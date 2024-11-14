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%79 انتصارات أندية روشن

11/14/2024 11:21:23 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الجولات الـ10 الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين عددا من الأرقام المميزة، التي سجلتها الأندية واللاعبون، فخلال 90 مباراة، كانت نسبة الفوز 79%، والتعادل 11%، وسجل خلالها 248 هدفا، و379 بطاقة ملونة منها 12 بطاقة حمراء، و26 ضربة جزاء أهدر منها 3 ضربات، ومرر لاعبو أندية الدوري 71065

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