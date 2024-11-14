Sunday, 17 November 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا غارات إسرائيلية عدة على البلاد

11/14/2024 11:27:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد11 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر غارات العدو الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور، جنوبي البلاد.
وأشارت الوزارة إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في البقاع، شرقي البلاد.

ولفتت إلى استشهاد شخصين وإصابة 30 آخين في غارات إسرائيلية على النبطية، جنوبي البلاد.

كما أعلنت "الصحة اللبنانية" استشهاد 12 شخصا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في محيط مدينة بعلبك.

وأضافت أن هناك شهيدين في غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار في البقاع، شرقي لبنان.


MENAFN14112024000072011014ID1108888989

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث