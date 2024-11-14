كوريا الجنوبية تعزز صدارتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (أ ف ب): عزز منتخب كوريا الجنوبية صدارته وقطع شوطا نحو التأهل بعدما حقق الانتصار الرابع تواليا على حساب مضيفته الكويت 3-1، الخميس على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في كرة القدم.
وسجل أوه سي-هون (10) وسون هيونغ-مين (19 من ركلة جزاء) وباي جون هو (74) أهداف كوريا الجنوبية التي اقتربت من التأهل للمرة 12 في تاريخها، ومحمد دحام هدف الكويت (60).
ويلعب لاحقاً العراق مع الأردن، وعُمان مع فلسطين في المجموعة عينها.
وتتصدر كوريا الجنوبية المصنفة 22 عالمياً الترتيب برصيد 13 نقطة أمام العراق والأردن (7 لكل منهما)، عُمان والكويت (3 لكل منهما) وفلسطين (2).
وفي الجولة السادسة المقررة في 19 نوفمبر الجاري، تلعب كوريا الجنوبية مع فلسطين على استاد عمّان الدولي في الأردن بعد بداية مخيبة للتصفيات على أرضها أمام فلسطين نفسها (0-0)، فيما تلعب الكويت مع الأردن، وعُمان مع العراق.
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