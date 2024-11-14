Instagram تلغي خاصية مزعجة

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت Instagram بهدوء عن إلغاء خاصية مزعجة في إنستجرام بعد ورود كثير من الشكاوي حولها.
وذكر ذلك الرئيس التنفيذي للمنصة آدم موسيري خلال جلسة ((اسألني أي شيء)) الأخيرة في قصصه على إنستجرام.
وتقول الشركة إن التغيير سيسمح بتجربة تصفح أكثر سلاسة للمستخدمين الذين شعروا بالإحباط بسبب التبديل المفاجئ للمحتوى أثناء تفاعلهم مع مقاطع الفيديو على التطبيق.
المشكلة هي أنه عند فتح تطبيق إنستجرام Instagram وبدء تشغيل مقطع فيديو ما، فغالبًا ما يرى المستخدم أن المحتوى قد تم استبداله فجأة بفيديو جديد.
ويحدث التبديل المفاجئ قبل أن ينتهي المستخدم من مشاهدة الفيديو الأصلي، وترك هذا التغيير عددًا من المستخدمين في حيرة ويكافحون للعثور على الفيديو السابق.
زيادة الإحباط
ازداد الإحباط بسبب هذه الانقطاعات مع تعرض المستخدمين لهذه التحولات غير المتوقعة في المحتوى.
ويفعل التطبيق ذلك لأنه كان يحاول تحميل محتوى جديد، وكان الأمر يستغرق بعض الوقت، لذلك أظهر شيئًا تم تنزيله بالفعل في هذه الأثناء، وهو جيد بشكل عام للمشاركة.
لكن إنستجرام أقرت أن هذا مزعج حقًا، لذا توقفت عن القيام بذلك.
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