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حزب الله: نفذنا 32 عملية ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

11/14/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الخميس.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 14-11-2024، 32 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 11:50 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخيّة.

2- الساعة 09:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة يسود هامعلاه، بصليةٍ صاروخيّة.

3- الساعة 10:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقاً، بصليةٍ صاروخية.‏

4- الساعة 10:45 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوفهم.

5- الساعة 12:10 استهداف موقع جل العلام الحدودي، بصليةٍ صاروخيّة.

6- الساعة 12:10 استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال شرق مستوطنة نتيف هشايارا شرقي مدينة نهاريا) بصليةٍ صاروخيّة.

7- الساعة 12:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخيّة.

8- الساعة 11:00 استهداف ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخيّة.

9- الساعة 11:00 استهداف مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخيّة.

10- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخيّة.

11- الساعة 11:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقّة.

12- الساعة 11:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة عين يعقوب، وأصابت أهدافها بدقّة.

13- الساعة 13:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عديسة (قرب الخزان)، بقذائف المدفعية.

14- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة برعام بصليةٍ صاروخيّة.

16- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة يرؤون، بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 16:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.

19- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

20- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصليةٍ صاروخيّة.

21- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي، بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 16:30 ‏أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في وحدة الدفاع الجوي طائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الشرقي، بصاروخ أرض - جو.

23- الساعة 17:00 استهداف مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخيّة.

24- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

25- الساعة 18:00 استهداف مستوطنة كفر يوفال للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

26- الساعة 18:30 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة "إلياكيم" (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي)، التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.

27- الساعة 19:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

28- الساعة 19:50 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، بصليةٍ صاروخية.

29- الساعة 20:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

30- الساعة 22:20 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية، وللمرّة الأولى، قاعدة "تل حاييم" (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

31- الساعة 23:15 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

32- الساعة 23:15 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا بصليةٍ صاروخية".


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