الغرفة العربية تشارك في Poupatempo المصدرين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تمكنت شركات من ولاية ساو باولو مهتمة بالتصدير إلى العالم العربي يوم الاربعاء 13 تشرين الثاني/ نوفمبر من معرفة المزيد عن هذه السوق من خلال مشاركة الغرفة التجارية العربية البرازيلية في فعالية بعنوان“ندوة SP Export و Poupatempo المصدرين” في مدينة ساو باولو. وقد جمع هذه الحدث عدد من المؤسسات ومقدمي الخدمات الذين يسهلون التجارة الدولية من خلال حضور المحاضرات والجولات التجارية التي تستهدف المصدرين.

وكان فيليبي فيراز تنفيذي المبيعات في الغرفة التجارية العربية البرازيلية قد استقبل شركات برازيلية ضمن مساحة خصصت للغرفة في هذا الحدث، كما قدمت الغرفة العربية البرازيلية محاضرة حول الدول العربية والفرص الاستثمارية المتاحة بها، ألقتها رئيسة قسم الاستشارات الدولية ومختبر الابتكار CCAB Lab التابع للغرفة، كارين ميزوتا. حيث كان ذلك خلال الفعالية التي نظمتها أمانة الدولة للتنمية الاقتصادية (SDE)، ووكالة ترويج الاستثمار التابعة لحكومة ساو باولو InvestSP ، في مقري الوكالة والامانة.

بحث نيتو من شركة LCM عن معلومات حول السوق العربية

ووفقاً لفيليبي فيراز، فإن جميع الشركات التي التقت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لديها خبرة في التصدير وكانت تبحث عن معلومات حول طريقة عمل السوق العربية. كما كانوا يبحثون كذلك عن معلومات تتعلق بفعاليات الترويج التجاري، كالمعارض وجولات الاعمال التي تروج لها الغرفة العربية البرازيلية، وكيفية عمل نظام العضوية في الغرفة. وتضمنت هذه الشركات، شركات موردة للمياه وأغذية الحيوانات الاليفة والمفروشات والقهوة وغيرها من المنتجات.

كما شارك كاسيانو دا كروز نيتو، من شركة LCM في ولاية ساو باولو، منطقة بريزيدينتي فينسيسلاو، في فعالية Poupatempo للمصدرين والتقى الغرفة العربية البرازيلية. تنتج شركة LCM المنتجات المطاطية كألعاب الحيوانات الأليفة وكرات كرة المضرب وكرة المضرب الشاطئية ومضارب التنس، وهي شركة مصدرة، لها حضورها في أسواق كأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أنها لا تصدر حتى الآن إلى الدول العربية. حيث أوضح نيتو لوكالة الأنباء العربية البرازيلية قائلاً:” نريد توسعة سوقنا”.

قدمت كارين ميزوتا محاضرة حول الدول العربية

ما هي الدول العربية





ومن خلال المحاضرة التي قدمتها كارين، حظي المهتمون بالدول العربية بعرض بانورامي حول المنطقة. حيث عرضت رئيسة الاستشارات الدولية في الغرفة العربية البرازيلية بيانات حول الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي والذي يبلغ إجمالي 3.2 تريليون دولار أمريكي، وهي سوق مستهلك يحتوي على 460 مليون مواطن، الشعب العربي شاب يافع جداً، وحقيقة أن العالم العربي هو ثالث أكبر شريك تجاري دولي للبرازيل، كل هذا كان قد تم عرضه في المحاضرة. كما تحدثت كارين عن قوة المنطقة العربية في قطاع النفط، والجهود التي تبذلها بهدف تنويع الاقتصاد، والتي وفقاً لها تفتح آفاقاً وفرصاً للأعمال.

كما قدمت كارين عرضاً عن الميزان التجاري البرازيلي مع الدول العربية، والذي يتركز كثيراً حالياً على الصادرات البرازيلية من السلع إلى المنطقة، من الأغذية على وجه الخصوص، وسيطرة النفط ومشتقاته والأسمدة على الصادرات العربية إلى البرازيل. كما أشارت إلى مجالات من الممكن استكشافها بهدف تنويع الأجندة التجارية مثل المنتجات الحلال (المصنعة وفقاً للشريعة الاسلامية)، ومواد البناء، والأغذية المصنعة والعضوية، ومستحضرات التجميل، والازياء، والآليات الزراعية والمستحضرات الصيدلانية.

إيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيليةإيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيليةإيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية

The post الغرفة العربية تشارك في Poupatempo المصدرين appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .