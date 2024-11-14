البنك المركزى النرويجى: بيع الاحتياطيات الأجنبية قد لا يؤثر على الكرونة - جريدة البورصة

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قال مسؤول كبير في البنك المركزي النرويجي إن التعديل المحتمل في الطريقة التي يدير بها المصرف احتياطياته من النقد الأجنبي، قد لا يكون عامل تغيير عندما يتعلق الأمر بتعزيز قيمة الكرونة.
وذكر المدير التنفيذي للسياسة النقدية“أولي كريستيان بيش- موين” خلال ندوة للمحللين في لندن، الخميس، أن البنك المركزي النرويجي يدرس خيارين يمكنه من خلالهما تغيير نهجه تجاه احتياطيات العملات، وهو القرار الذي لم ينته منه بعد ولكن سيتم“إعلانه للسوق قريبًا”.
والكرونة هي واحدة من أسوأ العملات أداءً بين نظيراتها في مجموعة العشرة هذا العام، ومع ذلك يقول الاستراتيجيون إن العملة قد تنتعش في الأمد القريب إذا اختار البنك المركزي النرويجي البدء في شرائها استجابة لتحول في سياسة إدارة السيولة الحكومية.
وأضاف“بيش- موين”:“سُئلت سابقًا عما إذا كان هذا بمثابة تغيير محتمل للعبة، أريد فقط أن أذكر أن هذا فقط عندما تنمو احتياطيات النقد الأجنبي سيكون للتغيير تأثير، ولا يوجد ما يضمن أن احتياطيات النقد الأجنبي ستنمو بشكل كبير بمرور الوقت”.
وقالت المحافظة“إيدا وولدن باش” في أكتوبر إنه إذا اختار المسؤولون بيع احتياطيات النقد الأجنبي، فإنهم سيفعلون ذلك بطريقة تضمن الحد الأدنى من التأثير على أسواق العملات.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108888955
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