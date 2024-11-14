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البنك المركزى النرويجى: بيع الاحتياطيات الأجنبية قد لا يؤثر على الكرونة - جريدة البورصة

11/14/2024 11:21:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تراجع المؤشرات الأمريكية مع تلميح الفيدرالى بالتأنى قبل خفض الفائدة ارتفاع أسعار النفط عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالى باول: الفيدرالى ليس بحاجة للإسراع فى خفض الفائدة

قال مسؤول كبير في البنك المركزي النرويجي إن التعديل المحتمل في الطريقة التي يدير بها المصرف احتياطياته من النقد الأجنبي، قد لا يكون عامل تغيير عندما يتعلق الأمر بتعزيز قيمة الكرونة.

وذكر المدير التنفيذي للسياسة النقدية“أولي كريستيان بيش- موين” خلال ندوة للمحللين في لندن، الخميس، أن البنك المركزي النرويجي يدرس خيارين يمكنه من خلالهما تغيير نهجه تجاه احتياطيات العملات، وهو القرار الذي لم ينته منه بعد ولكن سيتم“إعلانه للسوق قريبًا”.

والكرونة هي واحدة من أسوأ العملات أداءً بين نظيراتها في مجموعة العشرة هذا العام، ومع ذلك يقول الاستراتيجيون إن العملة قد تنتعش في الأمد القريب إذا اختار البنك المركزي النرويجي البدء في شرائها استجابة لتحول في سياسة إدارة السيولة الحكومية.

وأضاف“بيش- موين”:“سُئلت سابقًا عما إذا كان هذا بمثابة تغيير محتمل للعبة، أريد فقط أن أذكر أن هذا فقط عندما تنمو احتياطيات النقد الأجنبي سيكون للتغيير تأثير، ولا يوجد ما يضمن أن احتياطيات النقد الأجنبي ستنمو بشكل كبير بمرور الوقت”.

وقالت المحافظة“إيدا وولدن باش” في أكتوبر إنه إذا اختار المسؤولون بيع احتياطيات النقد الأجنبي، فإنهم سيفعلون ذلك بطريقة تضمن الحد الأدنى من التأثير على أسواق العملات.

المصدر:

MENAFN14112024000202011048ID1108888955

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