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7 مؤشرات تدل على أن الفنان لا يحترم جمهوره

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)احترام الجمهور على الفنان وليس فضلا، هم من صنعه، وهم من ينهيه كأنه لم يخلق، ومن عادة الفنان ((الحقيقي)) في بدايته أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى رضا أكبر شريحة ممكنة، ثم يضاعف الجهود للحفاظ على هذه الشريحة، وزيادتها، ثم يحارب للوصول إلى القمة، ثم يضاعف الجهود للحفاظ عليها، ولكن للأسف هناك من يعميه الغرور، فيعتقد أنه لو ((يكح)) لابتهج القطيع، وهناك من يعتقد أن هذا القطيع بلا ((تفكير نقدي)) فيرمي لهم ما تبقى من ((الأوراق)).
(2)
أول المؤشرات على أن الفنان لا يحترم جمهوره هو ((المادية))، الفنان المادي لا يحترم نفسه فضلا عن جمهوره، بل إنه لا يحترم فنه وزملاءه، ولا يحترم طموحاته، وأهدافه، لا يفهم سوى لغة ((المال)).
(3)
ثاني المؤشرات: الغياب الطويل، والاكتفاء بالأرشيف، وعدم التجديد، فالفنان المحب لفنه ((يهرول)) خلف ((شغفه)) وفنه، والتجديد، في أطر التثقيف والتنوير والحب.
(4)
وثالث المؤشرات: عدم الاهتمام بالعرض المباشر، كالمسرح، والمعرض، ونحو ذلك، وعدم الاهتمام بـ((البروفات))، فغروره يجعله يعتقد أن مجرد ظهوره كافٍ.
(5)
ورابع المؤشرات: ارتكاب الموبقات، والانحراف الأخلاقي، والفكري، وعدم الاستقامة، وإهمال ((الاقتداء))، وانعدام الحس التربوي.
(6)
وخامس المؤشرات: انعدام الشفافية، وإخفاء الحقائق، وترك الجمهور في جهل وحيرة.
(7)
وسادس المؤشرات: عدم الحث على العلم، والمعرفة، والثقافة، وعدم الحث على منظومة الأخلاق، وضعف المسؤولية المجتمعية، وعدم المشاركة بالمشروعات الوطنية، والتثقيف، والتنوير.
(8)
وسابع المؤشرات: عدم انتقاء الأعمال التي تسهم برفع الذائقة، وتعزيز الذوق العام، بل يذهب إلى اختيار أعمال هابطة، وسطحية، والتماهي مع ((الشوارعية))، والاتجاهات ((الوضيعة)).

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