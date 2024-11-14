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الزراعة العضوية أمن غذائي واكتفاء ذاتي

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفت المملكة في 11 نوفمبر بيوم الغذاء العضوي، حيث أقيمت العديد من الفعاليات المتنوعة في المناطق لتعزيز الوعي بفوائد الأغذية العضوية، وتأثيرها الإيجابي في الصحة والبيئة، تحقيقًا للأمن الغذائي المستدام، ودعم الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي هذا الإطار نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جولات تفتيشية ورقابية على منافذ بيع المنتجات العضوية في المناطق، بهدف التحقق من الالتزام بتطبيق نظام الزراعة واللائحة التنفيذية لدليل نشاط الزراعة العضوية، وللتذكير بأهمية الغِذاء العضوي وفوائده الصحية العديدة، ورفع معدل الوعي بأهمية الحياة الصحية السليمة وجودة الحياة للأسرة السعودية، إذ يعكس الغذاء العضوي أسلوب إنتاج زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا. وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتضمن الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عامًا إضافيًا.
تعزيز الاستدامة
مع ما تشهده المملكة من تطور على كافة الأصعدة للانتقال لمصاف الدول المتقدمة، وما توليه من اهتمام بالغ لقطاع الصحة والغذاء والبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومع ما لوحظ من وإقبال على شراء المنتجات الغذائية العضوية المستوردة، تولدت فكرة تبني نشاط الزراعة العضوية كأسلوب زراعي يعتمد على ممارسات سليمة وفق معايير ومواصفات واشتراطات محددة يمكن من خلالها تحقيق أهداف رئيسية كالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتعزيز الاستدامة في الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمعات الريفية بالإضافة إلى إنتاج أغذية ذات جودة عالية وآمنة وخالية من أي متبقيات كيميائية أو إضافات مصنعة، بالإضافة إلى مواجهة الطلب على المنتجات العضوية محليًا، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع، ونتيجة ذلك زادت حركة نمو نشاط الزراعة العضوية مما حدا بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن تضع على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا النشاط وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي.
منافذ بيع
أنشأت البيئة والمياه والزراعة مشروع تطوير الزراعة العضوية وذلك بالتعاقد مع شركة GIZ الألمانية لتوفير بيت خبرة لوضع الخطط المناسبة لتطوير نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، حيث امتد هذا المشروع لخمسة مراحل وخلال الفترة من 2005 – 2017، ووضع خلالها عدد من الخطط التي أسهمت في تنمية قطاع الزراعة العضوية من الناحية الإنتاجية والتنظيمية والتشريعية، وكذلك على مستوى الحلول التسويقية.
وشهد قطاع الزراعة العضوية في المملكة تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فقد بلغت المساحات الزراعية العضوية وتلك التي تمر بمرحلة التحول نحو الزراعة العضوية حوالي 23.410 هكتارات في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 25.6% مقارنة بعام 2018، وزادت كمية الإنتاج العضوي لتصل إلى 95.389 طنًا؛ مما يمثل نموًا قدره 109% عن عام 2018. كما شهد عدد الخيارات العضوية ارتفاعًا ليصل إلى 540 حيازة بزيادة بلغت 208.5% عن العام نفسه، وإلى جانب ذلك ارتفع عدد منافذ بيع المنتجات العضوية إلى 272 منفذًا في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها الوزارة لتوسيع نطاق الإنتاج العضوي وجعله متاحًا في الأسواق المحلية.
توثيق وتفتيش
في الجانب التشريعي، أصدرت المملكة في السنوات الأخيرة مجموعة من التشريعات والسياسات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الزراعة العضوية وضمان جودة المنتجات في الأسواق المحلية. ومنذ عام 2009 تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة معايير خاصة بنشاط الزراعة العضوية تضمنت معايير وضوابط نشاط الزراعة العضوية في المملكة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام نفسه، وفي عام 2023، أصدرت الوزارة دليل اللائحة التنفيذية لمعايير الزراعة العضوية الذي يتضمن متطلبات الترخيص وعمليات التوثيق والتفتيش لضمان جودة المنتجات.
استدامة بيئية
يعد الغذاء العضوي الخالي من المبيدات والمواد الكيميائية، أكثر أمانًا للمستهلك، وتتميز المنتجات العضوية بنكهتها الطبيعية العالية وجودتها المرتفعة. كما تسهم الزراعة العضوية في الحفاظ على موارد المياه والتربة من خلال ممارسات زراعية تعتمد على مدخلات طبيعية، مما يقلل من تلوث المياه ويعزز استدامة الأراضي الزراعية، كما تسهم الزراعة العضوية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يحقق توازنًا بيئيًا طبيعيًا ويعزز الاستدامة البيئية التي تعد جزءًا رئيسًا من أهداف التنمية في المملكة.
وتمثل الزراعة العضوية في المملكة ركيزة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ويعد ((يوم الغذاء العضوي)) مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحقيق مزيد من التوسع في هذا القطاع من خلال تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ودعم الابتكار وتطوير الأبحاث العلمية؛ مما يسهم في زيادة الإنتاج العضوي وتعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً في الزراعة العضوية على مستوى المنطقة.
أهم القرارات المُنظِمة والداعمة لنشاط الزراعة العضوية
01 تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية عام 1428.
02 تأسيس إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عام 1429.
03 تخصيص وتحويل مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة القصيم التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لمركز أبحاث الزراعة العضوية عام 1432.
04 قرار مجلس الوزراء 1435 بالموافقة على نظام (قانون) الزراعة العضوية بالمملكة.
05 موافقة مجلس الوزراء في 1437 على سياسة الزراعة العضوية بالمملكة.
06 الموافقة الوزارية على خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية عام 2018م
07 صدور دليل اللائحة التنفيذية لمعايير والمواصفات نشاط الزراعة العضوية عام 2023

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