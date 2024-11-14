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الربع الخالي: ماذا كان يسمى قديما

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يظهر من استقراء المؤلفات القديمة أن إطلاق اسم الربع الخالي على تلك الصحراء كان في العصور المتأخرة، إذ تلك المؤلفات، ومنها ما أُلف في القرن السابع الهجري تطلق على تلك الجهة اسم صَيْهد، واسم ((وبار)) وتورد عن الاسم الأخير أخباراً خرافية، نقل ياقوت في ((معجم البلدان)) طرفاً منها وتبرا من عهدتها.
وكلمة ((الربع الخالي)) من مصطلحات ربابنة سُفن الخليج العربي وخليج عُمَان، يقصدون بها الجهة الفرعية الواقعة بين جهتين أصليتين كجهة الجنوب والغرب، فإذا أراد الرُبَّان من الملاح الذي يتولى توجيه السفينة، وكانت متوجهة للجنوب مثلاً وأراد أن يُحرِفها قليلاً نحو الغرب قال: ((الربع الخالي)) أي احرفها إلى الجنوب الغربي والراء في الربع مضمومة، لا مفتوحة كما يرى بعض المتحذلقين.
ولعل من المفيد أن نورد ما جاء في كتاب: ((المنطقة الشرقية/ البحرين قديماً)) عن صحراء صَيْهد. ومنه يتضح أن تلك الصحراء تشمل أعظم أجزاء ((الربع الخالي)).
صَيْهَد: قال البكري في ((معجم ما استعجم)): بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده هاء مفتوحة ودالٌ مهملة: أرض باليمن، وهي ناحية منحرفة ما بين يبحان، فَمأرب، فالجوف، فنَجْران، فالعقيق، فالدهناء، فراجعاً إلى عبْر حَضَرموت.
وجاء في كتاب ((المعجم الجغرافي)) قسم ((المنطقة الشرقية - البحرين قديماً)) ما هذا نصه: نورده كاملاً وإن كان فيه تكرار لبعض ما تقدم:
الربع الخالي:
بضم الراء وإسكان الباء الموحدة بعدها عين مهملة، والخالي بالخاء المعجمة من الخلو - وهذا اسم حديث للجانب الجنوبي من الدهناء، وما كان يعرف قديماً برمال وبَار، وقسم من صَحْراء صيْهد ورمل الحُوش والاسم حديث يرى بعضهم أنه مأخوذ من تعبير يستعمله أصحاب البحر في ما بين عُمان وشواطئ الأحساء، فهم يعبرون بكلمة (الربع الخالي) ويقصدون بها الجهة الفرعية الواقعة بين الجهات الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب، فالشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب الغربي والجنوب الشرقي يعبر عن كل جهة من هذه الجهات بكلمة (الربع الخالي) وذلك حينما يكونون سائرين في البحر، عندما يريدون ترجيه السفينة إلى ناحية من تلك النواحي.
ونظراً لأن أكثر المرافئ في الخليج تقع في الجنوب الغربي منه بالنسبة لمن في شواطئ الإمارات الغربية، فقد كثر إطلاق كلمة ((الربع الخالي)) على تلك الجهة هذا ما رأيت أحد الباحثين من المتأخرين ذكره في تعليل هذا الاسم.
وهذا الموضع صحراء عظيمة واقعة بين اليمن وحضرموت وعمان وسواحل الإمارات العربية وبين يبرين وبلاد نجران، وهي داخلة في حدود المملكة والعمران في هذه الصحراء لا أثر له، وقد عُثر على آبار للنفط في الربع الخالي. ولا يزال كثير منها تحت التجربة.. وليس من المستبعد أن تصبح هذه الصحراء العظيمة القاحلة في يوم من الأيام مزدهرة العمران، متى ثبت وجود النفط فيها بمقدار مربح.
ولقد كانت هذه الصحراء قديماً وإلى عهد غير بعيد من الأمكنة التي يألفها أبناء البادية لجودة مراعيها، وكانت مَربًّا لبقر الوحش وللنعام وللظباء، أمَّا الآن فقد انقرضت منها.
والمناهل في الربع الخالي قليلة، والرمال التي تسفوها الرياح بقوة من أعظم عوائق اجتياز هذه الصحراء، التي يفخر غربيان باجتيازها دون غيرهما باستثناء البدو الذين يعيشون في أماكن تتصل بها، ويتوغلون فيها بعض الأوقات.
ومن آبار الربع الخالي.
1 _ القعاميَّات
2 - الحوايا
3 - الشويكلة
4 _ الأوراك.
5 _ كرش البعير.
ومنذ عَهْدٍ قريب استُنْبِطَت في الربع الخالي آبار ارتوازية، وعبّدت بعض الطرق في جوانبه، عندما ظهر النفط في بعض جهاته.
والواقع أن صحراء الربع الخالي الواسعة تحتاج إلى دراسة وافية.
وفي كتاب ((دليل الخليج)) الربع الخالي: تقع هذه الصحراء الكبرى جنوبي شبه الجزيرة العربية وتتاخم عُمان على طول حدودها الغربية، ومعظم قبائل البدو يرعون إبلهم في أطرافها وعددهم قليل لأنه لا يوجد بها سوى الماء الذي يبقى في المنخفضات بعد هطول الأمطار، وبعض الينابيع الملحية التي تظهر هنا وهناك.
ويقال: إن التربة من الجهة المجاورة ملحية ويوجد في معظم أجزاء هذه الصحراء المها والحمار الوحشي وأنواع من الغزلان.
وقال الهمداني في ((صفة جزيرة العرب)): فلاة اليَمَن وتسمى الغائط: أما فلاة اليمن وغائطه فإنه صَيْهد، وهي فلاة تتفرق من الدَّهناء من ناحية اليمامة والفلّج، وتشرع عليها جُزُرُ من مَصَامّةٍ بني عامر بناحية ترْج فَتْليْث فيما بين تلِيْث ودُثينة.
وتفرق هذه الفلاة بين جُزر اليمن من أسافل هذه الأودية وحضرموت من أربع مراحل وخمس فما بين نجران وبيحان، وأمَّا ما خلفَ نَجران إلى الشمال فأكثر، لأن صَيْهَدَ يقبل عن فرقين من الدَّهناء أحدهما من شرقي اليمامة ويبرين، والثاني: من غربيّ اليمامة وما بينهما وبين جبل الحَضَن. انتهى.
1980*
* باحث وكاتب وصحافي سعودي ((1910 - 2000))

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