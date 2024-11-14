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باول: الفيدرالى ليس بحاجة للإسراع فى خفض الفائدة - جريدة البورصة

11/14/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تراجع المؤشرات الأمريكية مع تلميح الفيدرالى بالتأنى قبل خفض الفائدة ارتفاع أسعار النفط عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالى البنك المركزى النرويجى: بيع الاحتياطيات الأجنبية قد لا يؤثر على الكرونة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” اليوم الخميس، إن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيسمح لصناع السياسات بالتأني قبل اتخاذ قرار بشأن مدى وسرعة خفض أسعار الفائدة.

وأضاف في كلمته أمام قادة الأعمال في منطقة دالاس:“الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة”.

ووصف رئيس البنك المركزي النمو المحلي بأنه الأفضل على الإطلاق بين أي اقتصاد رئيسي في العالم، رغم النمو المخيب للآمال في الوظائف خلال أكتوبر، والذي عزاه للأعاصير والإضرابات العمالية.

وعن ضغوط الأسعار، أوضح“باول” أن التضخم يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، لكنه أشار إلى بعض التحديات قبل إنجاز المهمة.

تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من خفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%.

المصدر:

MENAFN14112024000202011048ID1108888956

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