مواليد القصيم الأكبر وزنا بين نظرائهم - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
انفردت منطقة القصيم بأن مواليدها الذين يفوقون الوزن الطبيعي (2.5 كجم) عند ولادتهم سجلوا نحو 78 % من مجموع المواليد فيها، وهي النسبة الأعلى في المملكة، مقارنة بمواليد بقية المناطق التي تم قياس وزن المواليد فيها. فيما وصلت نسبة المواليد الذي ولدوا بوزن طبيعي (2.5 كجم) فيها إلى 13 % مقابل 9 % فقط ولدوا دون الوزن الطبيعي (أقل من 2.5 كجم).
وحلت نجران في المركز الثاني بنسبة مواليدها الذين ولدوا بوزن فوق الطبيعي بواقع 59 % من مجموع المواليد الذين وزنوا عند ولادتهم فيها، تلتها الرياض وعسير بواقع 58 % لكل منهما، ثم المنطقة الشرقية والجوف بواقع 54 % لكل منهما.
وكانت وزارة الصحة قد كشفت أن الوزن الطبيعي لحديثي الولادة من الجنسين في المملكة يتراوح بالنسبة للمواليد الذكور بين 2.5 و4.4 كجم، وللإناث بين 2.4 و4.2 كجم.
صدارة جازان
في المقابل، تصدر مواليد منطقة جازان قائمة المواليد الذين يولدون بوزن طبيعي (2.5 كجم)، حيث يولد 49 % من مجموع مواليدها بهذا الوزن، تلتها حائل بنسبة 41 %، ثم الجوف بـ39 %.
الأقل وزنا
على صعيد مقابل، تصدرت المدينة المنورة نسبة الولادات بوزن أقل من 2.5 كجم، وذلك بواقع 26 % من مجموع مواليدها، تلتها؟؟؟؟؟؟؟؟ بـ23 %، ثم مكة المكرمة بـ20 %.
تفاوت في الوزن
وفيما سجل بعض المناطق نسبا متفاوتة في عدد المواليد الذين لم يتم وزنهم عند ولادتهم، حققت 5 مناطق العلامة التامة في وزن كل المواليد الذين ولدوا فيها وتسجيل تلك الأوزان، وهي الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، والحدود الشمالية، فيما غيبت الجوف تسجيل وزن 4 % من مجموع الولادات فيها، مقابل تغييب المنطقة الشرقية وعسير وزن 3 % من المواليد فيهما، وتغييب حائل والباحة لـ2 % من أوزان مجموع المواليد في كليهما.
49 % للسعوديين
كشف مسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية للعام الماضي، والذي تناول الأطفال المواليد الذين تم قياس أوزانهم عند الولادة، عن أن نحو 49 % من المواليد السعوديين يولدون بوزن 2.5 كيلو جرام، مقابل 61 % للمواليد الأجانب.
أما بالنسبة للمواليد الذي يولدون بوزن 2.5 كيلو جرام (الوزن الطبيعي) فقد مثل نسبة 36 % بالنسبة للسعوديين مقابل 19 % للأجانب.
وعلى مستوى المواليد الذين يولدون بوزن منخفض (أقل من 2.5 كجم) فكانت نسبتهم بالنسبة للسعوديين 14 % مقابل 18 % للأجانب.
أما الأطفال الذين لم يتم قياس وزنهم فكانوا بالنسبة للسعوديين 1 % مقابل 2 % للأجانب.
نسب الأطفال المولودين فوق 2.5 كجم
القصيم: 78 %
نجران: 59 %
الرياض وعسير: 58 %
الشرقية والجوف: 54 %
الحدود الشمالية: 52 %
نسب الأطفال المولودين بوزن طبيعي (2.5 كجم)
جازان: 49 %
حائل: 41 %
الجوف: 39 %
الحدود الشمالية: 34 %
تبوك: 33 %
نسب الأطفال المولودين بوزن منخفض (أقل من 2.5 كجم)
المدينة المنورة: 26 %
تبوك: 23 %
مكة المكرمة: 20 %
الباحة: 18 %
جازان: 16 %
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