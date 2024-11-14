التعادل السلبي يخيم على مواجهة العراق والأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بغداد – (د ب أ): خيم التعادل السلبي على مواجهة العراق والأردن أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.
ولم تنجح محاولات الفريقين في الظفر بالنقاط الثلاث أو حتى هز الشباك طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي. ورفع منتخب الأردن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف منتخب كوريا الجنوبية المتصدر.
على الجانب الآخر، يوجد منتخب العراق في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف الأردن، ويتفوق على عمان في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل منتخب الكويت المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة عن منتخب فلسطين صاحب المركز السادس الأخير.
MENAFN14112024000055011008ID1108888695
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.