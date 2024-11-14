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مواليد القصيم الأكبر وزنا بين نظرائهم - جريدة الوطن السعودية

11/14/2024 11:23:17 PM
(MENAFN- Al Watan) انفردت منطقة القصيم بأن مواليدها الذين يفوقون الوزن الطبيعي (2.5 كجم) عند ولادتهم سجلوا نحو 78 % من مجموع المواليد فيها، وهي النسبة الأعلى في المملكة، مقارنة بمواليد بقية المناطق التي تم قياس وزن المواليد فيها. فيما وصلت نسبة المواليد الذي ولدوا بوزن طبيعي (2.5 كجم) فيها إلى 13 % مقابل 9 % فقط ولدوا دون الوزن الطبيعي (أقل من 2.5 كجم).
وحلت نجران في المركز الثاني بنسبة مواليدها الذين ولدوا بوزن فوق الطبيعي بواقع 59 % من مجموع المواليد الذين وزنوا عند ولادتهم فيها، تلتها الرياض وعسير بواقع 58 % لكل منهما، ثم المنطقة الشرقية والجوف بواقع 54 % لكل منهما.
وكانت وزارة الصحة قد كشفت أن الوزن الطبيعي لحديثي الولادة من الجنسين في المملكة يتراوح بالنسبة للمواليد الذكور بين 2.5 و4.4 كجم، وللإناث بين 2.4 و4.2 كجم.
صدارة جازان
في المقابل، تصدر مواليد منطقة جازان قائمة المواليد الذين يولدون بوزن طبيعي (2.5 كجم)، حيث يولد 49 % من مجموع مواليدها بهذا الوزن، تلتها حائل بنسبة 41 %، ثم الجوف بـ39 %.
الأقل وزنا
على صعيد مقابل، تصدرت المدينة المنورة نسبة الولادات بوزن أقل من 2.5 كجم، وذلك بواقع 26 % من مجموع مواليدها، تلتها؟؟؟؟؟؟؟؟ بـ23 %، ثم مكة المكرمة بـ20 %.
تفاوت في الوزن
وفيما سجل بعض المناطق نسبا متفاوتة في عدد المواليد الذين لم يتم وزنهم عند ولادتهم، حققت 5 مناطق العلامة التامة في وزن كل المواليد الذين ولدوا فيها وتسجيل تلك الأوزان، وهي الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، والحدود الشمالية، فيما غيبت الجوف تسجيل وزن 4 % من مجموع الولادات فيها، مقابل تغييب المنطقة الشرقية وعسير وزن 3 % من المواليد فيهما، وتغييب حائل والباحة لـ2 % من أوزان مجموع المواليد في كليهما.
49 % للسعوديين
كشف مسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية للعام الماضي، والذي تناول الأطفال المواليد الذين تم قياس أوزانهم عند الولادة، عن أن نحو 49 % من المواليد السعوديين يولدون بوزن 2.5 كيلو جرام، مقابل 61 % للمواليد الأجانب.
أما بالنسبة للمواليد الذي يولدون بوزن 2.5 كيلو جرام (الوزن الطبيعي) فقد مثل نسبة 36 % بالنسبة للسعوديين مقابل 19 % للأجانب.
وعلى مستوى المواليد الذين يولدون بوزن منخفض (أقل من 2.5 كجم) فكانت نسبتهم بالنسبة للسعوديين 14 % مقابل 18 % للأجانب.
أما الأطفال الذين لم يتم قياس وزنهم فكانوا بالنسبة للسعوديين 1 % مقابل 2 % للأجانب.
نسب الأطفال المولودين فوق 2.5 كجم
القصيم: 78 %
نجران: 59 %
الرياض وعسير: 58 %
الشرقية والجوف: 54 %
الحدود الشمالية: 52 %
نسب الأطفال المولودين بوزن طبيعي (2.5 كجم)
جازان: 49 %
حائل: 41 %
الجوف: 39 %
الحدود الشمالية: 34 %
تبوك: 33 %
نسب الأطفال المولودين بوزن منخفض (أقل من 2.5 كجم)
المدينة المنورة: 26 %
تبوك: 23 %
مكة المكرمة: 20 %
الباحة: 18 %
جازان: 16 %

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