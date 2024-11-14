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Instagram تلغي خاصية مزعجة

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت Instagram بهدوء عن إلغاء خاصية مزعجة في إنستجرام بعد ورود كثير من الشكاوي حولها.
وذكر ذلك الرئيس التنفيذي للمنصة آدم موسيري خلال جلسة ((اسألني أي شيء)) الأخيرة في قصصه على إنستجرام.
وتقول الشركة إن التغيير سيسمح بتجربة تصفح أكثر سلاسة للمستخدمين الذين شعروا بالإحباط بسبب التبديل المفاجئ للمحتوى أثناء تفاعلهم مع مقاطع الفيديو على التطبيق.
المشكلة هي أنه عند فتح تطبيق إنستجرام Instagram وبدء تشغيل مقطع فيديو ما، فغالبًا ما يرى المستخدم أن المحتوى قد تم استبداله فجأة بفيديو جديد.
ويحدث التبديل المفاجئ قبل أن ينتهي المستخدم من مشاهدة الفيديو الأصلي، وترك هذا التغيير عددًا من المستخدمين في حيرة ويكافحون للعثور على الفيديو السابق.
زيادة الإحباط
ازداد الإحباط بسبب هذه الانقطاعات مع تعرض المستخدمين لهذه التحولات غير المتوقعة في المحتوى.
ويفعل التطبيق ذلك لأنه كان يحاول تحميل محتوى جديد، وكان الأمر يستغرق بعض الوقت، لذلك أظهر شيئًا تم تنزيله بالفعل في هذه الأثناء، وهو جيد بشكل عام للمشاركة.
لكن إنستجرام أقرت أن هذا مزعج حقًا، لذا توقفت عن القيام بذلك.

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