كوريا الجنوبية تعزز صدارتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عزز‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬صدارته‭ ‬وقطع‭ ‬شوطا‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬الانتصار‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفته‭ ‬الكويت‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.

‬وسجل‭ ‬أوه‭ ‬سي‭-‬هون‭ (‬10‭) ‬وسون‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ (‬19‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬وباي‭ ‬جون‭ ‬هو‭ (‬74‭) ‬أهداف‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬للمرة‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬ومحمد‭ ‬دحام‭ ‬هدف‭ ‬الكويت‭ (‬60‭). ‬

ويلعب‭ ‬لاحقاً‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬الأردن،‭ ‬وعُمان‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها‭. ‬

وتتصدر‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المصنفة‭ ‬22‭ ‬عالمياً‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬والأردن‭ (‬7‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭)‬،‭ ‬عُمان‭ ‬والكويت‭ (‬3‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭) ‬وفلسطين‭ (‬2‭). ‬

وفي‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تلعب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬عمّان‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬مخيبة‭ ‬للتصفيات‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬أمام‭ ‬فلسطين‭ ‬نفسها‭ (‬0-0‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تلعب‭ ‬الكويت‭ ‬مع‭ ‬الأردن،‭ ‬وعُمان‭ ‬مع‭ ‬العراق‭. ‬



