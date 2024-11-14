باول: الفيدرالى ليس بحاجة للإسراع فى خفض الفائدة - جريدة البورصة

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” اليوم الخميس، إن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيسمح لصناع السياسات بالتأني قبل اتخاذ قرار بشأن مدى وسرعة خفض أسعار الفائدة.
وأضاف في كلمته أمام قادة الأعمال في منطقة دالاس:“الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة”.
ووصف رئيس البنك المركزي النمو المحلي بأنه الأفضل على الإطلاق بين أي اقتصاد رئيسي في العالم، رغم النمو المخيب للآمال في الوظائف خلال أكتوبر، والذي عزاه للأعاصير والإضرابات العمالية.
وعن ضغوط الأسعار، أوضح“باول” أن التضخم يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، لكنه أشار إلى بعض التحديات قبل إنجاز المهمة.
تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من خفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108888956
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