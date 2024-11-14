جـنـوب لـبـنـان.. مـقـتـل سـتـة جـنـود إسرائيلـيـيـن وغـارات جـويـة مـتـواصـلـة عـلـى مـنـاطــق عـــــدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - ‬الوكالات‭: ‬سجلت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬فصلا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬بينما‭ ‬تواصلت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬العنيفة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة،‭ ‬واوقعت‭ ‬ثمانية‭ ‬قتلى‭ ‬جنوب‭ ‬بيروت‭. ‬

وبينما‭ ‬تبنى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬بالمسيّرات‭ ‬والصواريخ‭ ‬على‭ ‬قاعدتين‭ ‬إسرائيليتين،‭ ‬إحداهما‭ ‬تضمّ‭ ‬مقرّ‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬وهيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬تعهّد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجديد‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬بعدم‭ ‬تخفيف‭ ‬الوتيرة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬إلى‭ ‬47‭ ‬حصيلة‭ ‬العسكريين‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬البرّي‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬حصيلة‭ ‬قتلى‭ ‬يتكبّدها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬واحدة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجديد‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬تسلّمه‭ ‬منصبه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نقوم‭ ‬بأي‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ولن‭ ‬نخفّض‭ ‬الوتيرة‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬بأي‭ ‬اتفاق‭ ‬لا‭ ‬يتضمّن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحرب،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬منها‭ ‬حقّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬التصّرف‭ ‬منفردة‭ ‬ضدّ‭ ‬أيّ‭ ‬نشاط‭ ‬إرهابي‮»‬‭. ‬

في‭ ‬باريس،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬نويل‭ ‬بارو‭: ‬‮«‬المواقف‭ ‬تصبح‭ ‬اكثر‭ ‬تشدّدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬نسمع‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬أصواتا‭ ‬ترتفع‭ ‬لتقول‭ ‬إن‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تحتفظ‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وقت‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

مساء،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قرابة‭ ‬ستين‭ ‬مقذوفا‮»‬‭ ‬أطلقت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬استهدافه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬قاعدة‭ ‬الكرياه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬مقرّ‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭. ‬ثم‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬المنطقة‭ ‬ذاتها‭ ‬بصواريخ‭ ‬بالستية‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬مزاعم‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬استهداف‭ ‬شركة‭ ‬صناعات‭ ‬عسكرية،‭ ‬وقاعدة‭ ‬غليلوت‭ ‬التابعة‭ ‬للاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭.

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كما‭ ‬أعلن‭ ‬الحزب‭ ‬إطلاق‭ ‬رشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬تجمعا‭ ‬لقوات‭ ‬جيش‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مستوطنة‭ ‬سعسع‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وشنت‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أمس‭ ‬حيث‭ ‬أصابت‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬أعمدة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬تصاعدت‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬بيروت‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الضربات،‭ ‬ووصلت‭ ‬الغارات‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬بنت‭ ‬جبيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬ألحقت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬أضرارا‭ ‬جسيمة‭ ‬بالمباني‭ ‬والمجمعات‭ ‬السكنية‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬بلدتي‭ ‬البازورية‭ ‬والجميجمة‭. ‬

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬21‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬الأربعاء‭ ‬ليرتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬3386‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬14417‭ ‬شخصا‭.‬

دبلوماسيا‭ ‬أشار‭ ‬مسؤول‭ ‬لبناني‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مستعدة‭ ‬لسحب‭ ‬قواتها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وأبدى‭ ‬الرفض‭ ‬لطلب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بحرية‭ ‬التحرك‭ ‬ضد‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أصبح‭ ‬أقرب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬نقطة‭ ‬الخلاف‭ ‬هي‭ ‬ضمان‭ ‬احتفاظ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بحرية‭ ‬التصرف‭ ‬داخل‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتهاك‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭.‬