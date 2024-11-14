انتحار ناشط إيراني بعد مطالبته بالإفراج عن سجناء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كرّم‭ ‬حقوقيون‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬ناشطا‭ ‬إيرانيا‭ ‬انتحر‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تحذيره‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيقدم‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬حياته‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أربعة‭ ‬سجناء‭ ‬محتجزين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬دوافع‭ ‬اعتبرت‭ ‬سياسية‭. ‬وحذّر‭ ‬كيانوش‭ ‬سنجري،‭ ‬المعارض‭ ‬لسلطات‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سينتحر‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬السجناء‭ ‬وبينهم‭ ‬امرأتان‭. ‬وأقدم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الانتحار،‭ ‬بحسب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نشطاء‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمنظمات‭. ‬

كما‭ ‬انتشر‭ ‬إعلان‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬وفاته‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وطالب‭ ‬سنجري‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الناشطة‭ ‬المخضرمة‭ ‬فاطمة‭ ‬سبهري،‭ ‬ونسرين‭ ‬شكري‭ ‬والدة‭ ‬فتى‭ ‬قُتل‭ ‬خلال‭ ‬احتجاجات‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬ومغني‭ ‬الراب‭ ‬توماج‭ ‬صالحي،‭ ‬والناشط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬أرشام‭ ‬رضائي‭. ‬

وقال‭ ‬سنجري‭ ‬في‭ ‬منشوره‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬نشر‭ ‬خبر‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬أخبار‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬فسأنهي‭ ‬حياتي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬دكتاتورية‭ (‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭) ‬خامنئي‭ ‬وأعوانه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬سجن‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬بسبب‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬آرائه‭. ‬الاحتجاج‭ ‬حق‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬إيراني‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬حياتي‭ ‬ستنتهي‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬التغريدة‭ ‬ولكن‭ ‬دعونا‭ ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬أننا‭ ‬نموت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حب‭ ‬الحياة‭ ‬وليس‭ ‬الموت‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬كيف‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭. ‬وكان‭ ‬سنجري‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الأربعاء‭ ‬صورة‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬التقطت‭ ‬له‭ ‬وهو‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أبراج‭ ‬طهران‭. ‬

أعربت‭ ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أطياف‭ ‬المعارضة‭ ‬عن‭ ‬حزنها،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬انتحاره‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بسبب‭ ‬الحملة‭ ‬القمعية‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الواسعة‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭. ‬وأكد‭ ‬نشطاء‭ ‬أن‭ ‬كيانوش‭ ‬سنجري‭ ‬تعرض‭ ‬للاعتقال‭ ‬والاستدعاء‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬لرعاية‭ ‬والدته‭ ‬المسنة‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لصالح‭ ‬إذاعة‭ ‬صوت‭ ‬أمريكا‭.‬

وقال‭ ‬الناشط‭ ‬آراش‭ ‬صادقي‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬أثناء‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬موته‭ ‬تحذير‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬ثقل‭ ‬ثمن‭ ‬الصمت‭ ‬واللامبالاة‮»‬‭. ‬بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬أتينا‭ ‬دايمي‭ ‬وهي‭ ‬ناشطة‭ ‬عمالية‭ ‬أفرج‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬قتلته‭ ‬ببطء‭... ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬موته‮»‬‭. ‬