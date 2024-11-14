السعودية تعود بنقطة التعادل السلبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): ألغي هدف للسعودية في اللحظات القاتلة فعادت بنقطة التعادل السلبي من أستراليا أمس الخميس في ملبورن، لكنها لا تزال دون فوز في آخر ثلاث مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم. ولم تكن النتيجة مناسبة للطرفين، إذ رفعا رصيدهما إلى ست نقاط من خمس مباريات ضمن المجموعة الثالثة التي يتأهل عنها المتصدر ووصيفه مباشرة إلى النهائيات (يمكن التأهل أيضا من الدورين الرابع والخامس)، بفارق أربع عن اليابان التي تحل الجمعة على إندونيسيا.
وقاد «الصقور الخضر» المدرب الفرنسي هيرفيه رونار العائد إلى تشكيلة الأخضر بدلا من الإيطالي روبرتو مانشيني المقال بسبب سوء النتائج.
قال المهاجم صالح الشهري «أتينا هنا من أجل النقاط الثلاث. رُفض لنا هدف في اللحظات الأخيرة لسوء الحظ».
تابع «اعتقد انها ليست أسوأ نتيجة، حصلنا على نقطة خارج ميداننا وفي نهاية المطاف هذا إيجابي».
وعن تغيير الأسلوب بعد عودة المدرب رونار، أضاف «نعم بصراحة، هناك اختلافات كبيرة منذ يومه الأول. ظهر هذا الأمر في الميدان، عدنا لتطبيق أسلوبنا».
وجاءت البداية مبشّرة للسعودية التي استحوذت على الكرة بنسبة 60 % في الشوط الأول، لكنها احتاجت الى التركيز والانسجام في الثلث الأخير.
قال مدرب أستراليا توني بوبوفيتش «حصلنا على بعض الفرص، لكن علينا توجيه التقدير للخصم. لم نلعب جيدا في الشوط الأول».
تابع «لم نكن جيدين جدا مع الكرة، فيما تمتعوا بالطاقة والرشاقة»، «تحسنا في الشوط الثاني وهذا أمر جيد». وتشارك أستراليا من دون انقطاع في كأس العالم منذ 2006، فيما تبحث السعودية عن بلوغ النهائيات للمرة السابعة أبرزها الأولى في 1994 عندما بلغت الدور الثاني.
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