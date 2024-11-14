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واشنطن تقدم لبيروت مقترحا لوقف إطلاق النار

11/14/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مصدر رسمي لبناني لقناة "الجزيرة"، إن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون قدّمت إلى رئيس البرلمان نبيه بري مسودة مقترح لوقف إطلاق النار.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين سياسيين لبنانيين، أن بري تسلم أمس الخميس، مسودة مقترح لوقف القتال، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكر المصدران أن جونسون التقت بري أمس، لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن منذ أسابيع عدة على الأقل.

وقال أحد المصدرين إن المسودة هي "لجلب الملاحظات من الجانب اللبناني"، ولم يتمكن أي من المصدرين من تقديم تفاصيل عن بنود المقترح، كما لم يصدر تعليق بعد من السفارة الأميركية في بيروت.

وتركزت مبادرات الهدنة حتى الآن على آليات لتطبيق أفضل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين حزب الله و"إسرائيل" في عام 2006، وينص على أن جنوب لبنان يجب أن يكون خاليا من الأسلحة التي لا تنتمي إلى الدولة اللبنانية.

وتتضمن مسودة المقترحات التي تسربت في الأسابيع القليلة الماضية تفاصيل بشأن آلية مراقبة قد تشمل دولا أخرى.

وأيد لبنان القرار 1701 باعتباره السبيل لإنهاء الحرب الحالية، لكن "إسرائيل" طالبت بأن تحتفظ بالحق في تنفيذ عمليات لاستهداف حزب الله إذا انتهك بنود الهدنة أو شكّل تهديدا لها.

ويقول مسؤولون لبنانيون إن "التطبيق الانفرادي" من الجانب الإسرائيلي لم يطرح رسميا على لبنان، ولكن بيروت سترفضه.

وقال أحد المصدرين أمس الخميس، "فكرة أن إسرائيل ممكن تنفذ عندما تريد هي غير معقولة".

وفي الإطار ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر أميركي قوله إن احتمال التوصل إلى تسوية مع لبنان أكبر من احتمال إنجاز صفقة تبادل أسرى تعيد المحتجزين في قطاع غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات تتعلق بالتسوية السياسية على جبهة لبنان.

قوة حزب الله
وعلى صعيد متصل، ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن حزب الله قادر على خوض حرب استنزاف لأشهر طويلة قادمة.

من جهتها، نقلت القناة الـ14 العبرية عن وزير الخارجية غدعون ساعر قوله إن "إسرائيل" لن تسمح بتجدد قوة حزب الله، مؤكدا أن هدف "إسرائيل" هو نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني ومنع تعزيز قوته.

وأضاف ساعر أن هدف "إسرائيل" في غزة هو "تدمير (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، لكن الأمر في لبنان مختلف، فالهدف ليس تدمير حزب الله"، واعتبر أنه "إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يعيد السكان ويلبي شروط إسرائيل فذلك من مصلحتها". (الجزيرة نت)

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