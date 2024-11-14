فوائد المكسرات في تقليل مخاطر الخرف

(MENAFN
- Al Watan)
شملت الدراسة أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 40-70 عامًا، وأظهرت النتائج علاقة بين تناول المكسرات يوميًا وانخفاض خطر الإصابة بالخرف.
نتائج الدراسة
- تناول حفنة من المكسرات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالخرف.
- الكاجو واللوز غير المملح وغير المعالج هما الأكثر فائدة.
المكونات المفيدة في المكسرات
- أحماض أوميغا 3 الدهنية.
- فيتامين E، وفيتامينات مجموعة B.
- حمض الفوليك.
الجرعة اليومية
- يُنصح بتناول 25-35 غرامًا من المكسرات يوميًا للوقاية من الخرف.
فوائد إضافية
- تقليل الإجهاد والتوتر العصبي.
- منع الانهيارات العصبية.
طريقة التحضير المثلى
- يجب أن تكون المكسرات غير مملحة وغير محمصة.
- يُفضل نقعها لمدة 6 ساعات لإزالة حمض الفيتيك الذي يعوق امتصاص العناصر الغذائية.
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