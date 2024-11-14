السعودية تعود بنقطة التعادل السلبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألغي‭ ‬هدف‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬القاتلة‭ ‬فعادت‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬من‭ ‬أستراليا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ملبورن،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬النتيجة‭ ‬مناسبة‭ ‬للطرفين،‭ ‬إذ‭ ‬رفعا‭ ‬رصيدهما‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬يتأهل‭ ‬عنها‭ ‬المتصدر‭ ‬ووصيفه‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ (‬يمكن‭ ‬التأهل‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الدورين‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭)‬،‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬عن‭ ‬اليابان‭ ‬التي‭ ‬تحل‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬إندونيسيا‭.‬

وقاد‭ ‬‮«‬الصقور‭ ‬الخضر‮»‬‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬الأخضر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬المقال‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭.‬

قال‭ ‬المهاجم‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬‮«‬أتينا‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭. ‬رُفض‭ ‬لنا‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لسوء‭ ‬الحظ‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ ‬أسوأ‭ ‬نتيجة،‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬خارج‭ ‬ميداننا‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬هذا‭ ‬إيجابي‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تغيير‭ ‬الأسلوب‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬المدرب‭ ‬رونار،‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬بصراحة،‭ ‬هناك‭ ‬اختلافات‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬يومه‭ ‬الأول‭. ‬ظهر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الميدان،‭ ‬عدنا‭ ‬لتطبيق‭ ‬أسلوبنا‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬البداية‭ ‬مبشّرة‭ ‬للسعودية‭ ‬التي‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بنسبة‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكنها‭ ‬احتاجت‭ ‬الى‭ ‬التركيز‭ ‬والانسجام‭ ‬في‭ ‬الثلث‭ ‬الأخير‭.‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬أستراليا‭ ‬توني‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬‮«‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الفرص،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬توجيه‭ ‬التقدير‭ ‬للخصم‭. ‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نكن‭ ‬جيدين‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬الكرة،‭ ‬فيما‭ ‬تمتعوا‭ ‬بالطاقة‭ ‬والرشاقة‮»‬،‭ ‬‮«‬تحسنا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬جيد‮»‬‭. ‬وتشارك‭ ‬أستراليا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انقطاع‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬2006،‭ ‬فيما‭ ‬تبحث‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائيات‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬أبرزها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬1994‭ ‬عندما‭ ‬بلغت‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬