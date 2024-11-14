دبي غلوب سوكر تفتح باب التصويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشفت غلوب سوكر، الجهة المنظمة لجوائز بيوند للتطوير العقاري دبي غلوب سوكر، عن قائمة نجوم كرة القدم المرشحين للفوز بأهم الجوائز الفردية للنسخة الخامسة عشرة من الفعالية المرتقبة، التي تنطلق إلى جانب النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي يوم 27 ديسمبر المقبل، بدعم من مجلس دبي الرياضي. وتضم القائمة سبعة من أبرز لاعبي الدوري الإسباني، من بينهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام من ريال مدريد، إلى جانب إيرلينغ هالاند ورودري من مانشستر سيتي، والأساطير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
وتم فتح باب التصويت في جميع أنحاء العالم عبر جميع الفئات الـ 12 الرئيسية أمس، ليضع هالاند، حامل لقب أفضل لاعب، في مواجهة كُلٍ من مبابي ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وهاري كين لاعب بايرن ميونيخ في المنافسة على الجائزة نفسها هذا العام.
ويُنافس اللاعب النرويجي أيضاً في فئة أفضل مهاجم، إلى جانب كول بالمر المتألق مع تشيلسي، والذي سجل سبعة أهداف خلال 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. كما يتواجد اللاعب الإنجليزي في قائمة أفضل لاعب خط وسط مع كلٍ من بيلينغهام ونيكولو باريلا نجم إنتر ميلان وداني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا.
وتضم قائمة المرشحات عن فئة أفضل لاعبة الثنائي الإسباني الفائز بكأس العالم أيتانا بونماتي وسلمى بارالويلو إلى جانب كارولين غراهام هانسن لاعبة برشلونة. وعلى المقلب الآخر، يتنافس على جائزة أفضل نادٍ للرجال العملاق الإسباني ريال مدريد، وحامل لقب الدوري الألماني باير ليفركوزن و10 أبطال قاريين أو محليين آخرين من ثلاث قارات.
وبعد انقطاع عن الألقاب دام أكثر من 30 عاماً، نجح ليفركوزن في موسم 2023/2024 في الفوز بأول ألقابه في الدوري الألماني وثاني لقب له في كأس ألمانيا، ليصبح أول فريق ألماني يفوز بالدوري أو بالثنائية المحلية دون هزيمة، محققاً رقماً قياسياً أوروبياً جديداً برصيد 51 مباراة متتالية دون خسارة في جميع المسابقات. وبناءً عليه، تواجد اسم تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن في القائمة النهائية للمرشحين التسعة لجائزة أفضل مدرب، إلى جانب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد. وفي الوقت نفسه، يتنافس ناديا برشلونة وبايرن ميونيخ ضمن القائمة النهائية لخمسة فرق تتنافس على جائزة أفضل نادٍ للسيدات.
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