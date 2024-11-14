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اتحاد اليد يعلن استئناف دوري خالد بن حمد

11/14/2024 7:22:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬استئناف‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬قررت‭ ‬تأجيل‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬نظراً‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬صالة‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجمع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الإعداد‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

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