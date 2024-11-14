قطر تقتنص فوزا ثمينا من أوزبكستان في الوقت القاتل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة – (د ب أ): في مباراة مثيرة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، اقتنص منتخب قطر فوزا ثمينا 3 / 2 على ضيفه منتخب أوزبكستان، في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وعلى ملعب (جاسم بن حمد) بالعاصمة القطرية الدوحة، تقدم المنتخب القطري بهدفين نظيفين حملا توقيع نجمه المعز علي في الدقيقتين 25 و41 على الترتيب.
وانتفض منتخب أوزبكستان في الشوط الثاني، الذي أدرك خلاله التعادل بعدما سجل لاعبه عباس بيك فايزولاييف هدفين في الدقيقتين 75 و80.
وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 2 / 2، منح لوكاس مينديز النقاط الثلاث لمنتخب قطر عقب تسجيله الهدف الثالث للمنتخب (العنابي) في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. ورفع منتخب قطر، الذي حقق انتصاره الثاني مقابل خسارتين وتعادل وحيد، إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف منتخب الإمارات، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.
في المقابل، توقف رصيد منتخب أوزبكستان، الذي تكبد خسارته الأولى في المجموعة، عند 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف منتخب إيران (المتصدر).
يشار إلى أنه يصعد أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة مباشرة للمونديال، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على
بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
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