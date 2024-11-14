الغرفة العربية تشارك في Poupatempo المصدرين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تمكنت شركات من ولاية ساو باولو مهتمة بالتصدير إلى العالم العربي يوم الاربعاء 13 تشرين الثاني/ نوفمبر من معرفة المزيد عن هذه السوق من خلال مشاركة الغرفة التجارية العربية البرازيلية في فعالية بعنوان“ندوة SP Export و Poupatempo المصدرين” في مدينة ساو باولو. وقد جمع هذه الحدث عدد من المؤسسات ومقدمي الخدمات الذين يسهلون التجارة الدولية من خلال حضور المحاضرات والجولات التجارية التي تستهدف المصدرين.

وكان فيليبي فيراز تنفيذي المبيعات في الغرفة التجارية العربية البرازيلية قد استقبل شركات برازيلية ضمن مساحة خصصت للغرفة في هذا الحدث، كما قدمت الغرفة العربية البرازيلية محاضرة حول الدول العربية والفرص الاستثمارية المتاحة بها، ألقتها رئيسة قسم الاستشارات الدولية ومختبر الابتكار CCAB Lab التابع للغرفة، كارين ميزوتا. حيث كان ذلك خلال الفعالية التي نظمتها أمانة الدولة للتنمية الاقتصادية (SDE)، ووكالة ترويج الاستثمار التابعة لحكومة ساو باولو InvestSP ، في مقري الوكالة والامانة.

بحث نيتو من شركة LCM عن معلومات حول السوق العربية

ووفقاً لفيليبي فيراز، فإن جميع الشركات التي التقت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لديها خبرة في التصدير وكانت تبحث عن معلومات حول طريقة عمل السوق العربية. كما كانوا يبحثون كذلك عن معلومات تتعلق بفعاليات الترويج التجاري، كالمعارض وجولات الاعمال التي تروج لها الغرفة العربية البرازيلية، وكيفية عمل نظام العضوية في الغرفة. وتضمنت هذه الشركات، شركات موردة للمياه وأغذية الحيوانات الاليفة والمفروشات والقهوة وغيرها من المنتجات.

كما شارك كاسيانو دا كروز نيتو، من شركة LCM في ولاية ساو باولو، منطقة بريزيدينتي فينسيسلاو، في فعالية Poupatempo للمصدرين والتقى الغرفة العربية البرازيلية. تنتج شركة LCM المنتجات المطاطية كألعاب الحيوانات الأليفة وكرات كرة المضرب وكرة المضرب الشاطئية ومضارب التنس، وهي شركة مصدرة، لها حضورها في أسواق كأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أنها لا تصدر حتى الآن إلى الدول العربية. حيث أوضح نيتو لوكالة الأنباء العربية البرازيلية قائلاً:” نريد توسعة سوقنا”.

قدمت كارين ميزوتا محاضرة حول الدول العربية

ما هي الدول العربية





ومن خلال المحاضرة التي قدمتها كارين، حظي المهتمون بالدول العربية بعرض بانورامي حول المنطقة. حيث عرضت رئيسة الاستشارات الدولية في الغرفة العربية البرازيلية بيانات حول الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي والذي يبلغ إجمالي 3.2 تريليون دولار أمريكي، وهي سوق مستهلك يحتوي على 460 مليون مواطن، الشعب العربي شاب يافع جداً، وحقيقة أن العالم العربي هو ثالث أكبر شريك تجاري دولي للبرازيل، كل هذا كان قد تم عرضه في المحاضرة. كما تحدثت كارين عن قوة المنطقة العربية في قطاع النفط، والجهود التي تبذلها بهدف تنويع الاقتصاد، والتي وفقاً لها تفتح آفاقاً وفرصاً للأعمال.

كما قدمت كارين عرضاً عن الميزان التجاري البرازيلي مع الدول العربية، والذي يتركز كثيراً حالياً على الصادرات البرازيلية من السلع إلى المنطقة، من الأغذية على وجه الخصوص، وسيطرة النفط ومشتقاته والأسمدة على الصادرات العربية إلى البرازيل. كما أشارت إلى مجالات من الممكن استكشافها بهدف تنويع الأجندة التجارية مثل المنتجات الحلال (المصنعة وفقاً للشريعة الاسلامية)، ومواد البناء، والأغذية المصنعة والعضوية، ومستحضرات التجميل، والازياء، والآليات الزراعية والمستحضرات الصيدلانية.

إيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيليةإيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيليةإيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية

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