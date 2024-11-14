انخفاض أسعار الذهب عالميًا لأدنى مستوى خلال شهرين - جريدة البورصة

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هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وعند تسوية التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.55% أو 13.6 دولار عند 2572.9 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى للمعدن الأصفر منذ نهاية جلسة 11 سبتمبر (2542.4 دولار).
بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% مسجلًا 106.88 نقطة، بعدما لامس 107.06 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر 2023 (107.11 نقطة).
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في كلمته أمام قادة الأعمال في منطقة دالاس، إن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيسمح لصناع السياسات بالتأني قبل اتخاذ قرار بشأن مدى وسرعة خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 4 آلاف طلب إلى 217 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، في حين كان متوقعًا تراجعها بمقدار ألف طلب.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108888953
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