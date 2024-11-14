ارتفاع أسعار النفط عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالى - جريدة البورصة

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تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس المتقلبة، مع استيعاب بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.4% أو 28 سنتًا إلى 72.56 دولار للبرميل، عقب انخفاضها في وقت سابق إلى 71.79 دولار.
فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% أو 27 سنتًا عند 68.70 دولار للبرميل، بعدما لامست 67.92 دولار.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض المخزونات في مركز تسليم“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 700 ألف برميل.
كما أظهر التقرير الأسبوعي، ارتفاع الطلب على النفط – مقاسًا بالمنتجات النهائية الموردة إلى السوق – بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا إلى 21.6 مليون برميل يوميًا، مع زيادة مدخلات المصافي من النفط الخام بمقدار 175 ألف برميل يوميًا عن متوسط الأسبوع السابق.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108888954
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