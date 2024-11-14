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يشكك بجدوى اللقاحات.. ترامب يرشح كينيدي لمنصب وزير الصحة

11/14/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس، روبرت كينيدي جونيور لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية.
ويتبنى روبرت كينيدي جونيور منذ فترة طويلة نظريات مؤامرة ويُعد من المشككين بجدوى اللقاحات.

وقال ترامب في المنشور الذي أعلن فيه عن الترشيح على منصته "تروث سوشال"، إنه "منذ زمن طويل، والأميركيون مسحوقون من مجمع الصناعات الغذائية وشركات الأدوية التي انخرطت في عمليات خداع وتضليل إعلامي وتزييف فيما يتعلق بالصحة العامة".

وكان كينيدي ترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية بشكل مستقل قبل أن يعلن الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض ودعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال كينيدي في مؤتمر صحافي في أريزونا أعلن فيه انسحابه "لم أعد أعتقد أن لدي طريقا واقعيا لتحقيق نصر انتخابي"، مشيرا إلى ثلاثة أسباب من بينها الحرب في أوكرانيا لقراره "الترشح كمستقل والآن تقديم الدعم للرئيس ترامب".

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