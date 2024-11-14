واشنطن تقدم لبيروت مقترحا لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدر رسمي لبناني لقناة
"الجزيرة"، إن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون قدّمت إلى رئيس
البرلمان نبيه بري مسودة مقترح لوقف إطلاق النار.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين سياسيين
لبنانيين، أن بري تسلم أمس الخميس، مسودة مقترح لوقف القتال، دون الكشف عن مزيد من
التفاصيل.
وذكر المصدران أن جونسون التقت بري أمس، لتقديم
أول مقترح مكتوب من واشنطن منذ أسابيع عدة على الأقل.
وقال أحد المصدرين إن المسودة هي "لجلب
الملاحظات من الجانب اللبناني"، ولم يتمكن أي من المصدرين من تقديم تفاصيل عن
بنود المقترح، كما لم يصدر تعليق بعد من السفارة الأميركية في بيروت.
وتركزت مبادرات الهدنة حتى الآن على آليات
لتطبيق أفضل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين
حزب الله و"إسرائيل" في عام 2006، وينص على أن جنوب لبنان يجب أن يكون
خاليا من الأسلحة التي لا تنتمي إلى الدولة اللبنانية.
وتتضمن مسودة المقترحات التي تسربت في الأسابيع
القليلة الماضية تفاصيل بشأن آلية مراقبة قد تشمل دولا أخرى.
وأيد لبنان القرار 1701 باعتباره السبيل لإنهاء
الحرب الحالية، لكن "إسرائيل" طالبت بأن تحتفظ بالحق في تنفيذ عمليات
لاستهداف حزب الله إذا انتهك بنود الهدنة أو شكّل تهديدا لها.
ويقول مسؤولون لبنانيون إن "التطبيق
الانفرادي" من الجانب الإسرائيلي لم يطرح رسميا على لبنان، ولكن بيروت سترفضه.
وقال أحد المصدرين أمس الخميس، "فكرة أن
إسرائيل ممكن تنفذ عندما تريد هي غير معقولة".
وفي الإطار ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" العبرية عن مصدر أميركي قوله إن احتمال التوصل إلى تسوية مع لبنان
أكبر من احتمال إنجاز صفقة تبادل أسرى تعيد المحتجزين في قطاع غزة.
كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو يجري مشاورات تتعلق بالتسوية السياسية على جبهة لبنان.
قوة حزب الله
وعلى صعيد متصل، ذكرت "هيئة البث
الإسرائيلية" أن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن حزب الله قادر
على خوض حرب استنزاف لأشهر طويلة قادمة.
من جهتها، نقلت القناة الـ14 العبرية عن وزير
الخارجية غدعون ساعر قوله إن "إسرائيل" لن تسمح بتجدد قوة حزب الله،
مؤكدا أن هدف "إسرائيل" هو نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى نهر
الليطاني ومنع تعزيز قوته.
وأضاف ساعر أن هدف "إسرائيل" في غزة
هو "تدمير (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، لكن الأمر في لبنان مختلف، فالهدف
ليس تدمير حزب الله"، واعتبر أنه "إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق
يعيد السكان ويلبي شروط إسرائيل فذلك من مصلحتها". (الجزيرة نت)
MENAFN14112024000072011014ID1108888984
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.