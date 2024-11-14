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السوشيال ميديا تغذي هاجس الحصول على عضلات البطن

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أدرك الباحثون منذ فترة طويلة أن قضاء وقت طويل على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى معايير جمال غير واقعية وسلبيات في صورة الذات. بالنسبة للشباب، وتلعب المنصات دورًا في ضغط الرجال للسعي نحو جسم أكثر عضلية حتى لو كانوا بالفعل في حالة جيدة.
علامات التشوه
تشير دراسة حديثة نشرت في ((نيو ميديا والمجتمع)) إلى أن الرجال الذين يركزون على الإعجابات والتعليقات على منشوراتهم يظهرون علامات على تشوه العضلات، حيث يعتقدون أن أجسادهم صغيرة وضعيفة رغم أنها ليست كذلك.
تُظهر الأبحاث أن وسائل التواصل الاجتماعي تعزز هذه الأفكار غير الصحية، خصوصًا فيما يتعلق بالعضلات المثالية.
يقول لويجي دوناروما، المؤلف الرئيس للدراسة، إن الأبحاث السابقة كانت تركز بشكل أكبر على النساء، لكن الرجال أيضًا يتعرضون لضغوط مشابهة عبر الإنترنت.
مشاركون
استطلع الباحثون آراء حوالي 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا حول نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعترف الجميع بمشاهدة محتوى يتعلق بالمشاهير والموضة واللياقة.
وأظهرت النتائج أن 19 % من الرجال يعانون من أعراض تشوه العضلات، مما يشير إلى خطر تطوير توقعات غير واقعية بشأن أجسادهم.
مشكلة متزايدة
يؤكد الدكتور جون مينجويا، محاضر في جامعة جنوب أستراليا، أن التعرض للشكل المثالي للعضلات عبر الإنترنت، خاصة من خلال محتوى اللياقة البدنية، يعد مشكلة متزايدة. المنشورات التي تحظى بإعجابات وتعليقات إيجابية تعزز فكرة أن هذه هي المعايير التي يجب على الرجال السعي لتحقيقها، مما قد يؤدي إلى سلوكيات ضارة مثل التمارين المفرطة.
الحد من التشوه
للحد من تشوه العضلات، ينصح الباحثون بتقليل الوقت المستغرق في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث عن برامج صحية عقلية لمعالجة هذه القضايا.
ملخص الدراسة
استخدمت الدراسة استبيانًا عبر الإنترنت لجمع بيانات عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأعراض تشوه العضلات بين 95 شابًا أستراليًا.
تمت دعوة المشاركين من خلال إعلانات تستهدف المهتمين باللياقة البدنية. أظهرت النتائج أن التركيز على الإعجابات والتعليقات كان مؤشرًا مهمًا لأعراض تشوه العضلات، حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار العوامل الديموجرافية.
قيود الدراسة
التصميم المستعرض للدراسة يحد من قدرتها على تحديد السببية، وقد تؤدي البيانات الذاتية إلى تحيزات في النتائج. كما أن المشاركين لم يتم تشخيصهم بشكل سريري، مما يحد من النتائج على الأعراض المبلغ عنها.
المناقشة
تشير الدراسة إلى أن الرجال الذين يقدّرون التعليقات الاجتماعية قد يكونون أكثر عرضة لأعراض تشوه العضلات. هذه النتائج مهمة لتطوير إستراتيجيات الصحة العقلية، بما في ذلك تثقيف الشباب حول إدارة التعليقات الاجتماعية وفهم المعايير غير الواقعية التي تُعرض على الإنترنت.
1ـ تأثير وسائل التواصل الاجتماعي قضاء وقت طويل على وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى معايير جمال غير واقعية وصورة ذاتية سلبية منصات مثل TikTok وInstagram تضغط على الرجال للسعي نحو أجسام أكثر عضلية
2. تشوه العضلات: دراسة حديثة أظهرت أن الرجال الذين يركزون على الإعجابات والتعليقات يعانون من تشوه العضلات، حيث يعتقدون أن أجسادهم صغيرة وضعيفة 19% من الرجال المشاركين في الدراسة أظهروا أعراض تشوه العضلات
3. الضغط الاجتماعي: الأبحاث أظهرت أن الرجال معرضون لضغوط مشابهة للنساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المحتوى الذي يحظى بإعجابات وتعليقات إيجابية يعزز معايير جسدية غير واقعية.
4. السلوكيات الضارة: التركيز على المعايير العضلية يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات مثل ممارسة الرياضة المفرطة وتقييد الأكل.
5. التوصيات: تقليل الوقت المستغرق في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي. البحث عن برامج دعم الصحة العقلية لمعالجة قضايا تشوه الجسم.

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