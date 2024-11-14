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جيمس بوند ومخطوطه المنسي

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) في مكتبة ((ليلي)) (Lilly Library) التابعة لجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية ثمة مخطوط مودع بعنوان ((دولة الإثارة: انطباعي عن الكويت))، ومحتواه الذي يقع في 145 صفحة يصف زيارة للكويت قام بها مؤلفه قبيل استقلالها، ومع أن هذا المخطوط قد مضى على تأليفه ما يقرب نصف القرن ونيف، فإنه لم ينشر إلى الآن، ولو أنه كان من تأليف أحد غير الكاتب البريطاني ذائع الصيت إيان فليمنج مبتكر شخصية جيمس بوند، لحجبته تصرمات الزمن عن الظهور للعلن.
لم يكن إيان فليمنغ وقتذاك كاتباً مغموراً بل كانت شهرته قد طبقت الآفاق، فقد أصدر في بداية الخمسينيات من القرن العشرين ست روايات متتالية من سلسلة جيمس بوند، سجلت جميعها نجاحاً كبيراً، وفي أثناء سفره إلى الكويت كان قد أتم كتابة الرواية الثامنة من هذه السلسلة وعنوانها ((كرة الرعد)).
يؤكد فليمنغ في تصديره للمخطوط أنه: النسخة اليتيمة لما كتبه عن الكويت في ديسمبر 1960، وكان نشره مرهوناً بموافقة شركة النفط الكويتية المسبقة على طباعته ونشره؛ وذلك لأن ملكية الكتاب وحقوقه كافة هي لشركة نفط الكويت، ويجب ألا يطبع أو يقتطع منه أي جزء من دون موافقة خطية منها.
زيارة فليمنغ إلى الكويت لقيت استجابة جيدة بين وسائل الإعلام العالمية، وفي أحد برامج هيئة الإذاعة البريطانية أسهب فليمنغ نفسه بالحديث عن رحلته إلى الكويت ومضامينها الثقافية. وفي الإطار الزمني توافقت زيارته مع استعدادات الكويت للاستقلال، وفي خضم تنفيذها خطة طموحة للتحديث. وحري بنا القول، إن الكويت لم تكن منطقة منعزلة قبل ظهور النفط؛ حيث كانت جزءاً مهماً من الحركة التجارية منذ القرن التاسع عشر، وكان سكانها نشيطين في العمل من ضمن منظومة تبادل تجاري وصلت إلى أقصى المحيطات، وهذا التفاعل العالمي أسهم إلى حد كبير في نمو الكويت وازدهارها، لتغدو بيئة منفتحة وبلداً متنوعاً وحيوياً على تماس مبكر مع ثقافات العالم، ما تأتى عن ذلك تأسيس مجالس بلدية وتشريعية ومنظومة تعليمية حديثة وتخطيط عمراني معاصر، أو ما يمكن أن نطلق عليه الولوج إلى روح العصر.
كانت شركة نفط الكويت تقف وراء فكرة الكتاب، وتولت الإدارة العليا فيها مهمة التواصل مع إيان فليمنغ واقتراح مشروع الكتاب عليه. وقتذاك كان الرجل كاتباً لامعاً وسبق له أن ترأس قسم الرحلات في جريدة ((الصنداي تايمز))، وكانت مدينة الأحمدي بدورها مقراً للشركة في ذلك الزمن، احتضنت مؤسسات وأنشطة ثقافية وفكرية متميزة، ففيها مدرسة إنجليزية حديثة ومنتدى عصري ومسرح للعروض الأدبية وأنشطة ترفيهية متنوعة، كما كانت حاضنة لحياة ثقافية مزدهرة.
فليمنغ من جانبه كان غير راض وقتها، عن الإقبال الضعيف الذي لقيته رواية ((كرة الرعد))، فعقد العزم على الانشغال بتأليف كتاب وليس رواية؛ ولذلك أبدى موافقته على اقتراح شركة النفط، وهو يعلم جيداً الصلات القوية التي تربط بريطانيا والبريطانيين بالكويت وهي علاقة من نوع خاص، ولم يبد استغراباً حين علم أحد أصدقائه بسفره إلى الكويت وطلب منه أن يرسل له صندوقاً من نبات ((الكمأة))، لأن صديقه قد سمع أن الأمطار هطلت في الكويت بغزارة، وهو ما ينبئ بظهور مثل هذا النبات اللذيذ. دولة الإثارة
قبل وصول فلمينغ إلى الكويت كان قد رسم في مخيلته صورة رومانسية عنها؛ فقد كان يتخيل عالماً هبط من كتاب ((ألف ليلة وليلة)) تحفة الرومنطيقية والخيال عن غواصي اللؤلؤ، والصحراء برمالها الناعمة، والحياة البرية المشوقة، وبالطبع نبات الكمأة، ولكنه لم يعثر على أي منها هناك؛ إذ كانت السيارات الكثيرة التي تطلق أبواقها العالية، وورشة البناء الضخمة في المدينة هي أول ما أبصرته عيناه.
في مجمل حديثه أثنى فليمنغ بشكل لافت على الطريقة التي كان يعامل بها حاكم الكويت شعبه، وأكثر شيء أدهشه، كما ذكر ذلك صراحة، هو توفير الحكومة التعليم والطبابة بالمجان للشعب.
ومن وجوه متعددة أصيب بالصدمة من الفوران الاجتماعي الاقتصادي، ولعل ذلك يكون سبباً في اختياره عنوان الكتاب ((دولة الإثارة)). فقد كانت تجربته نابعة من عيني أجنبي لا معلومات لديه عن المنطقة، كما أنه جاهل بنمط الحياة وتقاليد الثقافة العربية. ويسهب في الحديث عن التغييرات الهائلة التي خبرتها الكويت خلال تلك الفترة. وقطعاً هذا أمر ليس مستغرباً، فحتى ذلك الحين لم تكن هناك سابقة تاريخية للسرعة التي جرى فيها تشييد البنية التحتية في الكويت بهذه الوتيرة الكاسحة. وهو تغيير هائل يجلب معه كذلك تغييراً في أنماط الحياة والطباع.
فالكويت كما لاحظ فليمنغ: قفزت خلال عقد واحد فقط من خانة بلدان العالم الثالث إلى إحدى أغنى دول العالم. ويذهب فليمنغ إلى أن حاكم الكويت والكويتيين أنفقوا جهداً عظيماً في تحويل صحراء جرداء إلى أضخم دولة منتجة للنفط، من دون إغفال المثالب التي تصاحب تحولات كهذه. ولئن كانت عجلة الحداثة قد دارت بسرعتها القصوى، إلا أن فليمنغ رأى بعضاً من التشوهات المرافقة لها؛ فقد أبدى نقداً للأخلاط التي كان مشروع العمران في الكويت يصمم وفقاً لها، حيث لاحظ أن التصاميم البريطانية والأمريكية كانت متداخلة من دون تمييز بينها؛ مما خلق نوعاً من التنافر الحضري والتشوه العام في المشهد.
قام فليمنغ بتبويب كتابه وتوزيع موضوعاته المتعددة على خمسة عشر فصلاً موجزاً، جاعلاً كل فصل منها زاوية منفردة يستكشف الكويت من خلالها؛ فرصد الحياة اليومية في هذا البلد الخليجي الحيوي، كما رصد طبائع الناس وكنوز جزيرة ((فيلكا)) وتاريخ البلد والحياة البرية وسياسات الكويت.
وأشار فليمنغ بوضوح إلى مستوى رفيع من الإنسانية لمسه لدى الأسرة الحاكمة وعلى رأسها الأمير، وهو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله السالم الصباح، رحمه الله، وكذلك كياسة مسؤولي شركة نفط الكويت، الذين حل ضيفاً عليهم قرابة الشهر، وتهذيبهم. ووصف فليمنج الكويتيين بأنهم أشخاص نبلاء يعيشون تحت قيادة أمير حكيم، يبذلون ما في وسعهم للتأقلم مع ثروة أتت دون مقدمات.
فيوليت ديكسون ((أم سعود))
قابل فليمنغ أثناء مكوثه في الكويت كثيراً من الشخصيات، لكن أهمها على الإطلاق كانت زيارته للسيدة فيوليت ديكسون ((أم سعود)) التي أمضت حياتها بعد رحيل زوجها المندوب السامي هارولد ديكسون في بيتها في الكويت، وقد صرحت السيدة ديكسون في إحدى مقابلاتها بأن كتابتها لسيرتها الذاتية ((أربعون عاماً في الكويت)) يقف خلفها جيمس بوند. فقد ذكرت في أكثر من حوار معها أن فليمنغ في معرض لقاءاته مع كثيرين أتى من الأحمدي لزيارتها في منزلها في المدينة، ووجه لها كثيراً من الأسئلة، وسألها وقتذاك: لماذا لا تشرعين في كتابة مؤلف ما؟ وذكرت أن كلامه هذا أفزعها في بداية الأمر، ولكنه شجعها قائلاً: كل ما تحتاجين إليه هو الجلوس لمدة ساعة يومياً، وسترين الكم الهائل من المعلومات التي بحوزتك، ولتكن البداية على سبيل المثال بقصة ما. وتنهي أم سعود قولها إن الأمر لم يكن صعباً كما تصورته.
ويبدو أن الكويت كانت طالعاً حسناً على إيان فليمنغ؛ إذ بعد فتور طال كتابه الذي صدر في عام 1961، وفي أثناء وجوده في الكويت، التقطت شركة الإنتاج الأمريكية العملاقة ((يونايتد أرتيست)) روايته ((الدكتور نو)) الصادرة في عام 1958، وقررت تحويلها إلى فيلم سينمائي تقاضى عنه فليمنج مبلغاً سخياً من المال في مقاييس تلك الفترة، ومن هنا بدأت سلسلة أفلام جيمس بوند.
*كاتب من الكويت
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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