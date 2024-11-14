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عن حوكمة الذكاء الاصطناعي

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من إيجابيّات تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ، إلّا أنّ الأضرار الناجمة عن استقلاليّتها المُطلقة وتطوُّرها المُتسارِع، صارت أمرًا في منتهى الخطورة، ولا سيّما أنّ الجهود المبذولة لحَوْكَمَة الذكاء الاصطناعيّ لا تُواكِب حَجْمَ التطوّرات التكنولوجيّة التي شهدها العالَمُ خلال السنوات الأخيرة، بسبب تعثُّر الجهود التنظيميّة، وانتشار نماذج الذكاء الاصطناعيّ وأدواته خارج سيطرة الحكومات. وبالتالي أصبحت الحاجة ماسّة لاستحداثِ أنظمة حَوْكَمَة قويّة ومَرِنة قادرة على التكيُّف، وتَضمن المُساءلة.
تستند حَوْكَمَة الذكاء الاصطناعي بشكلٍ أساسي إلى الجانب الأخلاقي، وبالتالي يتعيَّن على الهيئات التنظيميّة والشركات مُعالَجة المخاوف الأخلاقيّة، كالتمييز والحدّ من إساءة الاستخدام وإدارة خصوصيّة البيانات وحماية حقوق الطبع والنشر وضمان الشفافيّة، فضلًا عن ضرورة فَهْم حَجْم التهديدات والمخاطر النّاجمة عن تطوُّر تقنيّات الذكاء الاصطناعي المتمثّلة فيما يلي وإدراكها:
أوّلًا: التضليل ؛ حيث يتمّ استخدامُ تقنيّات الذكاء الاصطناعي من طَرَفِ الجهات الفاعلة محليًّا ودوليًّا للتأثير على الحملات الانتخابيّة، وتأجيج الانقسام، وتقويض الثقة في الديمقراطيّة، وزَرْع الفوضى السياسيّة على نطاقٍ غير مسبوق. كما يُمكن استخدام المعلومات المضلّلة التي يولِّدها الذكاءُ الاصطناعي لتفاقُم الصراعات الجيوسياسيّة المستمرّة مثل: الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا؛ فعلى سبيل المثال، استخدَم مروِّجو الدعاية في الكرملين مؤخّرًا الذكاء الاصطناعي لنشْرِ قصصٍ مزيّفة عن الرئيس الأوكراني ((زيلينسكي)) على تطبيق تيك توك، وإكس، وغيرهما، والتي استشهد بها المشرِّعون الجمهوريّون بعد ذلك كأسبابٍ لضرورة سحْب الدَّعْم الأميركي لأوكرانيا.
أصبحت التكنولوجيا خطرًا رئيسًا في عمليّة اتّخاذ القرارات السياسيّة، حيث يتمّ استخدام الصور، والتسجيلات الصوتيّة، ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة جيوش من ((الروبوتات)) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بغية التأثير على الرأي العامّ، وتشويه سمعة الأدلّة الحقيقيّة، وزيادة تأجيج التوتّرات الجيوسياسيّة حول العالَم.
ثانيًا: سرعة الانتشار ؛ حيث تُهيمن في الوقت الرّاهن الولايات المتّحدة الأمريكيّة والصين على تقنيّات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقَّع أن يتمكَّن العديدٌ من الجهات الفاعلة كالدول والشركات من تطوير قدراتٍ خارقة واكتسابها باستخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعي في المجالات المتعلّقة بالاستخبارات والأمن القومي. ومن ناحيةٍ أخرى، سيعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز قدرة العديد من الدول على تطوير الأسلحة، وإتاحة فُرصٍ اقتصاديّة كبيرة. أطر حاكمة
في ضوء التقرير الصادر عن مجموعة أوراسيا الاستشاريّة لتحليل المخاطر تحت عنوان ((المخاطر الكبرى خلال عام 2024))، ثمّة أربعة مبادئ أساسيّة ينبغي أخْذها في الاعتبار لدى التعامُل مع قضيّة حَوْكَمَة تقنيّات الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، وهي كالتالي:
أولًا: التنظيم. إنّ القاسم المُشترَك بين الحكومات هو عدم وجود اتّفاق حول كيفيّة التعامُل مع الذكاء الاصطناعي، وعدم وجود متطلّبات لتقييم تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على السكّان قبل طرحها. وبالتالي فإنّ إنشاء مؤسّسة للذكاء الاصطناعي على غرار الهيئة الحكوميّة الدوليّة المَعنيّة بتغيُّر المناخ (IPCC)، سيكون بمثابة خطوة أولى مفيدة نحو فَهْمٍ علمي عالَمي مُشترَك للتكنولوجيا وآثارها الاجتماعيّة والسياسيّة، إلّا أنّ هذا الأمر سيستغرق مزيدًا من الوقت.
ثانيًا: الجمود. إنّ اهتمام الحكومات بالذكاء الاصطناعي ليس أولويّة كبرى، ولا سيّما أنّ تنفيذ المُبادرات اللّازمة لحَوْكَمَة الذكاء الاصطناعي يتطلَّب مُقايضاتٍ صعبة من جانب الحكومات، وبالتالي يتطلَّب الأمرُ حدوثَ أزمةٍ كبيرة لإعادة طرح القضيّة مرّة أخرى.
ثالثًا: الانشقاق. قرَّر المُستفيدون من تقنيّات الذكاء الاصطناعي الإسهامَ في مسألة حَوْكَمَة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال التزام شركات التكنولوجيا بالمعايير، إلّا أنه مع التقدُّم التكنولوجي، فإنّ المُغريات المُتزايدة للميزة الجيوسياسيّة والمصالح التجاريّة ستحفِّز الحكومات والشركات على الانشقاق عن الاتّفاقيّات والأنظمة غير المُلزِمة التي انضمَّت إليها لتحقيق أقصى قدرٍ من المكاسب.
رابعًا: السرعة التكنولوجيّة. من المقرَّر أن يستمرّ الذكاءُ الاصطناعي في مُضاعَفة قدراته كلّ ستّة أشهر تقريبًا. وبالتالي فمن الطبيعي أن تتفوَّق التكنولوجيا على الجهود المبذولة لاحتوائها في الوقت الفعلي.
مبادرات طموحة
على مدى السنوات القليلة الفائتة، شهدَ العالَمُ مَوجةً من المُبادرات الطموحة في مجال حَوْكَمَة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، حيث نَشَرَ عددٌ من المنظّمات الدوليّة متعدّدة الأطراف العديد من اللّوائح التي تتضمَّن أُطُرَ حَوْكَمَةِ الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم مجموعة من الإرشادات اللّازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكلٍ آمنٍ مثل: ((مبادئ منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي)) الصادرة عن منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2019، و((المبادئ التوجيهيّة الأخلاقيّة لذكاءٍ اصطناعي جدير بالثقة)) الصادرة عن الاتّحاد الأوروبي في العام 2019، و((توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيّات الذكاء الاصطناعي)) الصادرة عن منظّمة اليونسكو في العام 2021، و((عمليّة هيروشيما لمجموعة السبع بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي)) التي نَشَرَتْها منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2023.
هذا إضافة إلى ((إعلان بلتشلي)) الصادر عن قمّة ((سلامة الذكاء الاصطناعي الأولى)) التي عُقدت في المَملكة المتّحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والذي بموجبه تعهَّدت 28 دولة، إضافة إلى الاتّحاد الأوروبي، بالعمل معًا لمُعالَجة المخاطر التي يشكِّلها الذكاء الاصطناعي.
على المستوى الوطني
خلال السنوات الأخيرة، ظهرت وثائق توجيهيّة عدّة مثل: ((إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي)) الصادر عن المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) في كانون الثاني/ يناير 2023، و((مخطَّط البيت الأبيض لوثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي)) الصادر في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022. هذا فضلًا عن العديد من الإستراتيجيّات الوطنيّة للذكاء الاصطناعي الصادرة عن أكثر من 60 دولة في الأمريكيَّتَيْن، وإفريقيا، وآسيا. وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك الوثائق غير مُلزِمة، إنّما هي بمثابة دليلٍ إرشاديٍّ للهيئات التنظيميّة، ولصانعي السياسات في مُختلف أنحاء العالَم، وبالتالي فإنّ التنفيذ العَملي لها هو أمرٌ في غاية الصعوبة.
على المستوى التشريعيتأتي مخاطر استخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعي على رأس التشريعات المتعلّقة بخصوصيّة البيانات أو حقوق الإنسان أو المخاطر السيبرانيّة أو الملكيّة الفكريّة، وعلى الرّغم من ذلك، لا توفِّر تلك التشريعات نَهجًا شاملًا لآليّة التعامُل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي.
ظهرَ في الآونة الأخيرة العديد من التشريعات على مستوى العالَم أبرزها: قانون الذكاء الاصطناعي للاتّحاد الأوروبي 2023، والذي يُعَدّ أوّل تشريع شامل للذكاء الاصطناعي في العالَم، يهدف بشكلٍ أساسي إلى توفير إطارٍ يتمحور حول الإنسان لضمان أن يكون استخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعي آمنًا، وشفّافًا، وقابِلًا للتتبُّع، وغير تمييزي، وصديقًا للبيئة، ومتوافقًا مع الحقوق الأساسيّة.
أيضًا أصدرت الصين مجموعةً من اللّوائح التنظيميّة لتقنيّات الذكاء الاصطناعي مثل: ((خطّة تطوير الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي)) في العام 2017، و ((المُبادرة العالَميّة لحَوْكَمَة الذكاء الاصطناعي))، و((التدابير الإداريّة المؤقّتة لإدارة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليديّة)) في العام 2023.
وفي الولايات المتّحدة الأمريكيّة، أَصدر الرئيس الأمريكي ((جو بايدن)) أمرًا تنفيذيًّا في 30 أكتوبر 2023 بشأن وضْع ضمانات لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي بشكلٍ آمنٍ وجدير بالثقة. وفي هذا السياق تمَّ اقتراح تشريعَيْن رئيسيَّيْن على المستوى الفيدرالي، هُما: ((قانون المُساءلة الخوارزميّة))، وقانون ((الإفصاح عن الذكاء الاصطناعي)).
على مستوى الشركات
تزايَدت الدعوات الموجَّهة للشركات لإدارة المخاطر المُتعلّقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من وجهة نظر المُطوِّر أم المُستخدِم. حتّى وقتٍ قريب، تحمَّلَ مُطوِّرو الذكاء الاصطناعي العبءَ الأكبر في الاتّفاق على ضماناتٍ للحدّ من مخاطر التكنولوجيا؛ فعلى سبيل المثال، اتَّفَق المُطوِّرون السبعة الرئيسيّون في الولايات المتّحدة الأمريكيّة مثل: Amazon، وAnthropic، وGoogle، وInflection، وMeta، وMicrosoft، وOpenAI في اجتماعٍ مع الرئيس ((بايدن)) في تمّوز/ يوليو 2023 على الالتزام ببعض المعايير المتعلّقة باستخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعي وتنفيذ حواجز الحماية.
أمّا الآن، فيُطلَب من الشركات في جميع القطاعات توضيح كيفيّة استخدام الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي يُقلِّل من تفاقُم المَخاطِر، ولا سيّما مع الإقبال الكبير على استخدامه. فعلى سبيل المثال خلال أوّل شهرَيْن من طَرْحِ تطبيق ChatGPT، سُجِّل أكثر من 100 مليون مُستخدِم، الأمر الذي أثار العديد من المخاوف المتعلّقة بخصوصيّة البيانات وانتهاكات حقوق الطبع والنشر.
حتّى الآن، أَحرز عددٌ قليل من الشركات تقدُّمًا في مجال حَوْكَمَة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يظلّ القاسم المُشترَك بين معظم أُطر ومبادئ الذكاء الاصطناعي العالَميّة هو أنّ الشركات يجب أن تتّخذ نَهجًا أخلاقيًّا لدى بناءِ أُطر حَوْكَمَة الذكاء الاصطناعي؛ وفي هذا الصدد يقول ((أرفيند كريشنا))، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، خلال القمّة العالميّة للحكومات في العام 2022: ((يجب على الحكومات أن تُحسِّن وتُطوِّر استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة البشريّة، وأن توظّفها وفق أخلاقيّاتٍ لا يُمكن الاستغناء عنها، تتعلّق بصدق البيانات والمدخلات التي تزوّدها بها، وأن يتمّ تجاوُز العرقيّات والأجندات الشخصيّة لتحقيق الصدقيّة)). من المُفترَض أن تضطلع مجالس إدارات الشركات بدَورٍ حاسِمٍ في تحديد الفُرص الإستراتيجيّة الناشئة والإشراف على المخاطر، وخصوصًا تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تتمثّل مسؤوليّة مجلس الإدارة في الإشراف على الإدارة، وتقييم مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على إستراتيجيّة الشركة، والنَّظر في كيفيّة تعامُل الشركة بشكلٍ فعَّال مع المَخاطِر، ولا سيّما تلك التي تشكِّل تهديدًا لعملاء الشركة، وموظّفيها، وسمعتها. كما هو الحال مع العديد من القضايا الناشئة، مثل المخاطر السيبرانيّة، فإنّ الرقابة الفعَّالة على الذكاء الاصطناعي ستتطلَّب من مجالس إدارات الشركات أن تكون على دراية بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإنّ الفَهْم العملي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب عمليّة مُراقَبة قويّة وشاملة لضمان المُساءلة، هي متطلّبات أساسيّة حاسِمة للإشراف على إنشاء أُطرٍ إداريّة قويّة قادرة على مُواجَهة مخاطر الذكاء الاصطناعي على المستوى التنفيذي. في ضوء ما سبق، يُمكن القول إنّ حَوْكَمَة الذكاء الاصطناعي هي في المقام الأوّل مسألةٌ أخلاقيّة، وبالتالي فإنّه كلّما طال أَمد بقاء الذكاء الاصطناعي خارج نِطاق السيطرة بسبب النفوذ الذي تتمتّع به الشركات التكنولوجيّة، زادَ خطر حدوث أزمةٍ نظاميّة، وأصبح من الصعب على الحكومات اللّحاق بالركب.
*باحث سياسي من مصر
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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