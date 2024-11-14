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ماسك يلتقي سفير إيران لدى الأمم المتحدة

11/14/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أمس الخميس، أن الملياردير إيلون ماسك- وهو مستشار للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب- التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني يوم الاثنين الماضي.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤوليْن إيرانيَّين إن الاجتماع كان لمناقشة كيفية نزع فتيل التوتر بين إيران والولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب.

وأضافت نقلا عن المسؤوليْن أن اللقاء بين أغنى رجل في العالم والسفير إيرواني استمر أكثر من ساعة وعقد في موقع سري.

ووصف المصدران- اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما- اللقاء بأنه كان "إيجابيا" و"أخبارا طيبة".

وعند سؤال الصحيفة ستيفن شينغ مدير الاتصال لدى ترامب، قال إنهم لا يعلقون على تقارير عن لقاءات سرية حصلت أو لم تحصل، في حين ذكرت أن ماسك لم يستجب لطلب التعليق.

يذكر أن ترامب أعلن اختيار ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس لتولي وزارة "الكفاءة الحكومية" إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

وقال ترامب في بيان عن تعيين ماسك وراماسوامي "هذان الأميركيان الرائعان سيمهدان الطريق معا أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة، وخفض الهدر في النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية (..)، وهو أمر ضروري لحركة إنقاذ أميركا".

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