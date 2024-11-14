رئيس الأمن العام يترأس اجتماع لجنة اللياقة البدنية والصحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، اجتماع لجنة اللياقة البدنية والصحية، بحضور اللواء عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية واللواء وليد عبدالله الشامسي قائد قوات الأمن الخاصة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الأمن العام أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلها لياقيا وصحيا وفق برامج علمية متطورة تهدف إلى التركيز على التدريب لرفع مستوى الجاهزية البدنية لمنسوبي الأمن العام لأداء العمل الأمني على أكمل وجه، وتقديم خدمات أمنية احترافية متوافقة مع توجهات الوزارة بجعل شرطة البحرين شرطة عصرية.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أهمية تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات التعليمية في المملكة، وتعزيز التعاون معهم في المجالات البحثية الرياضية التي تسهم في رفع اللياقة وتعزيز الجانب الصحي، بالإضافة إلى إعداد مناهج في الثقافة الرياضية والصحية، معربا عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها اللجنة لتطوير المستوى اللياقي والصحي لمنسوبي الوزارة.
وتم خلال الاجتماع عرض إيجاز عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاجتماع السابق من قبل العميد خالد عبدالعزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام، كما تم بحث تطوير آليات اختبارات اللياقة البدنية وتطوير إجراءات الاختبارات والفحوصات الطبية الإلكترونية وتحديث بعض المواد الخاصة باختبارات اللياقة البدنية بالتعاون مع جامعة البحرين، كما وجه رئيس الأمن العام اللجنة إلى عمل الدراسات البحثية والاستفادة منها على أرض الواقع.
وقد حضر الاجتماع كل من الدكتورة لطيفة الجامع مدير إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية والدكتورة إنعام مجيد النجار من جامعة البحرين وعدد من أعضاء اللجنة.
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