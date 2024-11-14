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التعادل السلبي يخيم على مواجهة العراق والأردن

11/14/2024 7:22:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬خيم‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬العراق‭ ‬والأردن‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لتصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

ولم‭ ‬تنجح‭ ‬محاولات‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬طوال‭ ‬90‭ ‬دقيقة،‭ ‬ليطلق‭ ‬الحكم‭ ‬صافرة‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭. ‬ورفع‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المتصدر‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يوجد‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬خلف‭ ‬الأردن،‭ ‬ويتفوق‭ ‬على‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ (‬قبل‭ ‬الأخير‭) ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬الأخير‭. ‬

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