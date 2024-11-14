تراجع المؤشرات الأمريكية مع تلميح الفيدرالى بالتأنى قبل خفض الفائدة - جريدة البورصة

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النرويجى: بيع الاحتياطيات الأجنبية قد لا يؤثر على الكرونة باول: الفيدرالى ليس بحاجة للإسراع فى خفض الفائدة
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الخميس، في ظل تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية جددت مخاوف التضخم، تزامنًا مع إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم حاجة صناع السياسات للتسرع في خفض أسعار الفائدة.
وعند نهاية التداولات، هبط المؤشر الصناعي“داو جونز” بنحو 0.45% أو207 نقاط عند 43750 نقطة.
فيما انخفض“إس آند بي 500” بنحو 0.6% بما يعادل 36 نقطة عند 5949 نقطة، وتراجع“ناسداك” المركب بنسبة 0.65% أو ما يعادل 123 نقطة عند 19107 نقاط.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108888952
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