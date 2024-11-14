دبي غلوب سوكر تفتح باب التصويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬غلوب‭ ‬سوكر،‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجوائز‭ ‬بيوند‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬دبي‭ ‬غلوب‭ ‬سوكر،‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بأهم‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية‭ ‬للنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الفعالية‭ ‬المرتقبة،‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭. ‬وتضم‭ ‬القائمة‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬وفينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬وجود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬ورودري‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬والأساطير‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬وكريستيانو‭ ‬رونالدو‭.‬

وتم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬الرئيسية‭ ‬أمس،‭ ‬ليضع‭ ‬هالاند،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬كُلٍ‭ ‬من‭ ‬مبابي‭ ‬ولاوتارو‭ ‬مارتينيز‭ ‬لاعب‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬وهاري‭ ‬كين‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬نفسها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويُنافس‭ ‬اللاعب‭ ‬النرويجي‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬مهاجم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كول‭ ‬بالمر‭ ‬المتألق‭ ‬مع‭ ‬تشيلسي،‭ ‬والذي‭ ‬سجل‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬خلال‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬كما‭ ‬يتواجد‭ ‬اللاعب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬مع‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬بيلينغهام‭ ‬ونيكولو‭ ‬باريلا‭ ‬نجم‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬وداني‭ ‬أولمو‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬ومنتخب‭ ‬إسبانيا‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحات‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬الثنائي‭ ‬الإسباني‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬وسلمى‭ ‬بارالويلو‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كارولين‭ ‬غراهام‭ ‬هانسن‭ ‬لاعبة‭ ‬برشلونة‭. ‬وعلى‭ ‬المقلب‭ ‬الآخر،‭ ‬يتنافس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬نادٍ‭ ‬للرجال‭ ‬العملاق‭ ‬الإسباني‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وحامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬و10‭ ‬أبطال‭ ‬قاريين‭ ‬أو‭ ‬محليين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات‭.‬

وبعد‭ ‬انقطاع‭ ‬عن‭ ‬الألقاب‭ ‬دام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬نجح‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بأول‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬وثاني‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬ألماني‭ ‬يفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬أو‭ ‬بالثنائية‭ ‬المحلية‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬محققاً‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬أوروبياً‭ ‬جديداً‭ ‬برصيد‭ ‬51‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭. ‬وبناءً‭ ‬عليه،‭ ‬تواجد‭ ‬اسم‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬مدرب‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬التسعة‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬وكارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يتنافس‭ ‬ناديا‭ ‬برشلونة‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬لخمسة‭ ‬فرق‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬نادٍ‭ ‬للسيدات‭.‬



