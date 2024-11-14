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تراجع المؤشرات الأمريكية مع تلميح الفيدرالى بالتأنى قبل خفض الفائدة - جريدة البورصة

11/14/2024 11:21:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع أسعار النفط عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالى البنك المركزى النرويجى: بيع الاحتياطيات الأجنبية قد لا يؤثر على الكرونة باول: الفيدرالى ليس بحاجة للإسراع فى خفض الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الخميس، في ظل تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية جددت مخاوف التضخم، تزامنًا مع إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم حاجة صناع السياسات للتسرع في خفض أسعار الفائدة.

وعند نهاية التداولات، هبط المؤشر الصناعي“داو جونز” بنحو 0.45% أو207 نقاط عند 43750 نقطة.

فيما انخفض“إس آند بي 500” بنحو 0.6% بما يعادل 36 نقطة عند 5949 نقطة، وتراجع“ناسداك” المركب بنسبة 0.65% أو ما يعادل 123 نقطة عند 19107 نقاط.

المصدر:

MENAFN14112024000202011048ID1108888952

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