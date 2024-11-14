العراق: ماضون فى تنفيذ برنامج استغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير
الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن الجهات المعنية في العراق ماضية في تنفيذ برنامج لاستغلال الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الخام بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى.
جاء ذلك خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جفري بايت، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وفقًا لبيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
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وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من موارد الطاقة الكهربائية.
وأشار البيان إلى أن حسين استعرض آخر المستجدات بشأن جهود الحكومة العراقية في تقليل حرق الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الخام، مؤكداً أن الجهات المعنية في العراق ماضية في تنفيذ برنامج لاستغلال الغاز المصاحب بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى استكمال الربط الشبكي مع عدد من الدول المجاورة لتوفير الطاقة الكهربائية عند الحاجة.
وأشاد وزير الخارجية العراقي، بالدعم الذي تقدمه الدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال لجنة التنسيق العليا العراقية – الأمريكية المشتركة (HCC).
من جانبه، ثمّن جفري بايت – وفق البيان – الحضور الفاعل للوفد العراقي في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29)، معرباً عن استعداد الحكومة الأمريكية لمواصلة التشاور والتعاون مع العراق ضمن عمل لجنة التنسيق العليا العراقية – الأمريكية المشتركة.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108888957
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