية على النبطية، جنوبي البلاد.

كما أعلنت "الصحة اللبنانية" استشهاد 12 شخصا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في محيط مدينة بعلبك.



وأضافت أن هناك شهيدين في غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار في البقاع، شرقي لبنان.