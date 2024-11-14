فوز صعب لإيران المنقوصة على كوريا الشمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فينتيان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قطعت‭ ‬إيران‭ ‬شوطا‭ ‬مهما‭ ‬نحو‭ ‬بلوغ‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭ ‬والسابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬أرضها‭ ‬البيتية‭ ‬لاوس،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنسخة‭ ‬2026‭.‬

وحققت‭ ‬إيران‭ ‬تقدما‭ ‬مريحا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬مهدي‭ ‬قائدي‭ (‬29‭) ‬وثنائية‭ ‬محمد‭ ‬محبي‭ (‬41،‭ ‬45‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقلص‭ ‬الكوريون‭ ‬الشماليون‭ ‬الأرقام‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬مهدي‭ ‬طارمي‭ (‬56‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭) ‬وكيم‭ ‬يو‭-‬سونغ‭ (‬59‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬المدافع‭ ‬الإيراني‭ ‬شجاع‭ ‬خليل‭ ‬زاده‭ (‬51‭). ‬ورفعت‭ ‬إيران‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬عن‭ ‬أوزبكستان‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬لاحقا‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ (‬4‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تستقبل‭ ‬الإمارات‭ (‬4‭) ‬قرغيزستان‭ (‬3‭) ‬في‭ ‬أبوظبي‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتقل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬بطاقتين‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وبطاقة‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭.‬