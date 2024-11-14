ارتفاع أسعار النفط عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالى - جريدة البورصة

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تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس المتقلبة، مع استيعاب بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.4% أو 28 سنتًا إلى 72.56 دولار للبرميل، عقب انخفاضها في وقت سابق إلى 71.79 دولار.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% أو 27 سنتًا عند 68.70 دولار للبرميل، بعدما لامست 67.92 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض المخزونات في مركز تسليم“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 700 ألف برميل.

كما أظهر التقرير الأسبوعي، ارتفاع الطلب على النفط – مقاسًا بالمنتجات النهائية الموردة إلى السوق – بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا إلى 21.6 مليون برميل يوميًا، مع زيادة مدخلات المصافي من النفط الخام بمقدار 175 ألف برميل يوميًا عن متوسط الأسبوع السابق.

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