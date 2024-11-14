قطر تقتنص فوزا ثمينا من أوزبكستان في الوقت القاتل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬ظلت‭ ‬نتيجتها‭ ‬معلقة‭ ‬حتى‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬اقتنص‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬3‭ / ‬2‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2026‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ (‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭) ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬تقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬حملا‭ ‬توقيع‭ ‬نجمه‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬25‭ ‬و41‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وانتفض‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬الذي‭ ‬أدرك‭ ‬خلاله‭ ‬التعادل‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬لاعبه‭ ‬عباس‭ ‬بيك‭ ‬فايزولاييف‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬75‭ ‬و80‭.‬

وبينما‭ ‬تأهب‭ ‬الجميع‭ ‬لانتهاء‭ ‬اللقاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬2‭ / ‬2،‭ ‬منح‭ ‬لوكاس‭ ‬مينديز‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لمنتخب‭ ‬قطر‭ ‬عقب‭ ‬تسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للمنتخب‭ (‬العنابي‭) ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭. ‬ورفع‭ ‬منتخب‭ ‬قطر،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭ ‬وتعادل‭ ‬وحيد،‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬الذي‭ ‬تكبد‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ (‬المتصدر‭).‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يصعد‭ ‬أول‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬مباشرة‭ ‬للمونديال،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتقل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭

‬بطاقتين‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وبطاقة‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭. ‬