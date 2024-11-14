أفضل 5 كتب خيالية تاريخية

(MENAFN
- Al Watan)
((قاعة الذئب)) (Wolf Hall) - هيلاري مانتل
((راقصة الماء)) (The Water Dancer) - توني هيسيه كوتس ((الحرب والسلام)) (War and Peace) - ليو تولستوي
((أنا كلاوديوس)) (I, Claudius) - روبرت غريفز
((كل الأضواء التي لا نستطيع رؤيتها)) (All the Light We Cannot See) - أنطوني دوير
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