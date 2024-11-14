الإمارات تعود للانتصارات بثلاثية في قرغيزستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبوظبي – (د ب أ): استعاد منتخب الإمارات نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثلاث الماضية بالمرحلة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. وحقق منتخب الإمارات انتصارا ثمينا ومستحقا 3/ صفر على ضيفه منتخب قرغيزستان في الجولة الخامسة بالمجموعة.
وافتتح حارب عبدالله التسجيل منتخب الإمارات في الدقيقة 15، قبل أن يضيف ماركوس ميلوني الهدف الثاني في الدقيقة 35.
وعاد حارب عبدالله لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للإمارات وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89، ليعيد البسمة للجماهير الإماراتية، التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق من إيران وأوزبكستان وتعادله مع كوريا الشمالية في الجولات الثلاث الماضية بالمجموعة.
وارتفع رصيد منتخب الإمارات، الذي يحلم باللعب في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 1990 بإيطاليا، إلى 7 نقاط في المركز الثالث.
في المقابل، توقف رصيد منتخب قرغيزستان، الذي تلقى خسارته الرابعة في التصفيات مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط في المركز الخامس.
يشار إلى أنه يصعد أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة مباشرة للمونديال، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
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