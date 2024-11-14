وزير الخارجية: معرض البحرين للطيران عنوان التميز والريادة العالمية في صناعة المعارض والمؤتمرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد الدكتور
عبداللطيف
بن راشد الزياني وزير الخارجية بالنجاح الباهر لتنظيم معرض البحرين الدولي للطيران على قاعدة
الصخير الجوية، باعتباره عنوانًا للتميز والريادة في صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية المتخصصة في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه بالتنظيم المثالي لمعرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السابعة، وخروجه بالمظهر الحضاري المشرف الذي عكس جدارة مملكة البحرين باستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وما تتمتع به من قدرات تنظيمية راقية، وكوادر وطنية مبدعة، وموقع استراتيجي حيوي، وتجهيزات أمنية ولوجستية، وإمكانات فنية وتقنية متطورة، وبنية تحتية عصرية ومتكاملة، وإدراك لأهمية هذه القطاعات الحيوية في تعزيز منجزاتها التنموية والحضارية المستدامة.
وأشاد وزير الخارجية بالجهود الملموسة التي قامت بها اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم،
مثنياً على جهودها المتميزة في إقامة هذا المعرض العالمي على مدى أربعة عشر عامًا، ونجاحاته المتتالية بفضل إبداعات فريق البحرين والتعاون المثمر بين وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين وشركة فانبروا الدولية المتحدة البريطانية، بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص.
وأشاد بالمشاركة البارزة لكبريات المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية والشركات المتخصصة في صناعة الطيران المدنية والعسكرية وقطاع النقل والأبحاث والاتصالات والتكنولوجيا وعلوم الفضاء، وما يقدمه المعرض من فرص إيجابية لتعزيز التعاون الدبلوماسي والأمني والدفاعي والاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات بين كبار صناع القرار والكوادر التنفيذية عبر ندوات ومؤتمرات عديدة، وعقد صفقات تجارية وتوقيع مذكرات تفاهم، ومشاركة المعاهد والجامعات المتخصصة في العلوم والحوسبة والذكاء الاصطناعي في صالة العرض، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير واستمتاع آلاف الزوار من مختلف الجنسيات بالعروض الجوية والفعاليات الترفيهية.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن نجاحات مملكة البحرين في تنظيم النسخة السابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران، بالتزامن مع استضافة مركز البحرين العالمي للمعارض هذا الشهر لثلاث فعاليات دولية كبرى في قطاعات المجوهرات والعطور والعقارات، إنما يعكس مكانتها المتميزة كمركز إقليمي ودولي رائد في سياحة المعارض والمؤتمرات المتخصصة، وسمعتها المرموقة كواحة أمن وسلام وتقدم وازدهار في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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