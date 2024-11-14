إيران تـقـول لـوكـالـة الـطـاقـة الـذريــة إنهــا سـتـتـفـاوض لكن ليس تحت ضغط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬الوكالات‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬إزالة‭ ‬‮«‬الشكوك‭ ‬والغموض‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬بلاده‭ ‬النووي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭. ‬وقال‭ ‬بزشكيان‭ ‬‮«‬كما‭ ‬أثبتنا‭ ‬مرارا‭ ‬حسن‭ ‬نوايانا،‭ ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للتعاون‭ ‬والتقارب‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إزالة‭ ‬جوانب‭ ‬الغموض‭ ‬والشكوك‭ ‬المزعومة‭ ‬حول‭ ‬الأنشطة‭ ‬النووية‭ ‬السلمية‭ ‬لبلادنا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬لمدير‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافائيل‭ ‬جروسي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬مستعدة‭ ‬لحل‭ ‬النزاعات‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬لكنها‭ ‬لن‭ ‬ترضخ‭ ‬للضغوط،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬فيه‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وكتب‭ ‬عراقجي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬بعد‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬جروسي‭ ‬‮«‬الكرة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭/‬الترويكا‭ ‬الأوروبية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الثلاثي‭ ‬الأوروبي‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الغرب‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭. ‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬عراقجي‭ ‬قوله‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مصلحتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬وحقوقنا‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنازل‭ ‬عنها،‭ ‬لكننا‭ ‬غير‭ ‬مستعدين‭ ‬للتفاوض‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬والترهيب‭... ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتبنى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬سياسة‭ ‬عقلانية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬كبير‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬سترسل‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬عبر‭ ‬جروسي‭ ‬بشأن‭ ‬جدية‭ ‬طهران‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببرنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬عكسي‭. ‬

وذكر‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬لرويترز‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭(‬الترويكا‭) ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬استصدار‭ ‬قرار‭ ‬جديد‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬تعتبره‭ ‬ضعف‭ ‬تعاونها‭. ‬وتعقد‭ ‬عودة‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المفاوضات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬والتي‭ ‬توقفت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬إدارة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭. ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬السابقة،‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬عالمية‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يقيد‭ ‬أنشطة‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبات‭ ‬دولية‭. ‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬سيواصل‭ ‬سياسة‭ ‬ممارسة‭ ‬‮«‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الضغط‮»‬‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬عندما‭ ‬يتولى‭ ‬منصبه‭. ‬وتوترت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بسبب‭ ‬عدة‭ ‬قضايا‭ ‬قديمة‭ ‬تشمل‭ ‬قيام‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمنع‭ ‬خبراء‭ ‬تخصيب‭ ‬تابعين‭ ‬للوكالة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬البلاد‭ ‬وعدم‭ ‬تفسيرها‭ ‬لوجود‭ ‬آثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬عثُر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬عنها‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬إن‭ ‬إنتاج‭ ‬إيران‭ ‬لليورانيوم‭ ‬عالي‭ ‬التخصيب‭ ‬مستمر‭ ‬وأنها‭ ‬لم‭ ‬تحسن‭ ‬التعاون‭ ‬معها‭ ‬رغم‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭.

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وتخصب‭ ‬طهران‭ ‬اليورانيوم‭ ‬حاليا‭ ‬بدرجة‭ ‬نقاء‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتصنيع‭ ‬قنبلة‭ ‬ذرية‭. ‬وتقول‭ ‬طهران‭ ‬إن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬مخصص‭ ‬لأغراض‭ ‬سلمية‭ ‬بحتة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬محمد‭ ‬إسلامي‭ ‬إن‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬جروسي‭ ‬كان‭ ‬‮«‬بناء‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬سترد‭ ‬فورا‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يصدره‭ ‬اجتماع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬ضدها‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬ولم‭ ‬يخض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭. ‬