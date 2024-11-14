يشكك بجدوى اللقاحات.. ترامب يرشح كينيدي لمنصب وزير الصحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
الخميس، روبرت كينيدي جونيور لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية.
ويتبنى روبرت
كينيدي جونيور منذ فترة طويلة نظريات مؤامرة ويُعد من المشككين بجدوى اللقاحات.
وقال ترامب
في المنشور الذي أعلن فيه عن
الترشيح على منصته "تروث سوشال"، إنه "منذ زمن طويل، والأميركيون
مسحوقون من مجمع الصناعات الغذائية وشركات الأدوية التي انخرطت في عمليات خداع
وتضليل إعلامي وتزييف فيما يتعلق بالصحة العامة".
وكان كينيدي ترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية
بشكل مستقل قبل أن يعلن الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض ودعم المرشح الجمهوري
دونالد ترامب في مواجهة الديمقراطية كامالا هاريس.
وقال كينيدي في مؤتمر صحافي في أريزونا أعلن
فيه انسحابه "لم أعد أعتقد أن لدي طريقا واقعيا لتحقيق نصر انتخابي"،
مشيرا إلى ثلاثة أسباب من بينها الحرب في أوكرانيا لقراره "الترشح كمستقل
والآن تقديم الدعم للرئيس ترامب".
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