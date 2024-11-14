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انخفاض أسعار الذهب عالميًا لأدنى مستوى خلال شهرين - جريدة البورصة

11/14/2024 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “الوزراء”: منظومة الإفراج الجمركى وفروع البنوك بالموانئ ستعمل طوال الأسبوع خدمة جديدة فى“قناة السويس” تشهد إقبالًا كبيرًا.. ما هي؟ ((ستار شاين)) تفتتح المرحلة الأولى من مركزها اللوجستى لصيانة الحاويات غدا

هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وعند تسوية التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.55% أو 13.6 دولار عند 2572.9 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى للمعدن الأصفر منذ نهاية جلسة 11 سبتمبر (2542.4 دولار).

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% مسجلًا 106.88 نقطة، بعدما لامس 107.06 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر 2023 (107.11 نقطة).

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في كلمته أمام قادة الأعمال في منطقة دالاس، إن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيسمح لصناع السياسات بالتأني قبل اتخاذ قرار بشأن مدى وسرعة خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 4 آلاف طلب إلى 217 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، في حين كان متوقعًا تراجعها بمقدار ألف طلب.

المصدر:

MENAFN14112024000202011048ID1108888953

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