وزير الخارجية: معرض البحرين للطيران عنوان التميز والريادة العالمية في صناعة المعارض والمؤتمرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوه‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المثالي‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة،‭ ‬وخروجه‭ ‬بالمظهر‭ ‬الحضاري‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬عكس‭ ‬جدارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬تنظيمية‭ ‬راقية،‭ ‬وكوادر‭ ‬وطنية‭ ‬مبدعة،‭ ‬وموقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬حيوي،‭ ‬وتجهيزات‭ ‬أمنية‭ ‬ولوجستية،‭ ‬وإمكانات‭ ‬فنية‭ ‬وتقنية‭ ‬متطورة،‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬عصرية‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬وإدراك‭ ‬لأهمية‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منجزاتها‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالجهود‭ ‬الملموسة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‮

‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬عامًا،‭ ‬ونجاحاته‭ ‬المتتالية‭ ‬بفضل‭ ‬إبداعات‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬فانبروا‭ ‬الدولية‭ ‬المتحدة‭ ‬البريطانية،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية،‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأشاد‭ ‬بالمشاركة‭ ‬البارزة‭ ‬لكبريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬وقطاع‭ ‬النقل‭ ‬والأبحاث‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬إيجابية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والأمني‭ ‬والدفاعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬والكوادر‭ ‬التنفيذية‭ ‬عبر‭ ‬ندوات‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬عديدة،‭ ‬وعقد‭ ‬صفقات‭ ‬تجارية‭ ‬وتوقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم،‭ ‬ومشاركة‭ ‬المعاهد‭ ‬والجامعات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والحوسبة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬العرض،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬واستمتاع‭ ‬آلاف‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬بالعروض‭ ‬الجوية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬نجاحات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لثلاث‭ ‬فعاليات‭ ‬دولية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬المجوهرات‭ ‬والعطور‭ ‬والعقارات،‭ ‬إنما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانتها‭ ‬المتميزة‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وسمعتها‭ ‬المرموقة‭ ‬كواحة‭ ‬أمن‭ ‬وسلام‭ ‬وتقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

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