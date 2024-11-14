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فوائد المكسرات في تقليل مخاطر الخرف

11/14/2024 11:21:25 PM
(MENAFN- Al Watan) شملت الدراسة أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 40-70 عامًا، وأظهرت النتائج علاقة بين تناول المكسرات يوميًا وانخفاض خطر الإصابة بالخرف.
نتائج الدراسة
- تناول حفنة من المكسرات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالخرف.
- الكاجو واللوز غير المملح وغير المعالج هما الأكثر فائدة.
المكونات المفيدة في المكسرات
- أحماض أوميغا 3 الدهنية.
- فيتامين E، وفيتامينات مجموعة B.
- حمض الفوليك.
الجرعة اليومية
- يُنصح بتناول 25-35 غرامًا من المكسرات يوميًا للوقاية من الخرف.
فوائد إضافية
- تقليل الإجهاد والتوتر العصبي.
- منع الانهيارات العصبية.
طريقة التحضير المثلى
- يجب أن تكون المكسرات غير مملحة وغير محمصة.
- يُفضل نقعها لمدة 6 ساعات لإزالة حمض الفيتيك الذي يعوق امتصاص العناصر الغذائية.

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