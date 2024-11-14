العراق: ماضون فى تنفيذ برنامج استغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن الجهات المعنية في العراق ماضية في تنفيذ برنامج لاستغلال الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الخام بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى.

جاء ذلك خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جفري بايت، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وفقًا لبيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من موارد الطاقة الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن حسين استعرض آخر المستجدات بشأن جهود الحكومة العراقية في تقليل حرق الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الخام، مؤكداً أن الجهات المعنية في العراق ماضية في تنفيذ برنامج لاستغلال الغاز المصاحب بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى استكمال الربط الشبكي مع عدد من الدول المجاورة لتوفير الطاقة الكهربائية عند الحاجة.

وأشاد وزير الخارجية العراقي، بالدعم الذي تقدمه الدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال لجنة التنسيق العليا العراقية – الأمريكية المشتركة (HCC).

من جانبه، ثمّن جفري بايت – وفق البيان – الحضور الفاعل للوفد العراقي في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29)، معرباً عن استعداد الحكومة الأمريكية لمواصلة التشاور والتعاون مع العراق ضمن عمل لجنة التنسيق العليا العراقية – الأمريكية المشتركة.

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