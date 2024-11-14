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هولندا تحقق في اتهامات للشرطة باستخدام العنف ضد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين

11/14/2024 7:22:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أمستردام‭ -(‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الهولندية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إنها‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الشرطة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬متظاهرين‭ ‬مؤيدين‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فض‭ ‬مسيرة‭ ‬محظورة‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭. ‬وذكرت‭ ‬شرطة‭ ‬أمستردام‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بصور‭ ‬متداولة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬يضربون‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬بعد‭ ‬إبعادهم‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬الاحتجاج‭. ‬واعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬281‭ ‬محتجا‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرهم‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬أمستردام‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬لحظر‭ ‬فُرض‭ ‬بعد‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬اندلعت‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬مباراة‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬بين‭ ‬ناديي‭ ‬أياكس‭ ‬الهولندي‭ ‬ومكابي‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬ووضعت‭ ‬الشرطة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬حافلات،‭ ‬ونقلتهم‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬سراحهم‭.
‬ز‮٣‬وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬متداول‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إكس‭ ‬وشاهدته‭ ‬رويترز‭ ‬أشخاصا‭ ‬يتعرضون‭ ‬للضرب‭ ‬بهراوات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أفراد‭ ‬شرطة‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب،‭ ‬ثم‭ ‬بدا‭ ‬أنهم‭ ‬يسيرون‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الميناء‭ ‬غربي‭ ‬أمستردام‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لرويترز‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬الصور‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬أمستردام‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬صور‭ ‬الشرطة‭ ‬وهي‭ ‬تستخدم‭ ‬القوة‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مزعجة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تقييمها‭ ‬والحكم‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

وتعتقل‭ ‬الشرطة،‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بصلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬للتوقيف‭ ‬والتفتيش‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الهولندية،‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أو‭ ‬تقوم‭ ‬بإبعادهم‭ ‬منذ‭ ‬اشتباكات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بموجب‭ ‬إجراءات‭ ‬الطوارئ‭ ‬المفروضة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬وعززت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬أمستردام‭ ‬إن‭ ‬مشجعي‭ ‬مكابي‭ ‬هاجموا‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬وأحرقوا‭ ‬علم‭ ‬فلسطين‭ ‬وطاردتهم‭ ‬جماعات‭ ‬مناهضة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬على‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭ ‬وضربتهم‭ ‬بعد‭ ‬نداء‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬لسائقي‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭. ‬وتلقى‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬وأُطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭. ‬ورافقت‭ ‬الشرطة‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬مكابي‭ ‬إلى‭ ‬فنادقهم‭.
‬وندد‭ ‬الساسة‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬والهولنديون‭ ‬بالهجمات‭ ‬ووصفوها‭ ‬بأنها‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭ ‬وتحدثوا‭ ‬عن‭ ‬ذكريات‭ ‬اضطهاد‭ ‬اليهود‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬ورد‭ ‬المؤيدون‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بأن‭ ‬الهجمات‭ ‬كانت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬أنصار‭ ‬مكابي‭ ‬وهتافات‭ ‬استفزازية‭ ‬معادية‭ ‬للعرب‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أربعة،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬62‭ ‬مشتبها‭ ‬فيهم‭ ‬اعتقلوا‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬10‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬قيد‭ ‬الاحتجاز‭. ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬الشرطة‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬مشتبه‭ ‬فيهم‭. ‬

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