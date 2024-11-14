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قولبة صناعة الشعر

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) الكلام نثر أو شعر، هكذا تزعم العرب.
وفي التمييز بين النثر والشعر، قالوا إن الشعر هو الكلام المقفى الموزون. لم يكن هدا القول تعريفاً للشعر أو تحديداً لجوهره وخصائصه، بل كان تمييزاً له عن النثر لا غير. بقي على النقاد العرب أن يضعوا على توالي العصور، نظريات شتى في نقد الشعر، تتناول ماهيته وخصائصه.
كان من نتائج هذا التمييز بين الشعر والنثر أنه جعل كل وازن شاعراً، فكان لا بد للنقد من التعدي إلى رفع بعضهم فوق بعض طبقات، ابتداء بالصعاليك وأصحاب المعلقات في الجاهلية وانتهاء بشعراء يومنا هذا -
أي كان لنا الشاعر، والشاعر الفحل والشاعر الكبير، والشاعر الجيد، الخ...
وكان من نتائجه أيضاً أنه أخرج من حرم الشعر كل كلام شعري لا موزون ولا مقفى، الكلام النثري الذي يتزيى بزي الشعر، بدماء بالشعر المنثور أو بالنثر الشعري حيناً، وبالنثر الفني حيناً آخر، ثم دعا أو أقل من يحاولون من الكتاب الخياليين كجبران.
ثم كان من نتائج هذا التمييز الحاسم بين الشعر والنثر أنه أدى إلى حصر الشعر في الكلام المقفى الموزون، وإلى قولبة صناعة الشعر وتحجيرها. فكان كلما جرت محاولة للتحرر والانطلاق، كما بالسنوات القليلة الماضية، نودي بالويل والثبور وعظائم الأمور، ومع أن حركة التحرر والانطلاق في معظمها داومت على الوزن والقافية، لكن على نحو جديد، إلا أنها وجدت من لم يعتبرها شعراً، وما ذلك إلا لأنها خرجت على ما هو موروث من كيفية استخدام البحور وأساليب التقفية.
أما محاولة صياغة الكلام شعراً بالاستغناء عن هذا كله، فلم تجد عند السلفيين الجامدين إلا الاستهجان والامتعاض.
1968*
*شاعر، وكاتب، وصحفي لبناني (1916 - 1987)

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