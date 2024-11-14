اتحاد اليد يعلن استئناف دوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قرر الاتحاد البحريني لكرة اليد استئناف منافسات دوري خالد بن حمد اعتباراً من يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وذلك بإقامة مباريات الجولة الخامسة.
يذكر أن لجنة المسابقات في الاتحاد قررت تأجيل مباريات الدوري نظراً لأعمال الصيانة التي تشهدها صالة اللعبة بأم الحصم، إضافة إلى تجمع منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد ضمن برنامج الإعداد الأول لبطولة العالم 2025.
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