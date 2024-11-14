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مــنازلــة ((يوتيــوبر))

11/14/2024 7:22:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬نزاله‭ ‬الأول‭ ‬الاحترافي،‭ ‬و19‭ ‬من‭ ‬اعتزاله،‭ ‬يعود‭ ‬أسطورة‭ ‬الملاكمة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬مايك‭ ‬تايسون‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬58‭ ‬إلى‭ ‬الحلبة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬ستنقله‭ ‬منصّة‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬نتفليكس‭ ‬لـ270‭ ‬مليون‭ ‬مشترك،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬إدانة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الملاكمة‭.‬

وسيرتدي‭ ‬تايسون‭ ‬الذي‭ ‬أرعب‭ ‬منافسيه‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬حقبتي‭ ‬الثمانينيات‭ ‬والتسعينيات،‭ ‬قفازات‭ ‬الملاكمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لمواجهة‭ ‬صانع‭ ‬المحتوى‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬جايك‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬يصغره‭ ‬بـ31‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬تي‭ ‬أند‭ ‬تي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أرلينغتون‭ ‬بولاية‭ ‬تكساس،‭ ‬موطن‭ ‬فريق‭ ‬دالاس‭ ‬كاوبويز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬جولات‭ ‬مدة‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬دقيقتان‭ ‬وافقت‭ ‬عليها‭ ‬سلطات‭ ‬الملاكمة‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬تأجيله‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬بعدما‭ ‬احتاج‭ ‬تايسون‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬طبي‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلة‭ ‬جويّة‭ ‬بين‭ ‬ميامي‭ ‬ولوس‭ ‬أنجليس‭ ‬بعد‭ ‬تقيؤ‭ ‬الدم‭ ‬بسبب‭ ‬قرحة‭ ‬نازفة‭.‬

وفّرت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬مادة‭ ‬دسمة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المنتقدين‭ ‬الذين‭ ‬أدانوا‭ ‬نزال‭ ‬الجمعة‭ ‬واعتبروه‭ ‬أشبه‭ ‬بـ«عرض‭ ‬في‭ ‬سيرك‮»‬‭ ‬يقدّم‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬من‭ ‬المخاطرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتايسون‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الاحتراف‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬عندما‭ ‬هُزم‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬بعد‭ ‬انسحابه‭ ‬أمام‭ ‬الملاكم‭ ‬الإيرلندي‭ ‬كيفن‭ ‬ماكبرايد‭.‬

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