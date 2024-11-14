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أفضل 5 كتب خيالية تاريخية

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) ((قاعة الذئب)) (Wolf Hall) - هيلاري مانتل
((راقصة الماء)) (The Water Dancer) - توني هيسيه كوتس ((الحرب والسلام)) (War and Peace) - ليو تولستوي
((أنا كلاوديوس)) (I, Claudius) - روبرت غريفز
((كل الأضواء التي لا نستطيع رؤيتها)) (All the Light We Cannot See) - أنطوني دوير

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