الإمارات تعود للانتصارات بثلاثية في قرغيزستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوظبي‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استعاد‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2026‭. ‬وحقق‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬انتصارا‭ ‬ثمينا‭ ‬ومستحقا‭ ‬3‭/ ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬قرغيزستان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالمجموعة‭.‬

وافتتح‭ ‬حارب‭ ‬عبدالله‭ ‬التسجيل‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬15،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬ماركوس‭ ‬ميلوني‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35‭.‬

وعاد‭ ‬حارب‭ ‬عبدالله‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬مسجلا‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للإمارات‭ ‬وهدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89،‭ ‬ليعيد‭ ‬البسمة‭ ‬للجماهير‭ ‬الإماراتية،‭ ‬التي‭ ‬شعرت‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬عقب‭ ‬خسارة‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬وتعادله‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬بالمجموعة‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات،‭ ‬الذي‭ ‬يحلم‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬بإيطاليا،‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬قرغيزستان،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬وحيد،‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يصعد‭ ‬أول‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬مباشرة‭ ‬للمونديال،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتقل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬بطاقتين‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وبطاقة‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭. ‬



