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تعليقات تتقاطع مع جرائم التشهير والمعلوماتية

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بالرغم من أن التعليقات التي يذكرها الأفراد إلكترونيا على مواقع التواصل وعلى محرك البحث ((قوقل)) فيما يتعلق بعمل الجهات الرسمية تعد وسيلة قيّمة للكشف عن أوجه القصور التي قد تطال عمل تلك الجهات، فإن بعضها قد يتقاطع في حال عدم الانتباه الكافي إليه مع الأفعال المجرمة مثل التشهير والجرائم المعلوماتية التي توقع صاحبها تحت طائلة المساءلة، وتخرج ملاحظته من كونها تتلمس نقاط الضعف، وتستهدف النقد البناء الذي يجب أن يصل إلى المسؤول بالطرق الصحيحة، لتصل إلى مستوى التعدي على حقوق الآخرين أو التشهير بهم، أو إشاعة الفزع في المجتمع.
وتعد التقييمات، بما فيها تلك السلبية مؤشرات واضحة للمسؤولين حول النقاط التي تحتاج إلى تحسين، سواء كانت تتعلق بتدني مستوى الخدمة، أو بنقص في الاستجابة، أو حالات التعدي وارتكاب أفعال غير نظامية، أو حتى بتعاملات الإدارة مع الأفراد.
وتعد هذه الملاحظات جزءًا أساسيًا من عملية تحسين الجودة في المؤسسات الرسمية، حيث يمكن للجهات المعنية استغلال هذه التعليقات في تعديل السياسات وتطوير الخدمات المقدمة.
وتؤخذ هذه التعليقات على محمل الجد، خصوصًا فيما يتعلق بالمخالفات الخطيرة، ويتم التعامل معها ومعالجتها فورًا، لكن بعضها قد لا ينجو دائمًا من زج صاحبه في إطار الأفعال المجرمة إلكترونيًا.
معالجة المشكلات
يؤكد المحامي، المستشار القانوني محمد عبدالله العطية لـ((الوطن)) اهتمام السعودية بمتابعة ورصد التعليقات السلبية على منصات التواصل الاجتماعية، وكذلك على محرك البحث ((قوقل))، وقال ((تتعامل الجهات الرسمية مع التعليقات بجهد احترافي يستهدف تحسين الجودة، وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة أصبح الإنترنت وسيلة أساسية للتفاعل بين المواطنين والمرافق الحكومية، ومع تزايد استخدام محركات البحث ومنصات التقييم مثل ((قوقل)) من قبل الأفراد لتقييم الخدمات المقدمة، أصبح من الضروري أن تولي الجهات المعنية في المملكة اهتمامًا خاصًا بالتعليقات السلبية التي قد تُسجل على هذه المنصات، وهذا الاهتمام يعكس سعي المملكة الدائم نحو تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة الرسمية عبر الاستجابة المهنية للملاحظات السلبية والعمل على معالجة المشكلات)).
تغذية راجعة
يضيف العطية ((تعد التعليقات سواء على قوقل أو أي منصة اجتماعية أخرى، مؤشرًا مهمًا لقياس رضى الجمهور عن أداء الأجهزة الرسمية، ولكنها ليست الوحيدة، فقد أعدت حكومة المملكة أكثر من معيار لقياس جودة أداء الأجهزة الرسمية، ومنها الاتصال المباشر مع المستفيد عبر أرقام مخصصة لتلقي الشكاوى والاقتراحات على مدار الساعة، ويتم الاهتمام بها ومعالجتها فور حدوثها وقبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر، ومن ثم يستخدم معيار آخر لقياس رضى الجمهور وهو التغذية الراجعة ومدى رضى الجمهور عن الحل)).
مكامن الضعف
أبان العطية أن ((تلك الخطوات المهمة التي تتخذها المملكة في قياس رضى المواطن والمقيم عن عمل الجهاز الحكومي عبر قنواتها المختلفة من مراقبة منصات التواصل الاجتماعية أو التواصل المباشر مع المستفيد جعلت من النقد البناء أسلوب حياة لمعرفة مكامن الضعف، وأيضًا تعد من أدوات المراقبة الداخلية على عمل الأجهزة، مما يعطي فعالية ومرونة أكبر للتواصل مع المستفيد، وعند رصد التعليقات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن الجهات المعنية تقوم باتخاذ الإجراء المناسب لمباشرة الحادثة، والتي قد تتمثل في إنشاء فريق عمل يضم الجهات المعنية لتقصي الحقائق ومعالجة المشكلة قبل تحولها إلى أزمة، ومن أهم تلك الفرق والتي تبادر للتحقيق في تلك الحوادث التي يتم نشرها على منصات التواصل أو التي تصل إلى الجهات المعنية بطرق أخرى تلك التي تشكل من إمارة المنطقة المعنية ووزارة الموارد البشرية والشرطة، وقد تحوي عناصر من قطاعات أخرى حسب الحالة، حيث تقوم بالتحقيق المباشر في المشكلة وحلها بأسرع طريقة وأخف الأضرار الممكنة مع الحفاظ على السرية التي تضمن عدم تعرض الأطراف للأذى النفسي ما لم تستدعي الحالة التشهير بالمتسبب في المشكلة بأمر قضائي)).
افتعال الزوبعة
يواصل العطية ((يجب التنبيه على مشكلة دائمة التكرار في الأزمات التي تقع في بعض المجتمعات، ألا وهي النشر دون سند نظامي، فنشر الأخبار أو الحوادث دون سند نظامي يعد جريمة، فقد تكون تشهيرًا وجريمة معلوماتية، ومنها ما يفتعل زوبعة في المجتمع من لا شيء، وعليه نشدد على أن التواصل مع الجهات المعنية وإعطاءها المقاطع أو الشكاوى والمقترحات مباشرة دون حشر غير المختصين في المنتصف من الأمور الضرورية لحل الأزمات دون افتعال البلبلة وزيارة المشكلة وإطالة أمد الحل)).
وتابع ((تولي المملكة اهتمامًا خاصًا بكيفية التعامل مع التعليقات السلبية بطرق مهنية تبني الثقة بين الجهة المعنية والشاكي، وفي بعض الحالات، قد تتطلب التعليقات السلبية اتخاذ خطوات إضافية من قبل المتضرر أو المتذمر، مثل تقديم شكوى رسمية أو التحدث إلى المسؤولين)).
تحديات غير الموضوعي
يبين العطية على أنه ((بالرغم من الجهود الواضحة التي تبذلها المملكة لتحسين التفاعل مع التعليقات السلبية، فإن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا المحنى، ومن أبرز هذه التحديات التعامل مع التعليقات غير الموضوعية أو التي تحتوي على معلومات مغلوطة، وهو ما يتطلب دقة في الرد وضرورة تحقيق التوازن بين التصحيح وإظهار الإلتزام بتحسين الوضع، وفي المستقبل، من المتوقع أن تشهد المملكة مزيدًا من الابتكارات في مجال تقنيات التحليل الرقمي والتفاعل مع التقييمات، مما سيسهم في تعزيز عملية تحسين الجودة من خلال التعامل مع الآراء السلبية بشكل أسرع وأكثر دقة)).
المراقبة اللحظية
من جهتها، توضح ساره الزعبي ((ممثل منشأة بصمة أمان للأمن السيبراني)) أن ثمة جهات تعنى بالمراقبة اللحظية لاكتشاف مخالفة المنشور إلكترونيًا للشروط التي يتطلبها مقدم خدمة النشر، أو للأنظمة المحلية، وتشير إلى أن فريق بصمة أمان على سبيل المثال يقدم مثل تلك الخدمة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لاكتشاف تلك المخاطر، من خلال تحليل 200 مليون مصدر مفتوح للمعلومات عبر الانترنت، بينها مواقع الأخبار المحلية والعالمية، والصحف والمدونات ومنصة (إكس) وفيسبوك وانستجرام (بشكل لحظي)، وأيضًا المراقبة الاعتيادية مثل منصة ((قوقل)) وغيرها من المنصات، وفي حال تم التحقق من مخالفة المنشور الذي تم نشره لشروط مقدم الخدمة (أي المنصة التي ينشر عليها المنشور المعني) والأنظمة المحلية ذات العلاقة، يتم التعامل بالطرق النظامية والفورية، والتدخل بشكل عاجل وسريع لمعالجة هذه المخاطر، حيث يتم السعي إجرائيًا لحذف المحتوى المخالف، وحذف المنشورات المسيئة، وحذف الصور، وحذف الفيديوهات، وذلك من خلال كادر وطني لديه خبرة بالتعامل مع الأذى الإلكتروني وغير القانوني، وذلك وفق الشروط والأحكام، مع إرشاد طالب الخدمة إلى الجهات المختصة بما يواجهه من أذى إلكتروني.
القنوات التقليدية
تقول الزعبي إن المقصود بالقنوات، هي وسيلة التواصل التقليدية (إيميل أو قسم للشكاوى) بين مقدم الخدمة والمستفيد منها (طالب الخدمة)، وبالتالي فتح القنوات التقليدية لا تكفي في العصر الحالي، ونوصي باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لمراقبة كل ما يُكتب عنك أو لجهتك في الإنترنت عبر العام، لأنها أصبحت مفيدة جداً في عصرنا الحالي لمراقبة الإنترنت وحماية وتحسين السمعة الرقمية، وبكفاءة ونتائج مذهلة؛ لاكتشاف كل ما ينشر عن الجهات، حيث تفيد الجهات الرسمية للاستفادة منه وتلقي الملاحظات والتعليقات بشكل لحظي حيال ما يتم نشر محتويات تخصها بشكل لحظي، ومن ثم التدخل بمعالجته من خلال المختصين والمعنين وأصحاب القرار لتطوير إستراتيجيتهم والتحسين من أدائهم بشكل مستمر وحماية السمعة الرقمية.
المصادر المفتوحة
تبين الزعبي أن الرصد والمراقبة اللحظية أمران مهمان جدًا في العصر الحالي لما يتم نشره في المصادر المفتوحة عبر الإنترنت، وذلك لمعرفة التهديدات التي تواجه الجهة ومنسوبيها من ابتزاز إلكتروني وتشهير وتنمر ونشر محتويات مسيئة ونشر مقاطع وصور ومستندات سرية وغيرها.
أشكال لتقاطع التعليقات مع جرائم التشهير والإساءة
ـ النشر دون سند نظامي
ـ افتعال زوبعة في المجتمع من لا شيء
ـ تجاهل التواصل المسبق مع الجهات المعنية وإعطائها المقاطع أو الشكاوى والمقترحات مباشرة
ـ محاولة تجييش غير المختصين للإساءة للجهة المعنية
ـ التعليق بطريقة غير مهنية لتكريس هدم الثقة مع الجهة المعنية
وسائل ترصد فيها الجهات الرسمية القصور في أعمالها
ـ متابعة التعليقات سواء على قوقل أو أي منصة اجتماعية أخرى
ـ الاتصال المباشر مع المستفيد عبر أرقام مخصصة لتلقي الشكاوى والاقتراحات
ـ الاهتمام بالمشكلة المعروضة ومعالجتها فور حدوثها
ـ إتاحة التبليغ للأفراد عن المشكلات التي تواجههم مع الجهة المعنية
ـ تمكين المبلغ من متابعة حالة بلاغه
ـ التغذية الراجعة وقياس مدى رضى الجمهور عن الحل
مفهوم التشهير الإلكتروني
ـ هو النيل من سمعة الشخص أو اعتباره وذلك بعبارات جارحة من شأنها تسيئ إلى سمعته أو تحط من كرامته ومقامه في عيون الآخرين، أو تعرضه لسخريتهم نقضهم واحتقارهم أو تؤذيه، أو هي قذف وتشويه سمعة الآخر.
ـ قصد الإساءة والسب والقذف أو نشر أخبار كاذبة عن الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والإضرار بسمعة الأفراد من خلال استخدام أي وسيلة تكنولوجية.

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