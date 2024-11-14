رئيس الأمن العام يترأس اجتماع لجنة اللياقة البدنية والصحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬وتأهيلها‭ ‬لياقيا‭ ‬وصحيا‭ ‬وفق‭ ‬برامج‭ ‬علمية‭ ‬متطورة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬البدنية‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لأداء‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أمنية‭ ‬احترافية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬الوزارة‭ ‬بجعل‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬شرطة‭ ‬عصرية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البحثية‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اللياقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬الصحي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬مناهج‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬الرياضية‭ ‬والصحية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬لتطوير‭ ‬المستوى‭ ‬اللياقي‭ ‬والصحي‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الوزارة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عرض‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العميد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬اختبارات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وتطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬الاختبارات‭ ‬والفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتحديث‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬الخاصة‭ ‬باختبارات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬الدراسات‭ ‬البحثية‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬لطيفة‭ ‬الجامع‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والدكتورة‭ ‬إنعام‭ ‬مجيد‭ ‬النجار‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

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