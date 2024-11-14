فوز صعب لإيران المنقوصة على كوريا الشمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فينتيان - (أ ف ب): قطعت إيران شوطا مهما نحو بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها، بعد فوزها على مضيفتها كوريا الشمالية 3-2، أمس الخميس في أرضها البيتية لاوس، ضمن الجولة الخامسة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنسخة 2026.
وحققت إيران تقدما مريحا في الشوط الأول عبر مهدي قائدي (29) وثنائية محمد محبي (41، 45)، قبل أن يقلص الكوريون الشماليون الأرقام في الثاني عبر مهدي طارمي (56 خطأ في مرمى فريقه) وكيم يو-سونغ (59)، بعد طرد المدافع الإيراني شجاع خليل زاده (51). ورفعت إيران رصيدها إلى 13 نقطة في المجموعة الأولى، بفارق ثلاث عن أوزبكستان التي تلعب لاحقا مع قطر في الدوحة (4)، فيما تستقبل الإمارات (4) قرغيزستان (3) في أبوظبي.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
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